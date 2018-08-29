Чего боятся наши дети на разных этапах взросления и как мы можем им помочь

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Страхи и фобии могут возникать в любом возрасте, но именно в детской психологии есть понятие естественных страхов — тех, что возникают у большинства детей на том или ином этапе развития и являются закономерным следствием взросления. Однако в подходе родителей к таким страхам возможны крайности: кто-то мчится к психотерапевту из-за того, что малыш боится темноты, а кто-то в подобной ситуации отмахивается от «глупостей» и плотно запирает на ночь дверь в детскую.

Чего ждать от детских страхов, как помочь ребенку с ними справиться и нужно ли обращаться за помощью к специалистам? AdMe.ru решил разобраться.

От рождения до 1 года

Страх резких звуков / вспышек / движений. Не требует особых действий со стороны родителей, просто постарайтесь избегать любой резкости. Ребенок, спокойно спящий под гудение пылесоса и шум стройки под окном, может испугаться простого внезапного чиха. Для снижения общей тревожности как можно чаще используйте контакт «кожа к коже».

Не требует особых действий со стороны родителей, просто постарайтесь избегать любой резкости. Ребенок, спокойно спящий под гудение пылесоса и шум стройки под окном, может испугаться простого внезапного чиха. Для снижения общей тревожности как можно чаще используйте контакт «кожа к коже». Страх потери матери. Пройдет, когда малыш начнет осознавать себя как отдельный организм, а не часть мамы. Кроме того, он приобретет понятия «на время» и «в другом месте», тогда как сейчас уход мамы — это «навсегда» и «в неизвестность». Пережить этот период поможет, например, радионяня, благодаря которой малыш сможет слышать ваш голос.

Пройдет, когда малыш начнет осознавать себя как отдельный организм, а не часть мамы. Кроме того, он приобретет понятия «на время» и «в другом месте», тогда как сейчас уход мамы — это «навсегда» и «в неизвестность». Пережить этот период поможет, например, радионяня, благодаря которой малыш сможет слышать ваш голос. Страх незнакомца. Во втором полугодии жизни ребенок начинает различать понятия «свой» и «чужой». Некоторые дети реагируют на чужих очень резко: пугаются, плачут, отказываются общаться. Не настаивайте — двоюродная тетя переживет, что малыш не пошел к ней на ручки, а отдав его насильно, вы рискуете усугубить этот страх.

От 1 года до 3 лет

Боязнь нововведений. Ребенок еще слишком мал, чтобы понимать, что изменения - это нормально. Для него любые перемены - крушение мироустройства. И так совпало, что именно на этот период приходится обычно серьезное отделение от родителей - детский сад или няня. Разговаривайте с малышом о предстоящих переменах, придумайте ваши личные ритуалы, которые будут оставаться неизменными при любых условиях. Ни в коем случае не нарушайте данных ребенку обещаний - ему нужны точки стабильности.

Ребенок еще слишком мал, чтобы понимать, что изменения - это нормально. Для него любые перемены - крушение мироустройства. И так совпало, что именно на этот период приходится обычно серьезное отделение от родителей - детский сад или няня. Разговаривайте с малышом о предстоящих переменах, придумайте ваши личные ритуалы, которые будут оставаться неизменными при любых условиях. Ни в коем случае не нарушайте данных ребенку обещаний - ему нужны точки стабильности. Страх темноты. Причиной возникновения становятся обычно необдуманные слова и поступки взрослых. Помочь справиться с ним может ночник. Можно подарить малышу маленький фонарик, который "способен победить темноту, хоть и совсем кроха". Можно придумать интересные занятия в темноте: театр теней, просмотр слайдов, игры со световым столом.

