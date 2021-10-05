Молодая мама написала бойкий текст о важности чувств в жизни мальчиков и всколыхнула сеть своими мыслями

Молодая мама из Ванкувера Кейтлин Фладагер воспитывает сына и дочь. Не так давно в фейсбуке она опубликовала пост о том, что мальчикам нужно позволять плакать, а родителям необходимо утешать своих сыновей. Эта публикация вызвала шквал эмоций у других матерей, многие их которых согласились с мнением Кейтлин.

Мы в AdMe.ru с разрешения автора публикуем этот пост и комментарии к нему других родителей, которые также убеждены, что мальчикам не зазорно давать волю чувствам.

Я так устала постоянно слышать, будто я слишком нянчусь со своим сыном! Да, с первого же дня своего рождения он действительно является, как бы многие сказали, «маменькиным сынком». Сейчас ему 4, и что же он делает, когда ему больно? Он плачет и зовет на помощь маму. Если он болеет? Он хочет, чтобы мама его обняла. Если он ворочается в кровати и никак не может уснуть? Я ложусь с ним и стараюсь успокоить его, чтобы он погрузился в сон. Постоянно слышу о том, что я должна позволить ему «быть мужчиной». Иными словами, объяснить ему, что плакать нельзя. Окей, но, знаете ли, это полная чушь! Он всегда будет моим ребенком. Я всегда буду уважать его чувства. И всего буду дуть на его раны.

Я учу своих детей тому, что чувства очень важны. Говорю им о том, что они могут поплакать, когда расстроены. Что они могут не стесняться позвонить мне в любое время и я прибегу с распростертыми объятиями. Этому я учу и своего сына, и дочь. Поэтому хочу проигнорировать все ваши осуждающие взгляды и многочисленные выпады о том, что я слишком нянчусь со своим сыном. Также буду пропускать мимо ушей слова о том, что мне нужно «закалить его». Он мой ребенок. Он не слаб только потому, что проявляет свои эмоции и нуждается во мне. Я воспитываю его так, чтобы он знал, что мужчины тоже могут плакать. Что у мужчин тоже могут быть свои потребности и их тоже могут переполнять эмоции. Может быть, если бы плачущих мальчиков утешали, а не стыдили, у нас было бы не так много мужчин, которые совершенно не понимают, куда девать свои эмоции.

Бонус: реакция других мам на этот пост

Слезы — это всего лишь видимая реакция на физическую или эмоциональную боль. Мысль о том, что только слабые проливают слезы, смешна. Даже бравые солдаты способны заплакать. © Mimi Kim / Facebook

«Мальчики не должны плакать» — как же это всегда грустно слышать... У них же есть чувства и эмоции! Это нормально, когда они хотят объятий или у них появляется желание поплакать. Такие мальчики впоследствии становятся удивительными мужьями и папами. У меня был маленький сын, который любил меня больше, чем это можно было себе представить. Никогда не забуду его плач после того, как он упал со скейта и сломал запястье. Мой муж в этот момент сказал ему успокоиться и перестать быть ребенком... НЕТ! Ему было больно, и он мог поплакать! Все хорошо. Он мальчик со своими чувствами. Сын плакал, мы с ним обнимались. Этот маленький мальчик уже вырос и стал прекрасным папой и мужем. © Mindy Mikkelsen / Facebook

Моему сыну 15, я очень скучаю по нашим сказкам на ночь, хотя он по-прежнему любит объятия перед сном и будет плакать вместе со мной, если расстроен. Я всегда говорю ему, что выражение своих эмоций — это нормально. Очень надеюсь, что время изменится и наше новое поколение мужчин будет эмоционально раскрываться посредством выражения эмоций. Нужно учить своих детей тому, что плач — это естественная вещь, являющаяся признаком большой силы. © Sydney Bowman / Facebook

Согласна. Вот почему многие мужчины не умеют проявлять любовь и быть нежными. Потому что в детстве им твердили о том, что мужчины не плачут и вообще никак не проявляют своих чувств. Но ведь они тоже способны на выражение эмоций, которым нужно давать выход. © Melonie Nicholes / Facebook

Потому что в детстве им твердили о том, что мужчины не плачут и вообще никак не проявляют своих чувств. Но ведь они тоже способны на выражение эмоций, которым нужно давать выход. © Melonie Nicholes / Facebook Мой 3-летний сын независим и даже иногда жёсток, он определенно подпадает под образ «типичного» мальчика. Однако перед сном все равно идет ко мне за обнимашками, любит меня целовать и просто держать за руку. Он очень милый, добрый и нежный. Конечно, сын любит быть слегка сумасшедшим, но когда ему нужны поцелуи и объятия, он знает, что всегда их получит. Очень надеюсь, что так будет у него и во взрослом возрасте с женщиной, которая покорит его сердце. Уверена, он будет надежным защитником и нежным супругом. © Sabrina Brown / Facebook

Вчера сын наблюдал за тем, как его дядя утешал своего ребенка, и сказал: «Ого! Мой папа бы никогда этого не сделал!» Тот вечно говорит ему что-то типа такого: «Хватит плакать! Ты в порядке. Никого не волнуют твои проблемы!» Вы понимаете, насколько это все печально? Догадываетесь ли вы о том, почему мы в разводе? Я бросаю вызов своему сыну, говоря ему о том, что он может быть тем человеком, каким хочет быть, а не тем, которым хочет видеть его наше общество. Нашему миру нужно гораздо больше любви. © Karrie Jean / Facebook

Нашему миру нужно гораздо больше любви. © Karrie Jean / Facebook Однажды, когда мой сын был подростком, он вернулся домой поздним вечером и приоткрыл дверь в мою комнату с вопросом «Мама ты спишь?». Я ответила, что нет. Он прошел, и мы разговаривали с ним по душам на протяжении нескольких часов. Таким образом я пыталась показать ему, что он во всем может мне доверять. Сейчас ему 34 и он по-прежнему любит, когда я запускаю руку в его копну кудрявых волос. Он говорит: «Мама, многим девушкам нравится гладить мои волосы, но никто из них не делает так круто, как это делаешь ты». Это очень забавно. © Jill Gould / Facebook

Когда моему 30-летнему сыну было 3, я наблюдала, как его лучший друг пытался не заплакать, а мой мальчик обнял его и сказал: «Слезы — это печаль, покидающая твое тело». Сын остается все таким же мудрым и заботливым человеком. © Kate Costin / Facebook

Мальчикам нужно знать, что плакать можно. Выражать свои эмоции таким способом — это нормально. Это не сделает ваших детей слабыми, это сделает их искренними. © Jenny Williams / Facebook

Из маменькиных сынков вырастают лучшие мужья, которые умеют общаться с женщиной. Нет ничего плохого в том, чтобы быть эмпатичным мужчиной, который умеет сопереживать. Нам нужно больше таких мужчин! © Danielle Bañuelos / Facebook

Спасибо Кейтлин за этот пост! Как учителя всех наших детей, мы должны осознавать, что слезы — это просто знак переполняющих эмоций, а не проявление слабости. Разговаривайте с детьми, когда они плачут. Возможно, они многому могут научить и вас. © Joanne Bovenzi Jenuleson / Facebook

Как мама мальчика, а теперь мужчины, могу сказать, что воспитала сына так, как посчитала нужным. Я всегда давала ему любовь и внимание. Дети ведь так быстро растут. Но теперь он мужчина, который может сопереживать, когда его жена (или просто другие люди) нуждаются в его поддержке. Это не делает мальчиков слабыми, это дает им внутреннюю силу, которой они могут поделиться с другими в дальнейшей жизни. © Charlene Perez / Facebook