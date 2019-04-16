Мы отобрали у своих детей свободу: сильный текст о трудностях современных родителей

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Ольга Нечаева — предприниматель, писатель и экс-вице-президент компании 20th Century Fox. А еще она терпеливая, мудрая, чуткая, доверяющая и нежная мама. Ольга ведет популярный блог «Женщина с Марса», где пишет о своей жизни и воспитании детей.

AdMe.ru публикует важный текст Ольги о том, как сложно быть родителями в современном мире.

В 1985 году в городе Москве я приходила из школы и занималась чем хотела. Читала, натаскав вкусняшек в постель, гуляла с подружками по району, бегала в парк лазить по деревьям и тырить яблоки, забиралась через забор на стройку, воровала смальту с соcедней фабрики, прыгала в сугробы, жгла костры, бегала по подъездам и звонила в двери соседям, бросалась «капитошками» с балкона, дралась, раз в неделю ходила на кружок рисования, который мне нравился. Начинала в разное время бадминтон и лыжи, но бросила — не пошло. Мои родители работали, приходили вечером. Они не особо контролировали то, как я проводила время, но помогали, когда я просила. Дома было много книг, по вечерам мы много разговаривали, по выходным гуляли, иногда ходили в театр или музей.

То, чем я заполняла свои дни, считалось нормальным, а родители — «достаточно хорошими». Назовем такое спокойное, самостоятельное, автономное развитие и родительство базовым, нулевым уровнем. Уровень № 0: Ребенок занят тем, что ему интересно. Родитель помогает ему по запросу. Захотел рисовать — купил ему альбом. Захотел танцевать — записал в кружок. Захотел бросить — бросил. Не захотел — бегай во дворе или торчи дома с книжкой. Постарайся не убиться и приходи к 19:00 ужинать. Есть, конечно, уровни выше и ниже. Уровень № −1: Родитель не вовлекается, ему плевать. Ребенок растет сам. Чем он там занят — всем пофиг, лишь бы не фонил. «Иди отсюда, не мешайся под ногами!» Уровень № +1: Когда родитель спланировал, отвел, где надо, настоял, где надо — заставил, уговорил, проследил, добился. Музыкальная школа, танцы, спорт, полезные развивающие походы в консерваторию, вместо того чтобы сидеть дома или торчать во дворе непонятно с кем.

Я росла в чудесной поддерживающей свободе уровня № 0 и хочу так же растить своих детей. Но тут начинаются сложности. То, чем я заполняла дни своего детства, не считалось «вредным, токсичным, разрушительным». Моих родителей не бомбардировали статьи и общественное мнение: «Ка-а-ак, ваши дети гуляют во дворе?!» Они не сидели на форумах, где 9 из 10 мам рассказывали, как они засекают время для чтения книг на таймере, и чтобы не больше часа в день. Для того чтобы быть «достаточно хорошим родителем», им не нужно было бодаться, следить, контролировать, запрещать, бороться и конкурировать. Им достаточно было оставить меня заниматься тем, что я выберу.

Но сейчас детям интересны другие вещи. Вместо лазанья по стройкам они строят в Minecraft, вместо болтовни в подъезде болтают в WhatsApp и вместо казаков-разбойников играют в Fortnite. Все, что интересно детям, теперь считается токсичным злом. И теперь «достаточно хороший родитель» больше не может дать детям свободу и автономию. Он обязан идти на уровень № +1, контролируя, засекая, отбирая, ставя всевозможные запреты и препятствия, торгуясь, ловя за руку, конкурируя и всячески влезая в жизнь ребенка. Если следовать расхожей добродетели, после школы я обязана вступить в борьбу с детьми, не допуская их к тому, что им интересно. Это как если бы в 1985 году моя мама не приходила с работы в 19:00, а нависала бы надо мной после школы и говорила: «Оля, на книжку — 45 минут, ставлю таймер, а то испортишь глаза», «Оля, нельзя есть в постели, а то испортишь пищевое поведение», «Оля, нельзя бегать и лазить по деревьям — вырастешь глупой и станешь дворником», «Оля, ты уже час гуляешь во дворе — это вредно, испортишь мозг», «Оля, что за тупость эти ваши „вышибалы“ и казаки-разбойники! Лучше займись гаммами».

И это не только достаточно сомнительная радость детства, это еще и сомнительная радость родительства. А я не хочу быть своим детям контролирующим надсмотрщиком и массовиком-затейником по совместительству. Да, наверняка в виртуальном мире полно опасностей, вреда и кому-то это может испортить жизнь. Точно так же, как в подъездах и дворах нашего детства было полно опасностей, вреда и кому-то это испортило жизнь. Страх, что ребенок вырастет зависимым геймером, сравним со страхом, что он вырастет спившимся дворником. И я, точно так же переживая постоянное чувство страха и вины, которое заботливо пестуется общественным неврозом «Дети уйдут в виртуальный мир» (что бы это ни значило), тем не менее интуитивно чувствую, что жизнь, наполненная системой запретов и контроля, — это еще страшнее. Что невроз «сколько времени можно проводить у экрана» хуже вреда от экрана, невроз «не более 1 500 калорий в день» хуже вреда лишних калорий, а невроз «не более 50 минут в день на гаджеты» хуже вреда от гаджетов.

А вы согласны со мнением Ольги? На каком уровне находитесь вы как родитель?