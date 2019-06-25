Мама 3 мальчиков написала сильное письмо своим будущим невесткам. Читая его, женщины не могут сдержать слезы

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Жизнь показывает, что отношения между свекровями и невестками бывают разные: от любви и дружбы до ссор и вражды. Когда Рэйчел Боули, мама троих сыновей, запостила трогательное письмо будущим невесткам в своем блоге, она получила множество теплых комментариев от других женщин. После прочтения ее письма некоторые из читательниц признавались, что плакали, потому что им самим не хватало такой понимающей и заботливой свекрови.

AdMe.ru делится письмом Рэйчел с ее разрешения, и мы надеемся, что оно окажется полезным для вас.

Письмо моей будущей невестке

Кто-то спросил меня недавно, какими мужчинами я бы хотела видеть своих сыновей, когда они вырастут. Я думаю об этом каждый день. Когда я смотрю на своих сыновей, я вижу маленьких мальчиков, но я не хочу растить их маленькими мальчиками. Я воспитываю мужчин, которые однажды станут мужьями и отцами. Эти роли — одни из самых важных в нашей жизни. Моя работа как матери — научить их всему необходимому, чтобы, когда они выйдут в мир, они были готовы исполнить эти роли. Каждый и любой день с моими мальчиками — это дар божий, и я серьезно отношусь к такой ответственности. Итак... Дорогая моя будущая невестка, я бы хотела сказать тебе несколько вещей. Это далеко не все, но, к счастью, у нас еще будет время. Я пока не знаю тебя, но уже люблю. Я люблю тебя за то, что однажды ты полюбишь моего сына. И он полюбит тебя в ответ. Придет день, и этот липкий, чумазый, глупенький малыш станет твоим. Он всегда будет моим, но ты займешь мое место во многих отношениях.

Однажды твоя рука заменит мою. Твои глаза будут дарить ему покой, а твое сердце станет его домом. Это тебя он будет целовать на ночь. Это с тобой он будет делиться своими мечтами. Это ты будешь успокаивать его, когда ему будет страшно. Это в твоих руках будет его сердце — то самое, которое бьется у моей груди, когда я прижимаю его к себе каждую ночь. Однажды, моя дорогая, это будешь ты. Мне всегда хотелось иметь дочь. Теперь я уверена: ею станешь ты. Хочу, чтобы ты знала: я каждый день молюсь за тебя, как молюсь за своих сыновей. Сейчас ты значишь все для своих родителей, равно как мои мальчики значат все для меня. Я молюсь, чтобы родители в тебе души не чаяли, любовались тобой, поддерживали и верили в тебя. Я молюсь, чтобы тебя научили любви к себе в первую очередь, потому что без этого ты не сможешь полюбить кого-то другого. Я молюсь, чтобы каждый день тебе показывали, что ты — настоящий дар. И если твои близкие упустили это сообщение, я молюсь, чтобы ты сама всегда знала, что, когда Бог смотрит на тебя, он видит свою принцессу. Я воспитываю своего сына, чтобы он так же смотрел на тебя.

Я молюсь, чтобы ты понимала, чего ты стоишь, чтобы уважала себя и чтобы тебя научили уважать других. Я молюсь, чтобы ты не боялась говорить то, что думаешь, но чтобы делала это во благо — не только себе и окружающим, но и моему сыну. Мужчинам бывает полезна конструктивная критика. Я хочу, чтобы ты знала, что несмотря на то, что я еще наделаю немало ошибок, я намерена воспитать сына так, чтобы он тебя чтил. Я не могу полностью брать ответственность за его достоинства и недостатки. Этому меня учила моя мама. Он сам себе хозяин. У него есть свои причуды и особенности. Постепенно ты их изучишь, и когда-нибудь настанет день, когда ты будешь знать его лучше, чем кто-либо. Дай ему пространство быть собой, а я научу его так же поступать с тобой. Он не будет тебя дополнять. И ты не будешь дополнять его. Но я молюсь, чтобы вы наставляли друг друга и стремились к тому, чтобы вместе каждый из вас становился лучше, чем по отдельности. Я обещаю впустить тебя, делиться с тобой секретами и всем, что я о нем знаю, чтобы помочь тебе любить его сильнее. Когда придет время, я доверю тебе его сердце, как и ты доверишь ему свое. Для меня это не пустые слова, и я молюсь, чтобы для тебя было так же. Я воспитываю его так, чтобы он он понимал: женское сердце бесценно, и, если его разбить, оно уже никогда не будет таким, как прежде.

