18 твитов о воспитании от мамы, которая учила дочь давать отпор неадекватным людям

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Пользователь твиттера под ником Кокоша’н Эль написала тред о личных границах ребенка. Женщина уместила в него свой опыт воспитания: 4 года она учила дочку понимать свои и чужие личные границы и соблюдать их. Ее выводы принесут пользу каждому родителю, помогут уберечь малыша от опасности и научить его уважать самого себя, не поддаваясь на манипуляции знакомых или даже близких людей.

AdMe.ru с разрешения автора треда публикует ее мысли, наблюдения и выводы о том, кто и при каких обстоятельствах воздействует на ребенка, в каких случаях такое влияние некорректно или недопустимо.

По каким критериям понять, кто вправе влиять на нас

Все люди несут за нас разную степень ответственности, и доверие к каждому будет разным. По этим двум критериям общество условно можно разделить на такие уровни: сам человек; семья; друзья; взрослые, которые помогают нам; незнакомые люди.

Мы сами

Семья

Друзья

Взрослые, к которым мы обращаемся за помощью

Незнакомые люди

Бонус: какие результаты дал такой подход к воспитанию за 4 года

Как я пришла к такой системе воспитания? У меня были огромные проблемы с личными границами. Это привело к тому, что я работала с ужасным руководителем, который меня не уважал. Была замужем за тираном. Не умела отказывать людям. Я около года думала над тем, что вообще такое личные границы и как важно это понимание в жизни. Поскольку мне это было непонятно, пришлось вывести этот вопрос на осознанный уровень. Когда разобралась сама, смогла легко упростить так, чтобы и дочери было понятно. Основная мысль в том, что нами не могут управлять те, кто не несет за нас ответственность.

Я восхищаюсь этой системой воспитания. Мне в детстве соседка часто делала замечание: «Зачем ты ешь конфеты? Сначала нормальную еду съешь, а потом сладости таскай». Я старалась стать такой, чтобы меня не ругали. Вырастить в себе другого человека, который будет настолько хорошим, что его не будут обижать. В присутствии соседки следила за каждым съеденным куском.

Моей дочери в голову это вообще не приходит. Она говорит этой самой соседке: «Вы сейчас у меня в гостях. Я нахожусь в своем доме. Я могу есть конфеты тогда, когда сочту нужным. Если бы не могла, то мне бы сделала замечание бабушка или мама. Вы как гостья тоже можете есть конфеты. А замечания мне делать не можете, это невежливо».

При этом, если дочку соседка попросит не шуметь, ребенок действительно будет вести себя тише. Она сама может принимать решения, когда ей прислушаться к просьбам окружающих, а когда — нет. Вести себя тише — адекватная и разумная просьба. А контролировать прием пищи — это за гранью. Взрослые не могут ей приказывать, только просить.

Что могу сказать другим родителям: мне очень нелегко далось соблюдение личных границ ребенка. У вас может возникнуть впечатление, что я уравновешенная и адекватная мама, которая всегда поступает правильно. Это не так. Я та еще истеричка. Было такое, что я взрывалась и уходила психовать в другую комнату. Было и такое, что я сильно оскорбляла ребенка.

Все время казалось, что моя дочь сама виновата в том, что я злюсь. Было сложно признать, что это я не умею контролировать гнев. Что помогло: я начала представлять себе вместо нее кого-то более сильного. Например, свою маму или ее отца, или моего 2-метрового брата, или моего отца. Я спрашивала себя: «Вот передо мной стоит маленькая девочка, которая от меня полностью зависит и так любит меня, что простит в любом случае. Я на нее кричу и думаю, что она сама меня вывела. А стала бы я орать, если бы передо мной стоял 2-метровый брат? Нет. Я бы вежливо и строго пояснила, что не так. Значит, я могу контролировать гнев».