Мама рассказала о неочевидной причине плохого поведения у детей. И это стоит знать всем родителям

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Профессиональный фотограф и мама 4 детей Мелоди Яздани (Melody Yazdani) рассказала об одной из неочевидных причин неуправляемого поведения у детей, о которой не всегда знают даже опытные родители и детские врачи. В подтверждение своих слов Мелоди поделилась фотографией своего сына Киана. На этом снимке нетрудно заметить одну деталь: именно из-за нее у мальчика начались проблемы с поведением, которые медики сначала приняли за синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

AdMe.ru полагает, что опыт Мелоди будет полезен всем, у кого есть дети, а также будущим мамам и папам.

Вот та самая фотография, которую на своей странице в фейсбуке выложила Мелоди Яздани. На ней запечатлена сама Мелоди и ее сын Киан, который мирно спит. Но не все так просто: вероятно, вы уже обратили внимание на то, что рот мальчика приоткрыт. И это вовсе не милая особенность, а нечто очень серьезное, повлиявшее на самочувствие и поведение маленького Киана.

Все началось с того момента, когда 8-летний Киан перешел во второй класс. На беспроблемного в прошлом ребенка вдруг посыпались жалобы от учителей: «Киан толкает других детей», «он не может себя контролировать» и тому подобное. Дома также начались сложности: каждое утро мальчика начиналось с истерики, у него появились приступы ярости из-за таких мелочей, как, например, чей-то волос в ванной комнате, к тому же он стал очень привередлив к еде. Специалисты, к которым обратились родители Киана, настаивали на версии о СДВГ, который следует лечить медикаментозно. Но у мальчика была и еще одна проблема, на первый взгляд никоим образом не связанная с его поведением: непроходящий кашель. Киана показали пульмонологу и аллергологу, каждый из которых назначил ему по нескольку различных препаратов. Так продолжалось до тех пор, пока совсем другой специалист, стоматолог, не обратил внимание на форму зубов мальчика: она свидетельствовала о том, что Киан страдает бруксизмом (то есть зубным скрипом по ночам), что, в свою очередь, может являться одним из признаков проблем с носоглоточными миндалинами, или аденоидами.

И тут, по словам Мелоди, ее словно поразило молнией: она вспомнила о прочитанной недавно статье, где рассказывалось о связи СДВГ и увеличенных аденоидов, и они с Кианом отправились к отоларингологу, который подтвердил наличие проблемы. Кроме того, мальчика обследовали сомнологи и установили, что из-за нарушения носового дыхания Киан катастрофически не высыпается, а его мозг недополучает необходимый ему кислород. Нарушение сна вызывало у мальчика постоянные головные боли (на которые тот уже и не жаловался, так как привык к ним и считал нормальным состоянием), плохой аппетит, раздражительность и другие проблемы с поведением. Вскоре после того, как проблема была выявлена, Киана прооперировали, удалив его небные и носоглоточные миндалины. После процедуры произошло настоящее чудо: истерики и приступы агрессии у мальчика прекратились, а вместе с ними иссяк поток нескончаемых жалоб от школьных учителей. У Киана появился здоровый аппетит, он больше не придирается к еде. Словом, теперь это совсем другой, счастливый и спокойный ребенок, которому больше не приходится принимать массу различных препаратов.