Мы предложили своим мужьям написать 10 вещей, которые им нравятся в нас. Результаты нас удивили

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Меня зовут Маша, и я замужем 6 лет. У нас, как и у любой пары, бывают свои взлеты и падения, но мы всегда стараемся найти выход из сложной ситуации. И один из способов — вспомнить все то хорошее, за что я когда-то полюбила своего мужа. Поэтому я предложила знакомым парам принять участие в эксперименте. Я попросила мужчин написать 10 качеств, которые им нравятся во второй половинке. Кто-то написал больше, кто-то — меньше.

Эксперимент Маши заинтересовал AdMe.ru, и мы решили, что наши читатели найдут в нем что-то ценное и для своей семьи.

Максим и Наталия

Больше всего меня удивило, что муж упомянул только внутренние качества и ничего не написал о моей внешности. Как ни странно, это приятно. Здорово, когда тебя ценят за то, какой ты человек, а не за внешнюю оболочку. Очень поразило качество «зазнайство». Гугл гласит: «Отрицательное качество, характеризующее человека, который утратил критическое отношение к себе». Однако муж почему-то уверен, что это мое качество сугубо положительное, и ему оно нравится. Вывод: важно встретить человека, который даже в недостатках видит достоинства.

Ярослав и Елизавета

Большая часть этих пунктов для меня была довольно ожидаемой, кроме манер. Я, оказывается, в глазах Ярика леди, никогда об этом не думала. Смех меня тоже удивил. Обычно Ярик передразнивает, как я смеюсь, мол, как конь гогочу, а оказывается, ему это нравится во мне. Очень было приятно то, что нет акцента на внешности. И конечно коты. «Что вам нравится в женщине?» — «Ее коты!» Я в восторге.

Александр и Карина

Для нас это не было чем-то новым, волнующим, наверное, потому, что мы не из тех пар, которые говорят друг другу комплименты и приятности только по праздникам. Но все равно было радостно еще раз услышать все эти теплые слова. Для нас это обычное дело — признаться в своих внезапно нахлынувших чувствах. Ну и для чистоты эксперимента я спросила у Саши, как ему. Он сказал, что это было легко, особенно учитывая заранее предоставленный список (на самом деле нет).

Ласло и Наталья

Первый и седьмой пункты очень удивили. Я действительно часто знаю, чего хочу, и очень быстро принимаю решения. Раньше это мужчин пугало, было неожиданно и приятно узнать, что кому-то во мне это нравится. Второй пункт очень милый. Я никогда не вставала раньше утром, чтобы причесаться и накраситься. Утром я выгляжу как взъерошенный еж, часто хожу без косметики, у меня нет 100 500 банок по уходу за собой, только самый минимум. Зубная паста — это было прям внезапно: казалось бы, такая мелочь, но для кого-то очень важно. В наших отношениях минимум романтики, мы больше с юмором как-то, я думала, и список будет такой. А он оказался очень романтичным.

Павел и Мария

Когда я увидела список, долго улыбалась. Подошла к мужу, крепко его обняла и наговорила кучу приятностей. Удивительно, что Паше нравятся мои находки в музыке, я всегда думала, что наоборот. У нас абсолютно полярные музыкальные вкусы. Здорово, что он вспомнил историю, как мы вместе в первый раз готовили сырники. Теперь я думаю, что надо чаще писать друг другу такие списки. Это так приятно.

Александр и Вита

Я писала под диктовку мужа — даже останавливать не хотелось, хотя сказал больше 10 пунктов, которые требовались. Мне было просто приятно слушать хорошие слова о себе. Я поняла, что большинство качеств, которые мне нравятся в муже, у меня самой в очень сильном дефиците. Я девушка очень эмоциональная, тревожная, впечатлительная, парящая над миром в идеях, мечтах, вдохновении. Мне в самой себе очень не хватает устойчивости и заземленности. Заземляюсь при помощи твердо стоящего на ногах мужа.

Иван и Лидия

Меня удивил пункт «мягкость», но под ним подразумевалась бесконфликтность. Непринужденность — он даже не знает значение этого слова, но всегда меня такой считает. Вообще у него было 18 пунктов, отобрал самые-самые. Очень душевный эксперимент. Ходим улыбаемся.

Андрей и Ксения

Приятно, конечно, было. Первые 3 пункта даже неожиданны. Не думала, что я гостеприимная. Всегда казалось, что обычная.