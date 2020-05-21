Люди рассказали о том, каково это — быть единственным ребенком в семье
Быть единственным ребенком — благо или нет? На этот вопрос не существует однозначного ответа. Почему-то в обществе за детьми, растущими без сестер и братьев, закрепилась не лучшая репутация: якобы они инфантильны, избалованны, хуже приспособлены к жизни и вообще не умеют идти на компромисс. С другой стороны, что плохого, когда все внимание и средства родителей направлены на одного человека?
Мы в AdMe.ru решили разобраться, каково это — расти в одиночку. Для этого мы тщательно изучили истории разных людей, и поняли, что у них есть несколько общих особенностей.
Жажда личного пространства и повышенное чувство собственничества
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Я единственный ребенок, и у меня есть несколько проблем по сравнению с мужем, у которого есть старший брат. Я одержима своими вещами, будь то игрушки, платья, закуски или что-то еще, и не люблю ими делиться с кем бы то ни было. © Vaishu Neeraj / Quora
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Однажды мне купили очень красивые туфельки, которые я сильно полюбила. Как-то раз к нам на дачу пришла моя подружка — соседская девочка Настя. Видимо, ей мои туфли тоже очень понравились, поэтому, пока я была во дворе, она спросила у моей мамы, можно ли ей их примерить. Мама разрешила, и счастливая Настя вышла в них во двор. Надо было видеть мое лицо. С воплем «Это мои тапочки!» я заставила подружку немедленно их снять. Она очень удивилась такому поведению, сказала, что она всегда делится вещами со своими сестрами, и назвала меня жадиной. А я просто не понимала, почему мои вещи может примерить кто-то другой.
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Я не люблю различного рода массовые тусовки и очень быстро устаю от общения с людьми, потому что всю жизнь росла одна. © shikaruhatake / Twitter
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Живу с мужем, у которого не было ни братьев, ни сестер. Ему действительно тяжело делиться личными вещами. Я не говорю, что так происходит всегда, но, как правило, он «забывает», если можно так сказать, поделиться. Кроме того, иногда он ждет, что другой человек откажется от своей доли, чтобы угодить ему. На мой взгляд, такое поведение не подходит взрослому человеку. © Anonymous / Quora
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Мой муж — единственный ребенок, и разницу нашего воспитания можно проиллюстрировать историей о шоколадном печенье. Как-то мы были у его родителей, и свекор угостил нас печеньем. Я тут же съела, а муж положил свои на стол и сказал, что съест их, когда вернется с прогулки. Я ответила, что так мог отреагировать только тот, у кого не было братьев и сестер, ведь в большой семье вряд ли бы кто-то осмелился оставить печенье на столе. © Meg Lark / Quora
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В детстве мне нравилось сидеть за столом в своей комнате, когда родители смотрели телевизор по вечерам. Я рисовала, слушала музыку, писала какие-то странные рассказы, и мне было в принципе нормально. Не хотела бы я променять это ощущение уединения на какую-то вредную сестру, орущую где-то рядом. От нее бы пришлось прятать свои дневники и рисунки — вот ужас-то. Сильная потребность в личном пространстве осталась у меня по сей день.
Одиночество
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Когда я была маленькой, недостатка общения с себе подобными я не ощущала, потому что во дворе мне всегда было с кем погулять, пожевать гудрон с крыши и так далее. Но в школьные годы стало сложнее: старые друзья разъехались, а в школе завести близкую дружбу ни с кем не получилось. Было одиноко в школе, одиноко дома, в итоге классе в 5-м я придумала себе подружку и посвящала ее во все свои мысли. Дошло до того, что мне практически удалось саму себя убедить в ее существовании. Это было очень странно.
