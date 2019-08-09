Мужчина, который недавно стал папой, рассказал, сколько стереотипов об отцах есть в XXI веке

Но роддом говорит, что справляться как-то нужно, «с папой встретитесь на выписке», а пока (от 3 дней и более) улыбаемся и медленно идем на пеленание. В обычную палату мужчине попасть нельзя. Скажете — санитария. Нет, в соседнюю за стенкой в том же коридоре, но только платную — можно.

И вот тут, наверное, вместе с уверенностью в своих силах у женщины зарождается стереотип, что папа — это про «помогать», потому что он с ребенком обращаться не умеет. Хотя еще три дня назад с ребенком обращаться не умел из вас двоих ровно никто. Ну и, если так думает даже мама, чего мы ждем от остальных? За полтора с небольшим месяца родительства я столкнулся прямо или косвенно с рядом случаев «узаконенной» в сознании сограждан дискриминации.

Да, меня еще никто ниоткуда не выгонял, но будем откровенны, я имею неплохие шансы вызывать удивление, если на протяжении 5 минут рядом со мной и младенцем не появится его мама. Это будет скорее даже умиленное удивление: «О, как прекрасно!» Но это не прекрасно, это немножко ужасно и вообще сексизм.

С большой долей вероятности, если я соберусь в декрет — это вызовет серьезное непонимание на работе. То есть по закону я, конечно, могу. Но сохранить условия труда получится вряд ли.

Мужской декрет воспринимается белорусским нанимателем как предательство, хуже перехода к конкуренту. Потому что друзей на женщину не меняют. И на женщину с ребенком тоже.