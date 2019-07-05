Мужчина поделился трогательными советами о браке, которые он сам не получил до развода с женой

27 9

111

11.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иногда брак подвергается испытаниям, и в этот момент оба супруга должны работать над ним с равной отдачей. Те, чьи отношения не сложились, неохотно делятся своими ошибками. Однако один мужчина, переживший развод, написал откровенный пост в Facebook, где признался, что мог поступить иначе, и поделился советами с теми, кто находится в отношениях. Этот пост стал вирусным: он понравился 30 тыс. человек, а 141 тыс. пользователей им поделилась.

AdMe.ru всегда выступает за любовь, мир и взаимопонимание. Поэтому мы хотим поделиться мыслями автора поста, чтобы еще раз напомнить своим читателям: любовь не должна восприниматься как нечто само собой разумеющееся.

1. Продолжайте ходить с ней на свидания даже после свадьбы

Главное, что нужно помнить: никогда не воспринимайте свою женщину как должное. Всегда сдерживайте обещания, которые вы ей дали, прося стать вашей женой, и старайтесь остаться тем мужчиной, которому она ответила «да». Не ленитесь.

2. Защитите и ее, и свое сердце

Берегите свое сердце так же, как и ее. Любите мир, любите себя, но держите в своем сердце особое место, куда нет доступа никому, кроме вашей жены. Пусть этот уголок всегда будет открытым для нее — не позволяйте никому занимать это место.

3. Продолжайте влюбляться в нее снова и снова

Люди меняются, ничто не остается прежним — и вы не исключение. Вы оба уже отличаетесь от тех, кем были, когда поженились, а через 5 лет будете отличаться от себя сегодняшних. Изменения неизбежны, и они помогут вам выбирать друг друга снова и снова. Поэтому не прекращайте завоевывать ее сердце, иначе она может отдать его кому-то другому.

4. Не пытайтесь ее изменить

Ваша задача — любить ее такой, какая она есть. И, если она изменится, вы должны принять ее новую, независимо от того, кем она стала, и неважно, хотели вы этого или нет.

5. Замечайте в ней лучшее каждый день

Сосредоточьтесь на том, что вы любите в ней, и этот список будет пополняться. Если вы сфокусируетесь на недостатках или раздражающих вещах, то пополняться будет уже этот список. Так что полностью погрузитесь в любовь и знайте, что вы, без сомнения, самый счастливый человек в мире, если имеете такую жену.

6. Никогда не обвиняйте ее в том, что вас злит

Это ваши эмоции, поэтому постарайтесь сдерживать их. Фактор из внешнего мира, провоцирующий вас (работа, друзья и т. д.), не оправдывает вываливание на нее ваших отрицательных эмоций. Справьтесь со своим негативом сами. Что вы можете сделать — так это спросить ее совета или обратиться за поддержкой. Как только вы научитесь себя контролировать, раздражители больше не смогут вывести вас из себя.

7. Контролируйте свои эмоции

Сделать вас счастливым не входит в ее обязанности, так же как она не в силах сделать вас несчастным. Это ваша задача — найти свое счастье и разделить его с ней. Радуйтесь своей жизни, наслаждайтесь своими отношениями и никогда не позволяйте себе слишком бурно реагировать.

8. Делайте глупости

Не воспринимайте жизнь слишком серьезно. Помните, что важно находить время для отдыха и веселья. Именно смех освещает все вокруг нас и делает нашу жизнь проще.

9. Позвольте ей переживать

Не пытайтесь «исправить» свою жену, когда она чувствует себя расстроенной или раздраженной. Все, что вам нужно сделать, — это показать свою поддержку и сообщить ей, что все в порядке. Убедитесь, что вы слышите ее и что она понимает это, а еще напомните, что вы тот самый человек, на которого она всегда может положиться. Женские эмоции похожи на приливы: сначала они накрывают с головой, затем отступают, так что оставайтесь сильным и никогда не судите ее. Это создаст доверительную и тесную связь, которая поможет ей открыть вам свою душу. Никогда не избегайте разговоров, особенно когда она расстроена. Будьте рядом, проявите мужество и убедите ее, что останетесь с ней так долго, как ей будет нужно.

10. Присутствуйте в ее жизни

Вы должны уделять ей не только время, но и внимание и всю душу. Очистите голову от всего остального, когда проводите время с ней. Относитесь к ней как к королеве, потому что она и в самом деле королева вашего сердца.

11. Лелейте ее душу и наполняйте ее ежедневно

Изучите все способы, которые заставляют ее чувствовать себя нужной, любимой и важной. Говорите на ее языке любви. Попросите свою жену составить список из 10 вещей, которые могут помочь ей чувствовать себя любимой, и следуйте этому списку.

12. Не будьте придурком

В то же время не бойтесь быть дураком, потому что мы все совершаем ошибки. И вы, и она не исключение. В любом случае постарайтесь максимально ограничить количество своих ошибок и извлекать уроки из тех, которых вам не удалось избежать. Вы не должны быть идеальным, но, по крайней мере, старайтесь не быть полным придурком.

13. Покажите ей силу своей мужественности

Будьте готовы отдать ей всю свою страсть и одарить ее своей мужественностью. Позвольте ей раствориться в вас и убедите ее, что она может полностью вам доверять.

14. Будьте ранимым

Не нужно быть сильным все время. Поделитесь с ней своими чувствами, переживаниями и даже страхами и расскажите о своих ошибках.

15. Ей нужно личное пространство, поэтому предоставьте его ей

Женщины умеют отдавать много энергии, но иногда им нужно время, чтобы позаботиться о себе, получить заряд положительных эмоций и восстановить силы. Так что дайте вашей жене такую возможность, когда она устанет обслуживать вас, детей и саму себя. Поверьте, она вернется к вам еще более энергичной, обновленной и готовой к новым свершениям.

16. Будьте полностью открыты перед ней

Вы сможете выстроить доверительные отношения, только если готовы поделиться с ней всем, включая то, чем не хотелось бы. На это потребуется храбрость, ведь вы склонны показывать только свою светлую сторону и не можете быть уверены, понравится ли ей и ваша темная сторона. Но, если хотите познать все грани ее любви, снимите маску и покажите, кто вы на самом деле.

17. Продолжайте расти вместе

Только бегущая вода свежа и прохладна; застойные воды дурно пахнут и вызывают болезни. То же самое и с людьми: ваши мышцы слабеют, если вы их не тренируете; ум становится менее острым, если вы перестаете учиться; а ваши отношения угасают, если вы не работаете над ними. Найдите то, что вам обоим нравится, определите общие мечты и цели и стремитесь к их достижению.

18. Прощайте сразу же

Никогда не смакуйте свои обиды: оставьте их в прошлом и не несите с собой в будущее. Если вы продолжите копить их, они будут тормозить ваши отношения и не давать им развиваться. Именно прощение поможет избавиться от этого тяжелого якоря и двигаться вперед.

19. Деньги — это не то, о чем стоит беспокоиться

Деньги — это игра, так что найдите свои методы их «выигрывать». Станьте компаньонами, найдите способы добиться успеха вместе.

20. Выбирайте любовь... всегда!

Делайте любовь приоритетом и всегда выбирайте ее. Возможно, это главный совет, который вам нужен. Если вы всегда ему следуете, ничто не сможет поколебать ваши отношения. Любовь всегда побеждает.

Вы уже следуете этим советам? Что, на ваш взгляд, является ключом к крепким отношениям?