18 твитов о воспитании от мамы, которая учила дочь давать отпор неадекватным людям
Пользователь твиттера под ником Кокоша’н Эль написала тред о личных границах ребенка. Женщина уместила в него свой опыт воспитания: 4 года она учила дочку понимать свои и чужие личные границы и соблюдать их. Ее выводы принесут пользу каждому родителю, помогут уберечь малыша от опасности и научить его уважать самого себя, не поддаваясь на манипуляции знакомых или даже близких людей.
AdMe.ru с разрешения автора треда публикует ее мысли, наблюдения и выводы о том, кто и при каких обстоятельствах воздействует на ребенка, в каких случаях такое влияние некорректно или недопустимо.
По каким критериям понять, кто вправе влиять на нас
Все люди несут за нас разную степень ответственности, и доверие к каждому будет разным. По этим двум критериям общество условно можно разделить на такие уровни: сам человек; семья; друзья; взрослые, которые помогают нам; незнакомые люди.
Мы сами
- Приведу пример: подруга мамы хочет целоваться, а ребенку это неприятно. Должна ли девочка целовать ее? Нет, если малыш не хочет. Или, допустим, друг мамы накричал на девочку. Должна ли она общаться с ним? Нет.
- Когда ребенку некомфортно из-за поведения других людей, он должен сказать об этом маме или папе. Нужно объяснить ребенку, что он сам определяет границы, как с ним следует общаться и как относиться к его телу. Не посторонние, а он сам.
Семья
- Родители несут за ребенка полную ответственность, заслужили его доверие и поэтому имеют право заставить его что-то делать. На тело ребенка власть родителей не распространяется. Если малыш не хочет целовать маму, он не должен этого делать.
- Родители обязаны общаться с ребенком уважительно. У него должно быть свое личное пространство. Важно привить ему мысль, что он заслуживает уважения по умолчанию. Если близкие применяют насилие, кричат, это неправильно.
- Подготовьтесь к тому, что ребенок будет выставлять границы: «Мама, не кричи, это страшно. Успокойся, потом поговорим». Лучше пусть мне будет стыдно, лучше я поучусь самоконтролю, чем дочка потом будет терпеть крики какого-то придурка, думая, что сама его довела.
Друзья
- Например, друзья могут попросить помочь им помыть посуду, но заставить — нет. Потому что в рамках дружеского общения навязывать обязанности нельзя, только просить о помощи.
- Все то же самое относится к взрослым друзьям. Если друг семьи говорит, что малыш должен что-то сделать для него, и грозится рассказать маме в случае неповиновения, он неправ. Ребенок сам расскажет маме, что от него что-то требуют.
Взрослые, к которым мы обращаемся за помощью
- Профессионалы — исключение из правил. У них, в отличие от друзей, есть власть над нами, потому что такие специалисты несут за нас ответственность в силу своей работы.
- Например, врач может заставить сделать укол, фитнес-тренер — еще один подход, пожарный — выбежать из дома, воспитатель — идти спать в тихий час.
- Их слушаются, когда того требует ситуация: мы заболели и пришли в больницу, мы на уроке физкультуры, в доме случился пожар и пр. Если, на взгляд ребенка, профессионал как-то неправильно делает свою работу, ребенок должен сказать об этом маме или папе.
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У родителей, которые играют роль такого взрослого, появляются дополнительные права. Мама-врач имеет право сделать укол, хочет того ребенок или нет.
Незнакомые люди
- Ребенок не должен помогать тому, кто сильнее, потому что сам он маленький и слабый. Можно позвать родителей либо обратиться к взрослому-профессионалу, полицейскому, например.
- Допустим, незнакомый мужчина потерял щеночка и просит девочку помочь ему поискать собаку в лесу. Помогать девочка не должна: она маленькая, мужчина сильнее нее, он не несет за нее ответственность и не заслужил ее доверие.
Бонус: какие результаты дал такой подход к воспитанию за 4 года
Как я пришла к такой системе воспитания? У меня были огромные проблемы с личными границами. Это привело к тому, что я работала с ужасным руководителем, который меня не уважал. Была замужем за тираном. Не умела отказывать людям. Я около года думала над тем, что вообще такое личные границы и как важно это понимание в жизни. Поскольку мне это было непонятно, пришлось вывести этот вопрос на осознанный уровень. Когда разобралась сама, смогла легко упростить так, чтобы и дочери было понятно. Основная мысль в том, что нами не могут управлять те, кто не несет за нас ответственность.
Я восхищаюсь этой системой воспитания. Мне в детстве соседка часто делала замечание: «Зачем ты ешь конфеты? Сначала нормальную еду съешь, а потом сладости таскай». Я старалась стать такой, чтобы меня не ругали. Вырастить в себе другого человека, который будет настолько хорошим, что его не будут обижать. В присутствии соседки следила за каждым съеденным куском.
Моей дочери в голову это вообще не приходит. Она говорит этой самой соседке: «Вы сейчас у меня в гостях. Я нахожусь в своем доме. Я могу есть конфеты тогда, когда сочту нужным. Если бы не могла, то мне бы сделала замечание бабушка или мама. Вы как гостья тоже можете есть конфеты. А замечания мне делать не можете, это невежливо».
При этом, если дочку соседка попросит не шуметь, ребенок действительно будет вести себя тише. Она сама может принимать решения, когда ей прислушаться к просьбам окружающих, а когда — нет. Вести себя тише — адекватная и разумная просьба. А контролировать прием пищи — это за гранью. Взрослые не могут ей приказывать, только просить.
Что могу сказать другим родителям: мне очень нелегко далось соблюдение личных границ ребенка. У вас может возникнуть впечатление, что я уравновешенная и адекватная мама, которая всегда поступает правильно. Это не так. Я та еще истеричка. Было такое, что я взрывалась и уходила психовать в другую комнату. Было и такое, что я сильно оскорбляла ребенка.
Все время казалось, что моя дочь сама виновата в том, что я злюсь. Было сложно признать, что это я не умею контролировать гнев. Что помогло: я начала представлять себе вместо нее кого-то более сильного. Например, свою маму или ее отца, или моего 2-метрового брата, или моего отца. Я спрашивала себя: «Вот передо мной стоит маленькая девочка, которая от меня полностью зависит и так любит меня, что простит в любом случае. Я на нее кричу и думаю, что она сама меня вывела. А стала бы я орать, если бы передо мной стоял 2-метровый брат? Нет. Я бы вежливо и строго пояснила, что не так. Значит, я могу контролировать гнев».
А как вы учили своего малыша понимать, кого можно слушать, а кого — категорически не стоит?
Фото на превью uK9De6kIO3H4MBg / twitter