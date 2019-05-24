Мама из Австралии придумала, как уговорить сына есть овощи, и заодно стала известной на весь мир

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Однажды жительнице Мельбурна Лале Мохмеди пришла в голову оригинальная идея, как превратить любовь своего 3-летнего сына к книжным персонажам в любовь к здоровой пище. Сегодня ее рецепты копируют другие родители, которым больше не надо убеждать своих детей в пользе правильного питания. Они и так с радостью все сметают!

AdMe.ru c удовольствием следит за новинками кулинарного искусства авторства Лалы в ее Instagram и сегодня расскажет, с чего начиналось увлечение талантливой австралийки.

Профиль Мохмеди «Дневники еды Джейкоба», который насчитывает более 170 тыс. подписчиков (среди них знаменитый английский ресторатор Джейми Оливер), начинался с эксперимента на кухне. Лала решила приготовить для своего сынишки Джейкоба блюдо в виде мультяшного героя.

Его реакция на это была полна такой радости, что она решила продолжить. Мохмеди разместила фотографию со съедобной картинкой на своей странице в Facebook и получила ошеломляющий отклик. «Мои друзья сказали, что я должна завести Instagram, но я тогда еще даже понятия не имела, что это такое... какие-то хештеги, подписки...»

А уже год спустя Лала пересказывала эту историю в бесчисленных публикациях и ведущим ток-шоу. «Я не знаю, как это милое домашнее занятие принесло такую популярность. Это поражает меня по сей день».

«Дневники еды Джейкоба» — это настоящий фестиваль в тарелках. Здесь собраны персонажи мультфильмов, деятели поп-культуры, такие как Майкл Джексон и Дэвид Боуи, а также причудливые существа из воображения.

Все персонажи авторства Мохмеди мало того, что очень похожи на оригинал, но еще и выполнены из полезных продуктов. Например, портрет Хелены Бонем Картер в роли Красной Королевы из «Алисы в Стране чудес» запечатлел надменный характер персонажа в красной капусте, грибах и сливочном сыре.

Лала работает в основном с простыми и питательными ингредиентами, такими как злаковые, капуста и лосось. Часто она использует свежевыжатый капустный сок, чтобы придать продуктам зеленый окрас, или при помощи нескольких капель яблочного уксуса превращает фиолетовую капусту в розовую.