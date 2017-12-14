Лекси и Дэнни Рид без прикрас рассказали о том, как им удалось похудеть на 181 кг

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Эта история началась 2 года и 181 кг назад, когда счастливые новобрачные Лекси и Дэнни Рид проводили все свое свободное время на диване, поглощая по 8 000 ккал каждый. Лесли на тот момент весила около 220 кг, а ее супруг Дэнни — 127 кг. Несмотря на то что они были далеки от стандартов красоты, они любили друг друга и больше всего хотели, чтобы у них появился ребенок. Однако этим планам не суждено было сбыться: из-за лишнего веса у обоих обнаружились проблемы со здоровьем, препятствующие появлению детей. Именно тогда супруги Рид решили изменить жизнь ради своего будущего. Мы в AdMe.ru восхищаемся огромной силой воли этой пары и делимся их вдохновляющей историей в фотографиях.

В день своей свадьбы Лекси и Дэнни были самыми счастливыми в мире людьми, и вес не имел для них никакого значения.

Семейная жизнь не внесла изменений в их рацион: они по-прежнему обедали в кафе или заказывали пиццу и прочий джанк-фуд на дом.

Лекси и Дэнни никогда не просили друг друга что-либо изменить в своей внешности.

Но жизнь пары не была безоблачной: из-за лишнего веса в доме постоянно ломалась мебель, а выход в общественные места сопровождался осуждающими взглядами окружающих.

Лишь после нескольких неудачных попыток забеременеть и обращения к врачу Лекси и Дэнни решили навсегда изменить свою жизнь.

Для начала они изменили свое отношение к еде.

Отныне на их столе появлялись только самостоятельно приготовленные блюда, в которых строго соблюдалась калорийность.

Также в ежедневном меню появилось много овощей и фруктов.

А после изменения питания пришло решение пойти в тренажерный зал.

И теперь даже выходные семьи Рид начинаются с 40-минутной кардиотренировки.

Лекси и Дэнни решили, что каждый день, проведенный на диване, отдаляет их от цели. «Поднимись и вкалывай!» — говорят они себе каждое утро.

Лекси отдает себе отчет в том, что у нее есть целлюлит и лишняя кожа на боках и животе, но она любит свое тело за то, что оно сильное и способное к изменениям.

«Мое тело — трофей, а кожа — боевой шрам», — гордо признается Лекси.

«Даже при весе 200 кг я любила себя. Я любила себя достаточно сильно, чтобы пройти через все ради своего здоровья и ради того, чтобы быть лучшей версией самой себя», — вспоминает Лекси.

И эта пара изменила не только свою внешность, этот совместный проект еще больше сблизил Лекси и Дэнни. И не только духовно и физически. «Когда-то Дэнни не мог даже обнять меня за талию», — с улыбкой вспоминает миссис Рид.

Сейчас Лекси весит 82 кг, а Дэнни — 87. И они не собираются останавливаться на достигнутом, ежедневно мотивируя друг друга добиваться все новых и новых результатов.

Когда у Лекси и Дэнни спрашивают совет, то они отвечают, что самое главное — это быть добрым по отношению к себе и ценить то хорошее, что у вас есть.

И эти ребята ежедневно вдохновляют и поддерживают силу воли всех тех, кто твердо решил сбросить надоевший лишний вес.

Лекси и Дэнни точно знают, что им не удалось бы сделать и малой части того, что у них есть, если бы они не поддерживали друг друга.

«Окружайте себя теми людьми, которые видят в вас идеал, даже если вы сами этого не видите», — уверенно заявляют мистер и миссис Рид.

А что бы вы хотели изменить в своей жизни, но никак не можете решиться?