Мужчина нашел семью, потерянную 25 лет назад, очень необычным способом

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Зачастую в реальной жизни случаются истории покруче, чем в кино. Именно такой AdMe.ru хочет поделиться с вами.

Когда Сару Бриерли (Saroo Brierley) было всего 5 лет, он сел не на тот поезд и оказался за более чем 1 500 км от своего дома — в Калькутте. Мальчик пытался найти дорогу назад, но в большом городе его просто никто не понимал и никто не стремился ему помочь. Некоторое время Сару жил на улице, потом местное агентство по усыновлению нашло для него новую семью из Австралии. Она и увезла Сару из родной Индии. Мальчик выучил английский язык и вырос с приемными родителями, но никогда не терял надежды на то, что найдет свою семью.

Спустя четверть века Сару узнал о сервисе Google Earth и с помощью него, вооружившись обрывками воспоминаний, начал искать потерянный дом. Он не знал ни названия родного города, ни поезда, на котором приехал в Калькутту. Но знал, что вырос в теплом климате и говорил на хинди в детстве. Еще Сару часто говорили, что он выглядит как житель Восточной Индии. Прошли годы изучения расплывчатых спутниковых фотографий, пока мужчина наконец понял, что нашел свой дом. Сару встретился со своей биологической матерью, которая все это время ждала сына. Мужчина поделился историей своей жизни в книге «Долгая дорога домой». Также о нем сняли фильм «Лев», который получил 6 номинаций на «Оскар» в 2017 году.

Эта история еще раз доказывает: технологии необязательно делают нас одинокими и более изолированными друг от друга — благодаря им возможны и такие чудеса. Сару преподал бесценный урок всему миру: даже тысячи километров и время не могут стать преградой для тех, кто верит в силу своей мечты.