Комиксы от матери троих детей, доказывающие, что жизнь в большой семье — то еще приключение
Москвичка Александра Соседова — мама троих детей: Василисы, Амелии и Димы. А еще она талантливая художница, известная в Instagram под ником mamashalol. Ее комиксы не похожи на те, что принято называть «мамскими». Ведь они понятны не только мамам и папам, но и тем, кто далек от родительства. К тому же рисунки Александры приправлены долей здорового сарказма и самоиронии.
AdMe.ru уже знакомил вас с работами этой художницы, а сейчас настало время для новой порции ее рисунков, в которых, возможно, вы узнаете и свою семью. И хотим предупредить, что орфография и пунктуация автора сохранены.
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А вы узнали себя и свою семью в комиксах Александры?
Фото на превью mamashalol / instagram