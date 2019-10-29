Манифест молодого отца о том, как сохранить крепкие отношения в самый тяжелый период жизни

53 13 109 12k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Быть молодыми родителями непросто. Но если постараться поставить себя на место партнера и не перетягивать одеяло, есть все шансы стать только ближе на этом этапе отношений. 29-летний отец 3 детей Тэд Гондер, испытав на себе все прелести и трудности периода «мы — родители», поделился жизненными советами, как поддержать жену и сохранить теплые отношения в самый непростой период жизни.

AdMe.ru считает, что слова Тэда могут стать манифестом каждого мужчины, независимо от того, находится он в статусе отца или пока нет.

Сейчас мне 29, и у нас с женой Франческой 3 прекрасных детей. Она была большим молодцом, когда рожала их всех. И вот что я бы сказал себе 24-летнему, еще бездетному, о том, как быть правильным партнером, когда ты приобрел новый статус — «родитель».

Твоя жена носила ребенка в своем животе 9 месяцев. Так что после этого ты носи ребенка на своем животе при любой возможности. Так ты не только поможешь ей восстановиться, но и наладишь ту неощутимую, но поистине важную связь с ребенком гораздо быстрее, чем можешь представить.

Когда твоя жена кормит грудью, пусть для нее это даже в порядке вещей и выглядит очень красиво, ты должен помнить: это утомляет. Поэтому старайся помочь ей в других делах: меняй подгузник каждый раз, когда это возможно. С самого первого дня и все последующие. Это самый простой способ предотвратить ссоры и обиды в отношениях.

Пусть каждое ее утро начнется с кофе. Не переставай делать этот маленький жест, даже если она забывает его выпить и оставляет холодным у кровати. Просто помоги ей начать день так, чтобы она могла восстановиться.

Говори ей, что она прекрасна, и позволь ей увидеть это, особенно в моменты, когда она чувствует себя наиболее уязвимой и неуверенной в красоте своего тела. Напомни ей о тех днях, когда она достигала целей в прошлом. Напомни ей, что она супергерой. Ведь она буквально только что «перевернула» все свои органы вверх дном и набрала 20 кг, чтобы подарить вам ребенка. Этот ребенок будет ценнейшим подарком до конца жизни.

Всегда держи удар. Гормоны зашкаливают как до, так и после родов. Помни, твоя работа — быть ее «стеной» каждый день в любой ситуации. Так что крепись и не заводись, когда ее язык острее, чем когда ты знал ее в лучшие времена. Ситуация вскоре исправится, и жена будет благодарна тебе за то, что ты пережил этот сложный период вместе с ней. И не разочаровал тем, что обесценил ее эмоции, а сделал ее проблемы своими.

Нам, конечно, очень импонирует такой подход мужчины к роли отца и мужа. Но, как известно, поддержка должна быть обоюдной. Ведь мужчина, став молодым папой, также испытывает новые ощущения, всю гамму эмоций и нуждается в поддержке не меньше. А что было самым тяжелым для вас в период, когда вы только стали родителями?