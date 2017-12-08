За дверями гаремов: как на самом деле живут арабские жены
Многоженство и гаремы, отсутствие образования и юридическая бесправность, блеск бриллиантов и паранджа — жизнь арабских жен обросла таким количеством стереотипов в глазах иностранцев, что уже трудно отличить правду от выдумки.
AdMe.ru решил выяснить, как же на самом деле живут прекрасные и загадочные женщины Востока.
Договорной брак
- Половина браков во многих арабских странах действительно до сих пор заключается исходя из воли родителей. И многие уверены, что с мнением девушки никто не считается. На самом деле это не совсем так. Если жених не пришелся по душе невесте, то она имеет право отказаться от предложения руки и сердца.
- Брачный контракт подписывается обязательно. В отличие от всего остального мира, в арабских странах это правило соблюдают неукоснительно.
- Арабские женщины крайне редко выходят замуж за иноверцев, поскольку за брак с неверным их могут выдворить из страны. Мужчины находятся в более привилегированном положении, им разрешено брать в жены христианок и иудеек. Но в этом случае девушка не получает гражданства, а при разводе дети остаются с отцом.
- Возраст вступления в брак. В большинстве арабских стран установлен минимальный возраст жениха и невесты в 18 лет. Например, жители Туниса по закону могут вступать в брак с 18 лет, а фактически средний возраст невест — 25 лет, женихов — 30 лет. Хотя в некоторых развивающихся странах все еще практикуются ранние браки. Например, более половины девочек в Саудовской Аравии и Йемене выходят замуж до 18 лет.
Как проходят свадьбы
В разных странах традиции разнятся, но зачастую арабские жених и невеста празднуют свадьбу по отдельности.
- «Мужская свадьба» может отмечаться даже не в один день с торжеством невесты и проходит, как правило, незамысловато: чай, кофе, ужин и общение — всего не более 4 часов. Свадьбы жен гораздо пышнее: огромный зал, официанты, артисты.
- «Женская свадьба» — это повод покрасоваться в бриллиантах, дизайнерских туфлях и вечерних нарядах. Ведь обычно вся эта красота скрывается под платками и хиджабами (абаями). А потому на таких свадьбах присутствуют исключительно дамы. Мужчинам вход строго воспрещен. Весь персонал — это только женщины, включая певцов, фотографа и диджея. Если приглашен известный певец, то ни виновницу торжества, ни гостей он не увидит, исполняя песни за ширмой или в соседней комнате, а в зал идет трансляция.
- Приход мужа объявляют заранее, чтобы все дамы смогли накрыться абаями. А если муж приходит с братьями или отцом, то и невесту тоже накрывают белой абаей, ведь даже родственники мужского пола не должны видеть ее красоту.
- На свадьбу не принято дарить деньги или бытовую технику. В качестве подарка невесте обычно преподносят ювелирные изделия.
Многоженство
- Большинство браков моногамны. Далеко не каждый арабский мужчина может позволить себе многоженство. Ислам разрешает иметь до 4 жен, но каждую из них нужно обеспечить собственным домом, в равной степени одаривать подарками, вниманием, драгоценностями и прочим. Несколько жен — привилегия шейхов и очень состоятельных людей.
- Первый брак — самый важный. Сколько бы ни было жен у мужчины, первый, «великий» брак считается самым главным, а жена «старшей».
- Если муж все-таки взял в жены еще одну женщину, остальным супругам предписано смириться. Им надлежит подчиниться воле своего мужчины и не показывать какие-либо эмоции. Как правило, все жены живут в разных домах и пересекаются не так часто.
Развод
- Мужчина, желая развестись с женой, по давней традиции мог в любое время трижды сказать жене «уйди». После этого жена должна была тут же уйти из его дома, унося с собой только то, что было на ней. Поэтому женщины все подаренное золото носили на себе. На практике разводы по инициативе мужей происходят крайне редко. Кроме того, дети при разводе всегда остаются с отцом.
- Женщина может подать на развод, если мужчина недостаточно хорошо ее обеспечивает. Такие заявления суды рассматривают внимательно и чаще всего удовлетворяют их. В арабском мире мужчины выражают свою любовь не цветами, а золотом и драгоценностями. Например, он обязан водить ее в рестораны, покупать дорогие подарки и одежду. Если жен несколько, то всем положено одинаковое количество внимания и даров.
- В иных случаях добиться развода женщине будет не так просто, ведь суды зачастую выносят решения предвзято, до последнего поддерживая сторону мужа.
Права женщин
Вопреки сложившимся стереотипам, арабская женщина пользуется большим уважением у мужчин. Она не должна ни в чем испытывать нужды.
- Арабские женщины одними из первых получили право выходить замуж по собственному желанию, на развод и на владение собственностью. Это произошло еще в VII веке, в то время как в других государствах дамы были лишены таких возможностей. Исламские законы рассматривали брак женщины и мужчины как контракт, который может вступить в силу только при согласии обеих сторон. Также в этот период было введено право женщин на владение имуществом и распоряжение богатством, которое она принесла в семью или заработала.
- Еженедельные женские дни. Один раз в неделю в ОАЭ все пляжи, аквапарки и салоны красоты работают исключительно для дам. Мужчину в заведение попросту не впустят.
- Однако жена мусульманина все делает с согласия мужчины. Чтобы куда-то отправиться, ей следует предупредить об этом мужа и получить его позволение.
Одежда
- Женщины должны скрывать свое тело свободной одеждой и покрывалом. Носить они могут все что угодно: и мини-юбки, и джинсы, и шорты. Нарядам арабских красавиц могли бы позавидовать многие модницы. Но, выходя на улицу, женщина надевает сверху шелковую накидку до пят, а лицо скрывает платком. Ведь ее красота лишь для мужа, посторонние мужчины видеть ее не должны. Исключение составляют «женские» торжества, свадьбы, где нет мужчин и можно «выгулять» дизайнерские новинки. Впрочем, этот обычай соблюдается далеко не везде, а вот покрывать голову женщины должны почти во всех арабских странах.
- Кувейт — единственная арабская страна, где женщины носят на улице европейскую одежду. Однако она должна оставаться скромной и закрытой.
- В противовес Кувейту есть страны, например Йемен и Судан, где до сих пор бытуют старые обычаи и женщины обязаны носить черные накидки, скрывающие их целиком, от макушки до пяток.
Образование и работа
- Если женщина хочет получить образование, это не возбраняется. Многие девушки даже уезжают учиться за границу. Например, в Иордании безграмотны лишь 14 % женщин. В ОАЭ после окончания средней школы 77 % девушек поступают в вуз и составляют 75 % от общего числа студентов национального университета Аль-Айн.
- Ведение хозяйства лежит на плечах женщины, однако в богатых странах эту обязанность на себя берут домработницы, а основная задача жены сводится к рождению и воспитанию потомства.
- Карьера есть. В ОАЭ женщины составляют около 2 % руководителей, занимают 20 % административных должностей и составляют 35 % рабочей силы страны. На фондовой бирже Абу-Даби 43 % инвесторов — женщины. Также в Объединенных Арабских Эмиратах женщины могут занимать пост судьи и работать в правительственных ведомствах, например в полиции. В Тунисе более 26 % членов парламента составляют женщины. Ложкой дегтя может стать лишь тот факт, что во многих арабских странах женщина не может устроиться на работу без согласия мужа или опекуна.