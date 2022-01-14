Мужчина выплатил ипотеку своей бывшей и показал нам, что дружба может выдержать даже расставание

Отношения могут меняться довольно быстро, и мы не всегда способны это контролировать. Со временем люди могут даже отдалиться друг от друга. Это и случилось с Шоном Найландом и Кэт Кинан, которые были вместе в течение 8 лет и создавали контент на фейсбуке. И хотя их отношения закончились, семья осталась для них важнее всего на свете. Прочитав статью, вы в этом убедитесь.

Мы в AdMe.ru взяли у молодых людей интервью, они поделились с нами своим опытом. Мы надеемся, что этот акт доброты вызовет улыбку на вашем лице.

Вместе с ноября 2013 года

Как рассказал в интервью Шон, они познакомились в 2013 году во время ночной прогулки. Теперь пара воспитывает двух маленьких мальчиков, которых несколько раз показывала в своем видео на фейсбуке. Молодые люди расстались после восьми лет совместной жизни, и мы попросили Шона рассказать немного о своей жизни и о том, что подтолкнуло их принять такое решение. «Мы сохранили хорошие отношения. Причина, по которой мы разошлись, заключалась в том, что наши отношения становились скорее дружескими, чем любовными. Мы проводили вместе 24 часа в сутки, работали вместе в социальных сетях», — объяснил Шон.

Сохранили хорошие отношения ради семьи

Даже после того, как молодые люди расстались, они продолжили воспитывать своих мальчиков вместе. Мы попросили Кэт рассказать нам немного больше о том, как развивались их отношения, и об их решении остаться друзьями. «У нас есть дети, и мы оба считаем, что для них важно быть рядом с двумя счастливыми родителями, которые могут общаться и хорошо ладить друг с другом», — сказала она.

Невероятный подарок

Оба родителя просто хотят лучшего для своих детей. Это в конечном счете и стало одной из причин, по которым Шон решил удивить Кэт, выплатив ее ипотеку. Он хотел убедиться, что Кэт сможет заботиться о детях, не беспокоясь о том, что ей нужно обеспечивать их, еще и выплачивая ипотеку. «Я так горжусь тобой! Ты лучшая мама на свете! Поэтому я решил кое-что для тебя сделать...» И «кое-что» он определенно сделал — прямо в день рождения Кэт! Нам было очень любопытно узнать, что чувствовала Кэт в этот момент. «Я понятия не имела! Это было полной неожиданностью, и мне все еще трудно в это поверить», — сказала она.

«Мы так хорошо ладим»

Расставание не помеха нормальным отношениям, когда у вас такие тесные семейные узы. Кэт и Шон обожают своих детей, и это никогда не изменится, даже несмотря на то, что они не живут вместе. И наши родители всегда ставили себя на второе место ради своих детей, и мы ценим их за это! Можно с уверенностью сказать, что мы все можем чему-то поучиться у этой парочки.

«Счастье детей значит для нас все...»

Пара знает, что нужно делать для того, чтобы такие отношения, как у них, расцвели. Но в чем секрет сохранения здоровых отношений после разрыва? Нужно найти время, чтобы побыть наедине с собой. По словам Кэт, время, проведенное порознь, полезно: можно узнавать себя и развиваться самостоятельно. «Совет для тех, кто переживает трудные времена: нужно время. Мы с Шоном провели 3,5 месяца порознь. Нам нужно было это время и пространство, чтобы поработать над собой», — сказала нам Кэт. Они определенно являются примером для своих детей, да и для нас тоже. Хорошая работа, ребята! Нам не терпится увидеть, что ждет их в будущем.