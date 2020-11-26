Мы попросили детей нарисовать мам и рассказать, зачем они им нужны

Все знают, что в голове любого ребенка есть свой волшебный мир. В этом мире улицы шире, солнце ярче, а деревья зеленее, чем у взрослых. А еще там живет человек, который наполняет собой каждый день малыша. Его зовут, когда хочется радоваться или грустить, его любят больше всех на свете, он самый необходимый. Этот человек — мама.

У нас в AdMe.ru тоже много мам, которые безмерно любят своих детей. И однажды мы задумались: а как дети видят нас? Поэтому мы попросили малышей нарисовать своих мам и заодно рассказать, зачем они им нужны. Получилось бесконечно трогательно.

Амели, 7 лет: «Родители нужны для того, чтобы узнать, кто есть я и как в этом мире общаться с другими детьми и людьми»

Полина, 8 лет: «Мама нужна, чтобы играть и обниматься»

Златан, 4 года: «Мама нужна, чтобы ее любить. И чтобы она обо мне заботилась»

Офелия, 5 лет: «Чтобы заботиться. Чтобы ездить на пляж и в гости. Чтобы дома было хорошо. Чтобы любить и покупать подарки. Чтобы кормить нас. И чтобы не есть много сладкого»

Соломия, 6 лет: «Мама нужна, чтобы родить ребенка, помогать папе, кормить ребенка, готовить кушать и целовать»

Злата, 5 лет: «Чтобы давала то, что у нее в руках, кому хотела. Чтобы готовила есть, говорила, что кому делать, и командовала»

София, 6,5 лет: «Мама нужна для того, чтобы она нас любила, кормила и учила говорить. А еще учила, как правильно делать и что делать»

Егор, 7 лет: «Мамы нужны для создания малышей. Потом они их учат, развивают. Для любви еще нужны. Мама мне не просто нужна, она мне дорога»

Филипп, 5 лет: «Мама нужна для того, чтобы дарить ей цветочки»

Элиза, 6 лет: «Мама нужна, чтобы готовить и играть. Еще чтобы любить, обнимать и целовать. И чтобы дать телефон ребенку, когда он вырастет»

Яся, 6,5 лет: «Мама нужна, чтобы помогала во всяких случаях, чтобы она нас охраняла»

Камиль, 6 лет: «Мама нужна для радости!»

Денис, 5 лет: «Мама нужна, чтобы помогать. И обниматься!»

Аня, 8 лет: «Мама для того, чтобы любить ее, чтобы она меня любила, чтобы помогала и в грустных и плохих моментах была со мной. Чтобы она меня обнимала, чтобы проводить с ней весело время и делать ей подарки»