Расставание — не всегда плохо, но я бы не хотела, чтобы мой сын стал тем мужчиной, который разобьет твое сердце. Однако помни, что и тем, кто его залечит, он тоже не станет. Но я воспитаю своего сына так, чтобы он всю жизнь дорожил тобой и твоей любовью. Я научу его осознавать твою значимость, уважать тебя так же, как ты будешь уважать его. Я стараюсь растить своих мальчиков сильными и в то же время чувствительными. Смелыми, но скромными. Я хочу, чтобы они были храбрыми и в то же время не боялись просить о помощи, чтобы они были лидерами и признавали авторитеты. Я молюсь, чтобы он вел тебя по жизни и осознавал оказанную ему честь. Я молюсь, чтобы он служил тебе и чтобы ты этим не злоупотребляла. Я молюсь, чтобы он полностью понимал свою мужскую роль, был порядочным, честным, кротким, верным и веселым человеком. Я молюсь, чтобы он следовал за своими мечтами и увлечениями и чтобы ничто не стояло у него на пути — ты в том числе. О том же молюсь и для тебя. Я всю себя посвятила тому, чтобы воспитать своего сына независимым, чтобы он не искал в тебе мамочку, потому что я сама неплохо справляюсь с этой ролью. Я клянусь всегда присутствовать в его жизни, научить его всему, что он должен знать о женщинах и о том, какие они необыкновенные. Я обещаю, что он всегда будет помнить, что ты тоже чья-то дочь и что в первую очередь принадлежишь Господу и своим родителям, а потом ему.

Я молюсь, чтобы с каждым днем твоя любовь к моему сыну становилась все больше и переливалась через край. Я молюсь о том же самом для него. Я надеюсь, что вы двое построите свою жизнь и никогда не забудете о том, как строили. Оставайтесь сильными вместе: вы будете нуждаться друг в друге всю жизнь. И хотя я учу его быть с тобой по желанию, а не по нужде, наступят времена, когда он будет в тебе нуждаться. И ты будешь нуждаться в нем. Будь рядом. Поддерживайте друг друга. Любите друг друга. Выбирайте друг друга. Иногда житейские помехи могут быть сильными. Не всегда будет легко. Возможно, однажды ты посмотришь на него и поставишь под сомнение все принятые решения. Я молюсь, чтобы в этот момент ты оглянулась на ваш фундамент и вспомнила, почему ты выбрала быть здесь. Я обещаю тебе, что каждый день буду учить сына тому же. Я постоянно буду вкладывать в его сердце семена любви. Я даю слово научить своего сына тому, как о себе позаботиться, как стирать, мыть посуду, и он не будет ждать, что ты будешь делать все это одна. Я покажу ему, что значит быть партнером. Я обещаю поощрять его чувствительность и хвалить за сильный характер. Я научу его быть открытым и хранить секреты, которые ты ему доверишь. Я научу его понимать твои слова, удерживать тебя, любить тебя и все в тебе, видеть тебя, а не то, что ты можешь ему предложить. Я обещаю вырастить его самодостаточным, чтобы он и тебе мог что-то дать. Пройдет еще много лет, прежде чем мы с тобой встретимся. Но каждый день я буду молиться за тебя. Я буду любить тебя. И когда я тебя встречу, я буду любить тебя еще больше, чем сейчас. Потому что ты будешь любить моего сына. И ты станешь моей дочерью.

Как вам письмо Рэйчел? Ладят ли свекрови и невестки в вашей семье?