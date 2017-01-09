Мама придумала лучший способ сказать детям правду о Санта-Клаусе

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Родителям сложно открыть детям правду о том, что Санта-Клауса или Деда Мороза не существует. Они боятся разбить детскую мечту и увидеть горькие слезы. Поэтому пост Чарити Хатчинсон (Charity Hutchinson) о том, как это сделать, перепостили тысячи мам и пап. AdMe.ru делится с вами лучшим способом раскрыть детям настоящий секрет Санты.

Чарити пишет, что узнала об этом методе от Лесли Раш (Leslie Rush), мамы двоих детей. Вот что она рассказала: «В нашей семье есть свой способ перехода детей от получения подарков от Санты к тому, чтобы самому стать Сантой. Таким образом, Санта — это не ложь, которая обнаруживается со временем, а последовательность добрых дел и дух Рождества. В 6 или 7 лет дети начинают подозревать, что Санты не существует. Это значит, что время пришло. И тогда я веду ребенка «на кофе». В кафе, заказав наши напитки, я говорю: "Ты очень вырос за этот год. Ты не просто стал выше. Я вижу, что и твое сердце тоже выросло. (Приведите пару примеров его чуткого поведения, внимания к чувствам других людей и добрых дел, которые ребенок совершил в прошлом году.) На самом деле я считаю, что твое сердце выросло настолько, что ты сам готов стать Санта-Клаусом.

Ты, наверное, замечал, что большинство Сант — это просто переодетые люди. Возможно, некоторые твои друзья говорят, что Санты вообще нет. Так думают многие дети, потому что они еще не готовы быть Сантой. А ты готов. Расскажи мне про Санту все лучшее, что ты знаешь. Что он получает за свои труды? (Плавно подведите ребенка к ответу про удовольствие от того, что сделал для других доброе дело.) Ну вот, теперь ты готов к своей первой работе Сантой!" Не забудьте говорить при этом заговорщицким тоном. Затем попросите ребенка выбрать кого-то, кого он знает — обычно это сосед. Задача ребенка — тайно разузнать, в чем человек нуждается, а потом найти это, упаковать и доставить, но так, чтобы никто не узнал, от кого это. Ведь Санта работает не за похвалу, он дарит подарки бескорыстно.

Мой старший выбрал «ведьму» на углу. Она и правда была ужасной: ее участок был обнесен забором, и она никогда не позволяла детям зайти и забрать залетевший мяч или фрисби. Она кричала на них, чтобы играли спокойнее и т. д. Короче, настоящая карга.

По дороге в школу сын заметил, что она каждое утро выходит забирать свою газету босиком, и подумал, что ей нужны тапочки. Ему пришлось шпионить за ней, чтобы узнать, какой у нее размер. Однажды в субботу он следил за ней из кустов и решил, что у нее средний размер.

Мы отправились в магазин и купили теплые тапочки. Он завернул их и подписал: «Счастливого Рождества от Санты». Однажды вечером после обеда он проскользнул к ее дому и оставил подарок у ворот.

На другой день мы видели, как она вышла за газетой, подняла подарок и вернулась в дом. Сын был очень возбужден: ему не терпелось увидеть, что будет дальше. На следующее утро мы ехали в школу, и она вышла за газетой в тапочках! Сын был в восторге! Пришлось напомнить ему, что никто не должен знать об этом, иначе он не будет Сантой. Много лет он выбирал разных людей и для всех придумывал уникальный подарок. Однажды он отполировал свой велосипед, заменил на нем седло и подарил его дочке нашего друга. Их семья была очень бедна. Мы заранее спросили разрешения у ее отца. Выражение ее лица, когда она увидела на крыльце велосипед с большим бантом, было таким же замечательным, как выражение лица моего сына. Когда настало время для второго сына, старший помог мне все рассказать ему. Теперь они оба всегда дарят замечательные подарки и не считают, что я обманывала их в детстве, ведь они узнали настоящий секрет Санта-Клауса".