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В школьные и студенческие годы меня можно было бы назвать интровертом. Однако я так вел себя не потому, что мне это нравилось. Просто у меня не было ни брата, ни сестры, чтобы поделиться своими чувствами, поэтому я привык к одиночеству. Я просто не знал, как начать разговор. © Raaghav / Quora
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Я заметила, что у моего мужа, который рос один, сейчас есть сильное желание подружиться буквально со всеми. Он старается быть просто очаровашкой при первом знакомстве. Я знаю, что это может быть и чертой характера, но чувствую, что это также связано с тем, что он воспитывался один. Такие дети, вероятно, хотят дружить с большинством людей, которых они встречают. © Anonymous / Quora
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В детстве я хотел себе брата или сестру, подходил к маме и говорил: «Мам, а роди мне завтра братика?» Она смеялась, а я не понимал, почему мама смеется и не рожает мне братика. Кроме родителей, меня некому было поддержать в трудный момент, некому было мне помочь. Если ты одинок, тебе не с кем пообщаться, а с братом или сестрой можно было бы совместно проводить время. Многие думают, что выгоднее быть одному, однако не спешите, друзья, так думать. Я считаю, что материальные преимущества не перевешивают нематериальных минусов. Конечно, каждый выбирает свое, но я бы лучше делил еду и подарков меньше получал, но имел бы любимого брата или сестру. © Александр Демичев / TheQuestion
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С помощью знакомых переехала в Австрию, в пустую комнату с кроватью, с зарплатой практикантки € 300 евро месяц. € 200 отдавала за комнату при прожиточном минимуме € 900. Перебивалась как могла, благо общага. Сейчас учусь здесь, есть молодой человек. Зарабатываю немного, но хватает. Все на родине завидуют. А я стабильно несколько раз в месяц сползаю по стене от усталости и безысходности. Боюсь, что вернуться не к кому будет. Мамочка и бабушка в возрасте. Но еще 2 года учиться. Вернуться раньше не могу, только долги за мой отъезд отдали. Я единственный ребенок, последняя надежда, а у мамы проблемы со здоровьем. Да, я вырвалась. Сижу и реву: я навсегда чужая и никому не нужная здесь. © Подслушано
Умение самостоятельно организовывать досуг
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Я один у мамы был. Смотрел на братиков и сестричек друзей и думал: «Как хорошо, что у меня этого нет». Скучно никогда не было: я рано пристрастился к книгам, а книги — лучшие друзья. Друзья, кстати, были тоже. Но книги лучше. © HAKOHE / Pikabu
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Я единственный ребенок в семье, и, когда в детстве мне было одиноко, я брала свои колготки, связывала их, а в старое платье пихала всю одежду из шкафа. Вместо лица приделывала подушку. Получалась огромная кукла, с которой я танцевала и которую таскала по квартире. И родителей пугала. © Подслушано
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Нас в семье было трое: мама, папа и я. И каждый всегда умел себя занять. У меня была своя комната — мое царство, где я могла делать все что угодно: строить домики для кукол, клеить аппликации, играть в компьютерные игры. Мне никогда не было скучно с собой, так что, когда я выросла, для меня никогда не было проблемой пойти одной в кино, в театр или в кафе. Многие мои подруги до сих пор удивляются, почему я не зову их с собой, а мне так комфортно — одной.
Эгоизм
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Мои родители изливали на меня свое внимание и, думаю, немного баловали. Если на торте, который мы покупали, была вишенка, то она доставалась, конечно же, мне. Самый сладкий кусок пирога — тоже мне. Я так привыкла к тому, что самая вкусная еда всегда достается мне, что воспринимала это как должное. Я в детстве действительно думала, что взрослые не любят сладкое. И переклинило меня уже в сознательном возрасте, примерно когда я была подростком. Однажды в моей голове пронеслось: «Если на столе лежит что-то вкусное — это не значит, что это для тебя. Ты уже не маленькая». С тех пор я пересмотрела свое отношение к еде и научилась делиться вкусняшками.
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Видимо, если у тебя нет братьев или сестер, ты обречен вырасти эгоистом. Я помню, когда мы только начали жить вместе с моим будущим мужем, я просто шокировала его тем, что могла в магазине купить что-нибудь вкусненькое только себе или без зазрения совести съесть оставшийся кусок торта, не подумав о том, чтобы поделиться.
