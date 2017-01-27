Мама маленькой девочки написала письмо официанту, который пришел ей на помощь

Жительница Манчестера Кэти Дональдсон (Katie Donaldson) — мама двухлетней Пикси. Как и все мамы малышей, она вечно занята (у нее еще и свой небольшой бизнес), и поэтому встречи с друзьями — это редкое и драгоценное удовольствие для нее.

Однажды Кэти отправилась пообедать в кафе с друзьями и взяла с собой дочку. И была поражена добротой официанта, который подружился с ее малышкой и пригласил ту поболтать за отдельным столиком, чтобы мама смогла хотя бы немного спокойно пообщаться с друзьями.

Нам в AdMe.ru очень понравился поступок этого молодого человека: вроде ничего особенного, но такие вещи запоминаются надолго.

Кэти написала об этой встрече на своей странице в соцсети, и ее история многих тронула.

Кстати, как потом выяснилось, официанта зовут Марк Джей Куин (Mark J. Quinn) и он действительно симпатичный «дядя». По секрету скажем, мы посмотрели его профиль в соцсети.

Источник Katie Dee/ Facebook
Фото на превью Katie Dee/ Facebook

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