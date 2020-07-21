11 фраз из словаря наших мам, которые до сих пор не дают нам покоя (Поэтому мы решили их проиллюстрировать)

Ох уж эти любимые поговорки наших мам и пап! Что ни высказывание — шедевр. Крылатые выражения вроде «Ты кота еще в попу поцелуй!», «Не мамкай» и «Хочется — перехочется» давно стали мемами. Многие из этих фраз мы говорим уже своим детям, а они хохочут в ответ, ведь и правда смешно. Особенно если иметь богатую фантазию и все понимать буквально.

Мы в АdMe.ru решили пофантазировать: что было бы, если бы мы понимали слова родителей буквально.

1. «А мы в твоем возрасте!» — слышал, наверное, каждый. Мы изобразили, что же, по словам родителей, они делали в нашем возрасте

2. «Знаешь, как мы на учебу добирались?» Какие препятствия, если верить нашим мамам и папам, они преодолевали по пути в школу

3. «Будешь кривляться — таким и останешься» — знакомая фраза? Мы представили, что случится, по мнению мамы, если кривляться

4. «Вот сын моей подруги...» — всем известные слова. Только посмотрите, как выглядит сын маминой подруги, если верить ее рассказам

5. Помните любимое: «Шапку надень!»? Мы немного пофантазировали: что будет, если надевать шапку всегда, когда мама волнуется

6. «Будешь плохо учиться — пойдешь дворником работать», — говорили нам в детстве. Вот попытка представить, как, по мнению мам, оценки повлияют на будущее

7. «А свет за тебя Пушкин выключать будет?»

8. «Вырастешь — поймешь»

9. «Это тебе на вырост!»

10. «Поищи в этих своих интернетах», — заявляет мама. Как же выглядит интернет по мнению родителей?

11. «В наше время такого не было». Эту фразу мы слышим так часто, что невозможно не воображать, как было в их время, если верить рассказам родителей