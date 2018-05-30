Люди поделились своими провалами и рады, что этот день уже не повторится

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Герои нашей подборки были бы рады начать этот день сначала и не видеть спагетти в собственных ботинках, сгоревший электрический счетчик и застрявшие в дереве шарики ко дню рождения. Но остается только посмотреть на эти ситуации с другой стороны и посмеяться над собственными неудачами, которые случаются с каждым.

AdMe.ru предлагает увидеть чужие провалы, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций.

1. «Моя жена купила нашей дочери воздушные шары на день рождения»

2. «Мы решили спилить несколько деревьев, потому что боялись, что они могут упасть на наш дом»

3. Это фото способно причинить боль

4. Хорошо, когда на борту самолета есть телевизор

5. Прекрасное окончание ночной смены

6. «Я выбрал место у окна»

7. «Мой сын пытался сбить мяч с крыши своим ботинком»

8. «Я просто хотел сделать попкорн»

9. Так выглядит электрический счетчик, когда в него попадает молния

10. Идеальное завершение дня, наполненного неудачами

11. «Не говорите мне о шансах встретить лося на шоссе в Канаде»

12. «Я просто хотела торт, похожий на мою кошку»

13. «Хотел сделать глоток холодной воды»

14. Это были 20 новых лобовых стекол

15. Неудачный день на работе

16. И эта карта стоила денег

17. «Мой друг уронил новый телевизор»

18. Когда встала не с той ноги и покормила птиц не с той руки

19. И даже лучший в мире антистресс не работает — пузырьки соединены между собой и поэтому не лопаются

20. Все, у кого был не самый простой день, держитесь!

А как прошел ваш день?