Молодая мама рассказала, почему отпуск по уходу за ребенком пора перестать называть отпуском

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Привет! Меня зовут Аня, и вот уже год с небольшим я сижу в декрете. Еще его называют отпуском по уходу за ребенком. И вот это слово, «отпуск», не дает покоя тем, кто работает в офисе. Я часто слышу в адрес начинающих мам, что им, в сущности, не от чего уставать — за них всю работу выполняют стиралка, посудомоечная машина, пылесос и памперсы. А если декретницы и фрилансят, то это разве работа? Так, пару часов в день потупить в соцсетях.

Так получилось, что я успела побывать и на месте офисных обличителей, и на месте мам — как работающих, так и не работающих. И я готова рассказать читателям AdMe.ru о своем опыте.

Я была стандартным офисным работником, когда ждала декрета. Ездить было далеко, и хотя рабочий день начинался не так уж рано, но вставать приходилось в 7:30 и ползти с пузом через весь город. Тогда я мечтала избавиться от этого и зачеркивала на календарике дни до заветного часа. После выхода в декрет я практически сразу же нашла удаленную работу. До родов я была очень довольна собой. Еще бы: на таком большом сроке я все еще в строю трудящихся! Потом появился ребенок, и первые 3-4 месяца я мечтала только об одном — выжить. Нет, я пыталась продолжать работу в перерыве между кормлениями, но получалось скорее символически. Когда муж спрашивал, зачем это мне вообще, я честно отвечала: «Мне кажется, я так отдыхаю». И это была правда: написать небольшой текст и подобрать к нему иллюстрации было настоящим релаксом после бесконечных кормлений, сцеживаний, кипячений и укачиваний. Это позволяло оставаться в социуме и не скатиться в послеродовую депрессию.

А потом мой ребенок сделал мне подарок — он стал спать всю ночь. И я, соответственно, тоже. Работоспособность выросла, а вместе с ней уровень дохода и самомнение. Я с недоумением читала колонки мам, жалующихся на хроническую усталость и бесконечный день сурка, и думала: «Ну вот как так? Вы же не работаете, а по дому за вас все делает бытовая техника! Может, это лень или жалость к себе, возникшая под воздействием пабликов типа „Щастье материнства“?» Как-то раз моя подруга написала мне, что муж подарил ей лучшее, что могло быть придумано для декретниц, — робот-пылесос. А через пару дней она же жаловалась, что не может выкроить время, чтобы принять душ и попить чай. У меня хватило ума не озвучить ей свои соображения, но и особой поддержки она от меня не дождалась. А вскоре и моему ребенку исполнилось 7 месяцев — и из милой неторопливой гусеницы он превратился в высокоскоростной болид. В гонках на четвереньках он стал обгонять кота, а интерес детеныша ко сну стал резко снижаться. Еще через месяц малыш стал все чаще принимать вертикальное положение, изучать содержимое шкафов, тумбочек, комода и духовки. Производительность труда стала резко снижаться, уровень дохода, соответственно, тоже. Следом начал снижаться уровень общественного одобрения. Почему-то считается, что сложно с ребенком первые полгода, а дальше — халява. Да что там: я и сама так считала буквально на днях. В мой адрес вместо похвалы стали все чаще звучать вопросы типа «ну ты ведь весь день дома, неужели сложно помыть пол?» и укоры вроде «с ребенком надо заниматься, другие дети в этом возрасте уже едят ложкой» или «хорошо тебе, можешь выспаться, утром никуда не надо».

Выспаться? Мой день сейчас начинается в 6:30 (помните, в начале текста я писала, что во время работы в офисе он начинался в 7:30?). Я встаю и переодеваю малыша. Еще недавно я совала ему бутылочку со смесью или молоком — и мы засыпали дальше, но сейчас надо активно учить ребенка есть ложкой, поэтому я иду готовить кашу. Раньше я обходилась исключительно коробочными кашками: засыпаешь пару ложек в теплую водичку — и готово. Но суровый мир идеального материнства требует варить нормальные крупы. И я почему-то ему подчиняюсь. После упражнений малыша с ложкой я отправляю его досыпать, а сама пытаюсь помыть кухню. Впрочем, не всегда. Затем завтракаю сама и сажусь работать. Обычно это совпадает с офисными 9 часами утра. Если повезет, у меня будет часа полтора тишины, если нет... Этот текст я писала несколько дней. Я обещала завершить его в понедельник, но в тот день мы пошли в поликлинику сдавать анализы, а потом ребенок никак не хотел засыпать. Во вторник малыш ухитрился проглотить монетку, мы ездили на рентген. В среду я просто тихонько истерила из-за того, что я не могу ничего: ни уследить за ребенком, ни вписаться в дедлайн. Впрочем, давайте о хорошем. В хороший день я успеваю поработать часов 5–6 в общей сложности, погулять с ребенком, приготовить ему еды, а не кормить покупными пюрешками, помыть пол, поиграть с малышом и почитать ему на ночь сказку. Но, строго говоря, это не только моя заслуга. Периодически к нам приходят бабушки и развлекают ревущего из-за режущихся зубов малыша, а еще приносят с собой кучу вкусной еды, поэтому мне не надо готовить. Вечером приходит муж и играет с младенцем, оставляя мне время для работы. Иногда после удачных дней я опять чувствую себя крутой мамой, которая может позволить себе хоть и мысленно, но осуждать других. Видимо, чтобы я не чувствовала себя богом, следующий день непременно будет со слезами, самобичеванием и сорванным дедлайном.

Нет, я не стала считать мам-домохозяек героинями и суперженщинами. Слезы отчаявшейся что-либо успеть декретницы и работающего на износ менеджера на самом деле абсолютно равноценны. Давайте одинаково уважительно относиться к труду и тех, и других.