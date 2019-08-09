Мужчина, который недавно стал папой, рассказал, сколько стереотипов об отцах есть в XXI веке
Сегодня папы принимают гораздо больше участия в жизни и воспитании детей, чем 100–200 лет назад. Ведь какие гендерные стереотипы могут быть в XXI веке, если речь идет о собственном ребенке? Но, оказывается, даже современное общество не всегда готово видеть папу как полноценного родителя: в интернете продают коляски и слинги для мам, а в рекламе детских товаров чаще всего мелькают именно женщины.
Новоиспеченный родитель под ником Beeself в своем Twitter пишет о дискриминации отцов, о которой он не предполагал, а та его настигла. Ну а мы в AdMe.ru передаем его самые важные тезисы.
- Мне 31 год, я белый мужчина, и общество не верит в меня в качестве родителя. Мой тред — это не жалобы на горькую судьбу ущемленного бедолаги, это серьезное разочарование на фоне гендерного дисбаланса в процессе жизни молодых родителей. Ну как, жизни? Выживания.
- Общество, местами государство, просто очень много людей, включая рожавших, считают, что родители — это мама, которая отдана ребенку, и мужик, который приносит шарики к роддому. Скорее всего, слегка навеселе, «потому что сын!»
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Но роддом говорит, что справляться как-то нужно, «с папой встретитесь на выписке», а пока (от 3 дней и более) улыбаемся и медленно идем на пеленание. В обычную палату мужчине попасть нельзя. Скажете — санитария. Нет, в соседнюю за стенкой в том же коридоре, но только платную — можно.
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И вот тут, наверное, вместе с уверенностью в своих силах у женщины зарождается стереотип, что папа — это про «помогать», потому что он с ребенком обращаться не умеет. Хотя еще три дня назад с ребенком обращаться не умел из вас двоих ровно никто. Ну и, если так думает даже мама, чего мы ждем от остальных? За полтора с небольшим месяца родительства я столкнулся прямо или косвенно с рядом случаев «узаконенной» в сознании сограждан дискриминации.
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Да, меня еще никто ниоткуда не выгонял, но будем откровенны, я имею неплохие шансы вызывать удивление, если на протяжении 5 минут рядом со мной и младенцем не появится его мама. Это будет скорее даже умиленное удивление: «О, как прекрасно!» Но это не прекрасно, это немножко ужасно и вообще сексизм.
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С большой долей вероятности, если я соберусь в декрет — это вызовет серьезное непонимание на работе. То есть по закону я, конечно, могу. Но сохранить условия труда получится вряд ли.
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Мужской декрет воспринимается белорусским нанимателем как предательство, хуже перехода к конкуренту. Потому что друзей на женщину не меняют. И на женщину с ребенком тоже.
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Индустрия детских товаров вся, за редким исключением, заточена на женщину и не верит в существование отцов.
«Веселись и играй с мамочкой».
- В куче публикаций в интернете, в принципе, речь идет о маме как о единственном разумном существе: «Мама может сделать так...», «Мама может сделать то...». И речь не о грудном вскармливании — бытовуха типа умывания или вытариния соплей с неокрепшего детского организма. Интернет в нас не верит.
- В меня верит только барбершоп с комплексной стрижкой «папа + сын». И то — только с сыном, дочь мне даже парикмахерские не доверяют.
- Уютненько, правда? Это для мам. Отцам на законодательном уровне вообще скоро запретят летать с детьми и отрывать их от матери на время, большее, чем нужно, чтобы сходить в туалет. Там ниже так и написано: «Для удобства пассажиров с детьми».
- «Но, Дима, что ты мутишь? Ведь уходом и воспитанием детей занимаются именно мамы!» — скажет уважаемый читатель. «Так а что, уважаемый читатель, им остается делать? — скажет Дима. — Если даже статьи про обычный подгузник программируют на то, что нужны женские руки?»
- Информационное пространство имеет огромный потенциал и может сдвинуть с места эту гору тихой печали, но вместо этого продолжает формировать однобокую модель. Легче же позвать в рекламу пару мужчин, чтобы подать пример и создать паттерн, а не ждать, пока эти мужчины проявят инициативу и уже потом продавать им адресно детские товары.
- Я не ущемлен в правах, мне никто не запрещает заниматься ребенком, и я не жалуюсь. Мне, может быть, даже льстит повышенное положительное внимание. Но моя логика твердит, что это не то внимание, которым стоит гордиться.
- Да, в рабочее время я не дома, но после работы я такой же родитель, а мама тоже отработала свою «смену» за день. Всем сомневающимся предлагаю посидеть денек вдвоем с младенцем. За этот день можно многое понять.
- Мое единственное отличие от матери — я не могу покормить сына на этом этапе его жизни. В остальном мы норм. Поэтому я хочу, чтобы роль «папа» стала такой же обыденной, как и роль «мама». Дожили, в общем: я хочу доказать интернету свое существование.
А как вы считаете, какие обязанности может и должен выполнять отец?