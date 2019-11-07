Мама подсчитала, сколько ей стоили долгожданная беременность и первый год жизни малыша

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Привет, меня зовут Настя, и почти год назад я стала мамой. Много раз я слышала мнение, что родительство — это очень дорогое удовольствие, но, когда я впервые взяла на руки своего малыша, мне показалось, что я готова отдать ему всё — в том числе и все заработанные деньги.

Спустя некоторое время гормональный фон пришел в норму, и мне стало интересно подсчитать, во сколько мне обошлось счастье материнства. Допущу небольшой спойлер: речь пойдет о довольно скромных суммах. О своем опыте я решила рассказать читателям AdMe.ru. Сразу уточню 2 момента. Первый: мои расчеты строятся исключительно на личном опыте. У многих подруг и знакомых, ставших родителями, все было иначе. Второй: я умышленно не стала добавлять в материал траты на одежду для беременных и кормящих. Согласитесь, дамы покупают лифчики вне зависимости от того, надо им кормить грудью или нет.

Первые серьезные траты у нас начались еще на этапе планирования беременности. Долгожданная беременность никак не наступала, и мы начали искать причину. Когда причина была найдена, мне пришлось каждый месяц проходить дорогостоящий курс гормонотерапии. Только на одни препараты я тратила около ₽ 5 000. Прибавьте к этому консультацию врача (₽ 700) и несколько контрольных УЗИ (в совокупности примерно ₽ 1 200). Итого около ₽ 7 000 в месяц. Иногда мы делали перерывы в курсах приема гормонов. Прошел год, мы потратили около ₽ 70 000 и наконец получили долгожданный результат. После этого беременность показалась мне довольно бюджетным периодом: ее ведение и роды я переложила на плечи фонда ОМС. Вопреки распространенному в сети мнению, бесплатные роды — это не страшно. Мне предоставили современную палату, где мог находиться муж, разрешили ходить, прыгать на фитболе, отмокать в душе и даже рожать стоя. После рождения ребенка нас уже расширенным составом семьи увезли в послеродовое отделение, где снова поселили в отдельную палату. Оба родителя могли находиться там круглосуточно вплоть до выписки. Моя подруга рожала по контракту, и в итоге ее привезли в то же лечебное заведение с абсолютно такими же условиями. Единственное отличие — она познакомилась со своим врачом до того, как попала в родовую палату. Сейчас речь идет не о столичных роддомах, а о провинциальном, поэтому, прежде чем решаться на роды по контракту, изучите информацию в сети и сходите на экскурсию: многие родильные дома организовывают их для будущих мам.

Когда я была беременна, я была уверена, что не принадлежу к мамам, фанатично скупающим весь ассортимент детских магазинов. Более того, я суеверно откладывала до победного покупку всего самого необходимого. В итоге незадолго до родов мы купили максимально простую кроватку за ₽ 3 500, теплый уличный комбинезон-трансформер (роды были в ноябре) за ₽ 2 000 и несколько самых простеньких распашонок и ползунков, которые все вместе обошлись нам в ₽ 500. Зато молодые бабушки и дедушки отрывались как могли. Они купили коляску, детские бутылочки, соски, погремушки, пеленки и гору одежды на ближайшие 3 месяца. Опять же, первые 3 месяца подгузники мы почти не покупали: их нам усиленно дарили. Нам оставалось купить только детскую косметику. Хорошее детское мыло с дозатором обходилось в ₽ 120 за бутылочку. С учетом того, что это мыло покупалось на всю семью, в том числе и на взрослых, которые постоянно мыли руки перед тем, как прикоснуться к ребенку, таких бутылочек на месяц нам нужно было 3 штуки. Детский крем с пантенолом обходился примерно в ₽ 500 — тюбика хватало на 2 месяца. Присыпка оказалась не нужна. Итого первые 3 месяца жизни с малышом обошлись нам всего в ₽ 7 000.

