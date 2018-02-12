Мама 8 детей рассказала, как ей удается справляться с ними без нервов и криков

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Олеся Лихунова — известная многодетная мама, автор дневника «Хочешь, я буду твоей мамой?» У них с мужем 8 детей: кровные Маша, Тимур и новорожденный Савва, а также приемные Галя, Кирилл, Нина, Вадим и Кристина. Олеся и Александр не делают различий между ребятами и воспитывают всех в равенстве и любви. А многочисленные подписчики Олеси в соцсетях задаются вопросом: как она справляется с таким количеством детей? Мама восьмерых честно ответила на него в своем посте и разобрала на конкретных примерах. Некоторые ее методы воспитания вам могут не понравиться. Но они действительно работают.

AdMe.ru восхищается мужеством и красотой Олеси и рассказывает о некоторых ее методах воспитания.

Есть четкие правила поведения и последствия их нарушения

Работает это так: Правила четкие и понятные, обсуждаются заранее и действуют вне зависимости от выходных, праздников, приезда гостей и т. п. Наказание за нарушение правил тоже обсуждается заранее и настигает нарушителя автоматически. Это значит, что я не предупреждаю по сто раз, максимум один. Наказание нельзя перенести на другое время, смягчить или как-то изменить. Поэтому мне не нужно нервничать, придумывать на ходу, как наказать ребенка, и сомневаться, не погорячилась ли я. Мое дело только проследить, чтобы наказание последовало за нарушением. Спокойно, без нервов и угрызений совести.

5-летняя Кристина.

Действует оговоренная система наказаний

Все дети знают, что нарушение правил влечет за собой последствия. Что это справедливо и неизбежно. Младшие чаще всего наказываются сидением на специальном стуле. Он стоит в прихожей и называется «наказательный». Время на таймере выставляется по количеству лет. Если ребенок балуется в углу, я делаю предупреждение и увеличиваю время. Старшие наказываются лишением чего-либо (десерта или просмотра телевизора) или ограничением передвижения (все игры в пределах своей комнаты или пропуск прогулки). Например: Кристина залезла в ящик Вадимкиного комода и без разрешения взяла оттуда увеличительное стекло. Я говорю, что брать чужие вещи нельзя, прошу стекло вернуть на место и отправляю Крис на наказательный стул на 5 минут, завожу таймер. Таймер прозвенел — ребенок свободен.

Вадим, проходя мимо пьющего из миски кота, хлопнул его рукой по спине. Котиков обижать запрещено. На стул на 6 минут.

Старшие играют в «Монополию». В какой-то момент Кирилл начинает кричать, потому что ему не везет и он проигрывает. Предупреждаю. Кирилл снова возмущается, ссорится со всеми, бросает в игру фишками. Отправляется в свою комнату на час, чтобы успокоиться.

чтобы успокоиться. Мария поленилась сделать домашнее задание по французскому, и репетитор потратил время урока на его разбор. Гулять вечером не идет.

10-летний Кирилл.

В семье заведена конкретная последовательность действий

У нас заведена определенная последовательность действий, которая строго соблюдается и потому облегчает мне жизнь. Например, я не приношу обед, если в комнате не убрано после игры и стол не подготовлен. За 15 минут до того, как разносить тарелки, я предупреждаю и старших, и младших, что скоро обед. В комнате девочек дети убирают все бумажки и фломастеры с пола, протирают стол, складывают по местам книги, игры и прочие вещи. В комнате мальчиков младшие собирают весь конструктор и игрушки с пола в ящики, расставляют стулья по местам. Я проверяю. Если все идеально — приношу обед. Если нет, то не принесу ни за что.

6-летний Вадим.

Без юмора в воспитании никуда

А вообще, я стараюсь не нервничать по пустякам и воспитывать с юмором. Например: Приношу Вадиму ужин, а он начинает кричать, что не хочет есть такое горячее. Молча уношу кашу, приношу на тарелке замороженные блины из морозилки. Вадим с удивлением: «Ой, что это?» Я: «Ты не хочешь горячее — получай холодное!» Вадим: «Ну ладно, ладно, я хочу горячее!»

Открываю Галин комод, чтобы достать резинку для волос, и замечаю, что в ящике фантики от конфет, грязные салфетки. Запоминаю. После полдника приношу детям бананы, раскрываю один Кристине и кожуру бросаю в ящик Галиного комода: «Дети, теперь на кухню необязательно мусор относить, можно бросать сюда! Очень удобно!». Через полчаса в ящике уже идеальный порядок.

Если у Вадима что-то не получается, он начинает биться об пол, психовать, кричать и рыдать. Недавно я сказала, что раз он такой маленький, что при каждой неудаче ревет, то у меня есть верное средство: пустышка и памперс. Вадим захохотал, но кричать перестал. Теперь, если что, я появляюсь в дверях, помахивая памперсом и пустышкой, и Вадим быстро приходит в себя, смеется и говорит: «Ну все, все, не буду!»

11-летняя Галя.

Почему важно, чтобы дети соблюдали правила?

Я уверена, что привычка строго соблюдать простые правила останется с ребенком, когда он повзрослеет. И он не станет перебегать дорогу в неположенном месте, не оставит грязную посуду с вечера на утро и сможет устоять перед третьим куском торта.

14-летняя Маша.

Почему такие простые правила не работают у других родителей?

Прежде всего, родители сами должны быть дисциплинированными, подавать детям пример и соблюдать правила. На деле же многие родители дают послабление и себе, и детям. Вот несколько самых распространенных причин, почему правила не работают: Бывает, правило меняют неожиданно, и то, что было обычно нельзя, вдруг за хорошее поведение или, когда родитель сильно занят, разрешается. То предупреждают двести раз, но не наказывают. То наказывают, но не доводят до конца, а прощают раньше времени или из сочувствия. Или оправдываются тем, что у них такой редкий ребенок, который не поддается обычным наказаниям. В результате ребенок манипулирует родителем, не воспринимает его слова всерьез.

9-летняя Нина.

О значении родительского авторитета

Мой авторитет не должен вызывать ни у кого из детей сомнений, иначе начнется хаос. Каждый ребенок должен знать, что у него есть главный взрослый, который принимает окончательные решения, который твердо знает, как правильно, который защитит, успокоит, направит. Тогда ребенок может оставаться ребенком и спокойно играть и развиваться, ведь все под контролем. Когда взрослый — главный и уверенный в себе, детям хорошо.

От чего зависит обстановка в семье

Когда я начинаю сухо рассказывать про наши порядки, некоторые думают, что у нас дома царит военная атмосфера, дети сидят тихо и боятся лишний раз пикнуть, а взрослые щелкают зубами. Ничего подобного! Именно потому, что все четко и ясно, у нас спокойная обстановка в семье. Дети ласковые, а родители веселые.

10-летний Тимур и Савва.

Главное — слышать друг друга

Конечно, иногда бывают нестандартные ситуации, когда я вспыхиваю, ругаю, долго и горячо объясняю, почему так поступать или это говорить было нельзя. Даже обижаюсь, бывает. Но такое за прошедший год случалось довольно редко. Все течет, все меняется, конечно, будут еще возрастные какие-то кризисы у детей. Но если мы с детьми слышим друг друга, то не сомневаюсь, что мы со всем справимся, все переживем.

А вы согласны с Олесей? Какие ее методы воспитания вы бы могли перенять? А какие неприемлемы для вашей семьи? Расскажите в комментариях.