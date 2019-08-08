Как нелюбовь к себе незаметно отравляет нам жизнь

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Американка Шелли Уайлдер Нетко написала о том, что волнует всех женщин в мире, — о недовольстве собой, о неизбежном старении, о гонке со временем, которая наверняка будет проиграна, но никогда не помешает нам любить тех, кто рядом. Она сумела сделать это так просто, что ее слова проникают в самую мякоть сердца.

Этот текст сделал нас в AdMe.ru на шаг ближе к искренней любви к самим себе. Надеемся, что это произойдет и с вами.

Мне никогда не нравились мои руки. У меня короткие мозолистые пальцы, широкие ладони и некрасивые ногти, из-за того что я грызла их в начальной школе. К тому же я обожала щелкать суставами, потому что во 2-м классе увидела, как это делает один крутой мальчишка. Я всегда называла свои руки собачьими лапами, ведь они были так непохожи на длинные, изящные руки моей сестры, которым я завидовала. Я всегда думала, что, когда бог распределял красоту рук среди младенцев, я стояла в какой-то другой очереди.

Вдобавок к 20 годам на руках проступили большие толстые вены, ну просто мечта флеболога. Из-за этого мои руки стали похожи на мужские. Они выглядели старыми. Когда дети были маленькими, они любили сидеть рядом со мной и водить пальчиками вдоль вен. Иногда они спрашивали, почему у меня такие руки. И я отвечала так, как обычно отвечают все мамы: «Просто потому что». Но я всегда любила, когда кто-то из детей держал меня за руку.

Спустя годы я, как и все, начала борьбу со временем и старостью: здоровое питание, физические упражнения и много, слишком много денег, потраченных на омолаживающие кремы. И все же когда я опускала глаза на клавиатуру компьютера, я всякий раз видела свои руки, которые выглядели намного старше, чем я себя ощущала. Казалось, что они нуждаются в хорошем отдыхе.

Когда я недавно во второй раз выходила замуж, фотограф захотел запечатлеть мои пояс и кольцо на кружевном узоре свадебного платья и я по привычке выпалила: «Вы сможете потом отфотошопить фотографию? Я не люблю свои руки». Ведь у каждого есть что-то, что он в себе не любит, не так ли?

Но когда свадебные снимки были готовы, я увидела свои руки в совершенно ином свете. Эта фотография была так прекрасна и так точно отражала самую суть! Я увидела руки, которые испекли 200 именинных тортов, целый грузовик печенья, поменяли тысячу подгузников, вытерли миллион детских слез и аплодировали на школьных соревнованиях до тех пор, пока не заболят ладони.

Этот снимок стал для меня настоящим даром. Эти руки, может быть, не самые гладкие, не самые длинные и не самые женственные, но они идеально подходят для работы, которая мне предназначена. Эти руки держали моих новорожденных детей, а потом внуков. Эти руки обнимали моего первого мужа, отца моих детей, когда он испустил свой последний вздох.