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У нас с мужем, который рос единственным ребенком в семье, разные способы разрешения конфликта. Такие люди, как я, выросшие с братьями и сестрами, легко относятся к разрешению споров: просто пройдет какое-то время, и мы снова лучшие друзья. Однако я заметила, что муж часто зацикливается на ссоре и у него единственный способ уладить конфликт — это услышать мои искренние извинения. Это не очень хорошо для семейной жизни. © Anonymous / Quora
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Говорили мне, что один ребенок в семье обычно крайне эгоистичен. Как-то не обращала внимания, а тут заметила это в своем мужчине. Расстались. Потом бывший появился, он тоже единственный ребенок в семье: постоянно тянет одеяло на себя и борется за свой кусок зубами, дай только повод. Теперь в поисках любимого человека с сестрой или братом. © Подслушано
Неожиданные конфликты и проблемы
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Из-за того что я была единственным ребенком, выросла человеком, которому важен тактильный контакт: очень люблю обнимашки. А муж рос в семье, где было трое детей, поэтому, конечно, его маме чаще всего было не до нежностей. Он говорит, что просто не приучен к такому выражению чувств, потому что не помнит, чтобы родители его ласкали или целовали без повода. В самом начале отношений у нас частенько возникали конфликты на этой почве.
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Моя подруга — единственная дочь, и она казалась прекрасным человеком, пока я не пришел к ней в гости. Она была очень взволнована тем, что мне предстоит знакомство с ее родителями, и вела себя так, будто я собирался встретиться со своей второй семьей. А я пошел туда просто вкусно поесть. Ее родители были очень добры ко мне, но к концу вечера моя подруга стала мрачнее тучи. Я был уверен, что сделал что-то не так. Через 2 дня я позвонил ее маме, чтобы спросить, что случилось. Оказалось, что ее дочка просто приревновала своих родителей ко мне! © Anonymous / Quora
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Единственные дети могут быть слишком чувствительны к критике, и я не была исключением. Так как дома у нас не было ссор и конфликтов, во взрослой жизни я думала, что любые конфронтация или спор означают, что люди меня не любят. © Tracy Chambers / Quora
Более тесная связь с родителями
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Мои родители — мои лучшие друзья. Мы разговариваем, сплетничаем, делаем покупки, едим, спим — делаем почти все вместе. Я почти не езжу к родственникам или друзьям на ночь, потому что родители начинают скучать по мне. © Shruti Arora / Quora
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У мамы всегда было время читать мне сказки на ночь и строить со мной замки из песка, так как она не отвлекалась на других детей. Оглядываясь назад, могу сказать, что у меня было прекрасное детство. © Lixuan Sim / Quora
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Я ранний и единственный ребенок у своих родителей. Им было 17 и 18 лет, когда я родился. Сейчас мне 23 и я болен. Родителям ничего не говорю, так как знаю, чем это кончится: продажей машины, квартиры, влезанием в большие долги. Но я не хочу, чтобы мои родители жили в нищете из-за меня, поэтому молчу и жду. © Подслушано
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Я всегда должна была звонить маме и сообщать, где я и с кем. Сначала я воспринимала это нормально, а потом мне стало стыдно перед друзьями. Мама всегда говорила, что не ляжет спать, пока я не приду домой. Сейчас мне почти 30, но мама все равно звонит мне каждый день.
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Папа может заплакать из-за моих незначительных травм или болезни. © Shruti Arora / Quora
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Будучи единственным ребенком, я всегда наслаждался любовью и временем моих родителей. Также сейчас я осознаю свою ответственность. Я знаю, что только мне придется заботиться о своих родителях. И я буду стараться изо всех сил для них. © Aditya Uprit / Quora
У вас есть братья или сестры? Как считаете, лучше расти единственным ребенком в семье или нет?
Фото на превью © Anonymous / quora