Когда ребенку было около 3 месяцев, мы с мужем впервые зашли в большой детский сетевой супермаркет. И только там я поняла наших молодых бабушек. Мы закидывали в корзинки все, что казалось нам классным, а этого было очень много. Очнулись мы только на кассе после слов «С вас ₽ 7 000». За час мы потратили столько же, сколько тратили за 3 месяца. Справедливости ради стоит отметить, что среди купленных вещей актуальными были только большая упаковка хороших подгузников за ₽ 850 (по акции), мягкая игрушка в виде совенка с погремушкой и грызунком за ₽ 350, 2 боди по ₽ 500 и 2 комбинезона по ₽ 750. Остальное — это детские книги категории 3+, а также квадрокоптер и мягкая игрушка в виде суриката (но это уже подарки скорее для нас, а не для ребенка). Следующие походы в детские супермаркеты проходили уже спокойнее. Мы покупали только действительно нужные вещи: теплую шапочку (₽ 700), теплый костюмчик (₽ 800), детский гель для душа (₽ 250, хватает на 2 месяца), средство для подмывания младенца (₽ 150 — хватает на месяц), детский шампунь (₽ 260 — хватает на 2 месяца) и, конечно, подгузники (большой упаковки хватает примерно на месяц). С 4 месяцев по совету педиатра мы ввели прикорм. Первыми в ход пошли кабачки и брокколи. Сначала я покупала пюре в баночках. Одна баночка от иностранного производителя стоила около ₽ 50. В день уходила одна баночка. Итого за следующие 3 месяца жизни с ребенком мы потратили около ₽ 9 000 (книги, квадрокоптер и суриката я не считаю).

После полугода мы обновили гардероб и купили демисезонный комбинезон (₽ 3 000 по акции), 5 легких комбинезончиков и 5 боди разных размеров, в том числе и на вырост (по акции, ₽ 250 и ₽ 350 соответственно), новое полотенце со специальным капюшончиком (₽ 650). Кроме того, подросшему малышу мы купили книжку с картинками, рекомендованную детям от 6 месяцев (₽ 500), которая пригодилась несколько позже — ближе к году. Также был обновлен запас игрушек: машинка (₽ 500) и погремушка с грызунком (₽ 450). Еще кучу одежды и развлекух ребенку подарили бабушки, дедушки, дяди и тети. С 6 месяцев начался прикорм мясом и фруктами. К овощному пюре за ₽ 50 добавилось мясное за ₽ 70, а также фруктовое за ₽ 40 — по баночке каждого за день, итого ₽ 160 в день. Плюс каша — ₽ 150 за специальную гипоаллергенную кашу для младенцев. Сначала мне хватало ее на пару недель. Не забываем о подгузниках и косметике для малыша. Итого около ₽ 27 000 за следующие 3 месяца.

Рост расходов почувствовался сразу, поэтому еду для ребенка мы решили начать готовить самостоятельно. Как раз в самом разгаре был сезон кабачков, на местных рынках они стоили по ₽ 30–35 за 1 кг. Из 1 кг кабачков получается примерно 8 баночек пюре. К этому времени ребенок съедал уже по 2 баночки овощей в день. Себестоимость 1 баночки кабачкового пюре, сделанного своими руками, составляла около ₽ 4. 1 кг индейки в специализированном магазине стоит ₽ 350 — это примерно 12 баночек пюре, то есть его хватало на 12 дней. Фруктовое пюре в пауч-упаковках осталось магазинным: его ребенок ел на прогулке. Цена 1 пакетика составляет около ₽ 40. Молоко, творог и кефир мы получаем бесплатно на молочной кухне, кашу варю сразу на всю семью, поэтому ее посчитать трудно. С новым гардеробом нам снова помогли бабушки: именно они купили ребенку первую ортопедическую обувь. Нам оставалось лишь купить легкую курточку на холодное лето и теплую осень (она обошлась нам в ₽ 750), а также обновить запас легких шапочек (еще ₽ 300), боди (₽ 600) и штанишек (₽ 500). Пополнились игротека и библиотека ребенка. 3 книжки-развертки (которые были просто изжеваны) обошлись в ₽ 450, а новые игрушки (пирамидка, кубики и очередная машинка) — почти в ₽ 2 000. На смену подгузникам пришли трусики, их цена составляла уже ₽ 1 300 за большую упаковку. Также были приобретены 2 горшка — каждый по ₽ 400. Добавим к этому косметику (около ₽ 1 500) и получим около ₽ 15 000 еще за 3 месяца.

Итого за год мы потратили на малыша около ₽ 67 000 — даже меньше, чем на само планирование беременности. Но если бы не помощь и подарки наших родных и близких, эта сумма была бы, пожалуй, в 2 раза больше.