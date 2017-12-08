За дверями гаремов: как на самом деле живут арабские жены

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Многоженство и гаремы, отсутствие образования и юридическая бесправность, блеск бриллиантов и паранджа — жизнь арабских жен обросла таким количеством стереотипов в глазах иностранцев, что уже трудно отличить правду от выдумки.

AdMe.ru решил выяснить, как же на самом деле живут прекрасные и загадочные женщины Востока.