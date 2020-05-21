Люди рассказали о том, каково это — быть единственным ребенком в семье

Мои родители изливали на меня свое внимание и, думаю, немного баловали. Если на торте, который мы покупали, была вишенка, то она доставалась, конечно же, мне. Самый сладкий кусок пирога — тоже мне. Я так привыкла к тому, что самая вкусная еда всегда достается мне, что воспринимала это как должное. Я в детстве действительно думала, что взрослые не любят сладкое. И переклинило меня уже в сознательном возрасте, примерно когда я была подростком. Однажды в моей голове пронеслось: «Если на столе лежит что-то вкусное — это не значит, что это для тебя. Ты уже не маленькая». С тех пор я пересмотрела свое отношение к еде и научилась делиться вкусняшками.