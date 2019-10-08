Комиксы от матери троих детей, доказывающие, что жизнь в большой семье — то еще приключение

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Москвичка Александра Соседова — мама троих детей: Василисы, Амелии и Димы. А еще она талантливая художница, известная в Instagram под ником mamashalol. Ее комиксы не похожи на те, что принято называть «мамскими». Ведь они понятны не только мамам и папам, но и тем, кто далек от родительства. К тому же рисунки Александры приправлены долей здорового сарказма и самоиронии.