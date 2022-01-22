«Моя жена — моя родственная душа», — Мэтт Деймон поделился тем, как нашел свою любовь и создал семью

Бывают моменты, когда нам приходится устанавливать равновесие между работой и семейной жизнью. Знаменитостям в этом плане немного сложнее, потому что у них очень плотный график и им бывает трудно общаться с кем-то из обычной жизни. Но Мэтт Деймон поставил чувства к Люсьяне Баррозо на первое место, стал частью ее семьи и сумел найти баланс между карьерой и временем, которое он проводит со своей женой и дочерьми.

AdMe.ru расскажет вам, как Мэтт Деймон познакомился со своей будущей женой и чем он больше всего восторгается в своей семье.

Мэтт Деймон познакомился с Люсьяной Баррозо в Майами, когда она работала официанткой и самостоятельно воспитывала свою 4-летнюю дочь Алексию. Деймон снимался в фильме, а после того, как раздал автографы, подошел к Баррозо, и они разговорились. Люсьяна вспоминает: «Я сразу почувствовала какую-то связь. Нам было так легко и комфортно друг с другом разговаривать. Когда вы подходите друг другу, вам кажется, что вы знакомы уже очень много лет. А то, что он был кинозвездой, на самом деле не имело для меня никакого значения. Для меня он был просто человеком». Позже, когда он пригласил ее на свидание, она сказала, что должна присмотреть за своей 4-летней дочерью Алексией. И, к удивлению молодой женщины, актер выразил свое восхищение, сказав ей: «Мне нравится, что ребенок для тебя на первом месте». Тем самым он показал ей, что не откажется от своих намерений. После женитьбы у них родились еще 3 дочери, которых они воспитали сильными и добрыми.

Хотя Мэтт и Люсьяна поженились в 2005 году, они решили вновь дать друг другу клятву несколько лет спустя. Деймон сказал в интервью, что они хотели устроить большой праздник, на котором присутствовала бы вся их семья. У него была возможность спросить своего брата, который был женат уже 20 лет, в чем секрет хорошего брака. Тот ответил: «Мне очень повезло». Поскольку Деймон женился не на актрисе или другой знаменитости, он считает, что может жить спокойно, не выставляя свои отношения напоказ. «У нас есть правило двух недель, — однажды сообщил Деймон. — Я не могу отсутствовать дольше двух недель. Я считаю, что с человеком, которого ты любишь, нужно проводить как можно больше времени. Моя жена — моя родственная душа. Не хочу расставаться с ней надолго».



Что касается дочерей, Деймон сказал, что никогда не ожидал, что его будут окружать только представители женского пола и что каждый день он будет получать новый опыт: «Я многому учусь, и только сейчас понимаю, что девочки умнее, чем я думал». Далее он добавил: «Я действовал исходя из предположения, что у нас, парней, был какой-то шанс. До меня дошло, что я ошибался, когда я обнаружил, что выполняю абсолютно любые просьбы своей 2-летней дочки, а она пользуется этим. Если они могут так делать уже в 2 года, то, когда они вырастут, у нас точно не будет никаких шансов». Деймон сравнил себя с главным героем фильма «Гринч — похититель Рождества»: «Помните сцену, когда его сердце выросло в 5 раз? Вот так я воспринимаю отцовство. Я начал чувствовать то, чего раньше никогда не чувствовал. И это произошло мгновенно».

Его любовь к дочерям настолько сильна, что он даже сделал на руке тату с их именами, разместив их в порядке рождения девочек: Алексия, Изабелла, Джиа и Стелла. Ранее он набил имя Люси в честь жены, с которой решил разделить свою жизнь.

Мэтт Деймон высоко ценит индивидуальность Люсьяны. Он решил жениться на ней и воспитывать дочь от ее предыдущего брака как свою собственную. Они всегда вместе и заботятся о своих четырех дочках. Родители стремятся передать им ценности, которые пригодятся им в жизни.