Причиной возникновения становятся обычно необдуманные слова и поступки взрослых. Помочь справиться с ним может ночник. Можно подарить малышу маленький фонарик, который "способен победить темноту, хоть и совсем кроха". Можно придумать интересные занятия в темноте: театр теней, просмотр слайдов, игры со световым столом. Боязнь животных. Причина возникновения - неприятный опыт общения с животным либо страшилки, рассказанные взрослыми ("Не трогай - укусит!"). Обучая малыша общению с животными, не путайте страх и осторожность - воспитывать следует именно второе. Если страх уже возник, действуйте мягко: выбирайте мультики, книжки, в которых "страшный зверь" вовсе и не страшный. При случае подружитесь с одним из представителей пугающего вида (только не настаивайте "погладить собачку", если ребенок боится, - всему свое время).

От 4 до 7 лет

Страх перед монстрами. Призраки, бугимены, вампиры — ребенок не способен разделить эмоцию и объект, ее вызывающий. Другими словами, если его испугал персонаж ужастика, страх реален, а значит, и монстр тоже реален. Не допускайте бесконтрольного просмотра ТВ ребенком. Если страх уже появился, вместе найдите слабые места у монстра и «вооружите» против него малыша.

Призраки, бугимены, вампиры — ребенок не способен разделить эмоцию и объект, ее вызывающий. Другими словами, если его испугал персонаж ужастика, страх реален, а значит, и монстр тоже реален. Не допускайте бесконтрольного просмотра ТВ ребенком. Если страх уже появился, вместе найдите слабые места у монстра и «вооружите» против него малыша. Страх боли. Разумеется, реагирует на боль и новорожденный, но бояться боли до того, как ее причинили, — это свойство более зрелой психики. Более конкретизированная версия — боязнь врачей. Никогда не лгите ребенку о боли — не нужно говорить, что будет совсем не больно, ведя малыша на прививку. Скажите честно, что придется немного потерпеть, — все пройдет быстро.

Разумеется, реагирует на боль и новорожденный, но бояться боли до того, как ее причинили, — это свойство более зрелой психики. Более конкретизированная версия — боязнь врачей. Никогда не лгите ребенку о боли — не нужно говорить, что будет совсем не больно, ведя малыша на прививку. Скажите честно, что придется немного потерпеть, — все пройдет быстро. Страх смерти. В старшем дошкольном возрасте к малышу обычно приходит осознание необратимости смерти. Сопровождается оно, как правило, боязнью потерять родных (о собственной смерти человек задумается гораздо позже). Поговорите с ребенком, выслушайте. Объясните, что обычно люди умирают, прожив долгую жизнь, и у вас еще много времени. Если малыш заявит, что придумает «лекарство от смерти», поддержите эту идею, она поможет ему примириться с пугающим фактом.

От 8 до 11 лет

Страх не соответствовать. Для младшего школьника актуальны вопросы социализации и связанный с ними страх не отвечать ожиданиям окружающих: родителей, учителей, ровесников. Постарайтесь чаще беседовать с ним об индивидуальности, о ценности каждой отдельной личности, о настоящей дружбе. Будьте последовательны — не сравнивайте ребенка с другими, более успешными в чем-то детьми. Хвалите за его личные достижения.

Для младшего школьника актуальны вопросы социализации и связанный с ними страх не отвечать ожиданиям окружающих: родителей, учителей, ровесников. Постарайтесь чаще беседовать с ним об индивидуальности, о ценности каждой отдельной личности, о настоящей дружбе. Будьте последовательны — не сравнивайте ребенка с другими, более успешными в чем-то детьми. Хвалите за его личные достижения. Страх испытания. Как правило, тоже связан со школой: боязнь не ответить на уроке, завалить экзамен, не сдать какие-то нормативы, плохо выступить на школьном концерте может привести даже к паническим атакам. Побеседуйте с ребенком о том, что самое ужасное может произойти, если он вдруг не справится, — катастрофы в любом случае не произойдет, а значит, можно не бояться неудачи. После этого предложите ему пару приемов по снятию напряжения: осознанное дыхание, выбор конкретного зрителя в аудитории, на котором можно сконцентрироваться, небольшой талисман на удачу (поможет, если вы будете убедительны, вручая его).

С 12 до 16 лет

Страх быть отвергнутым. С момента разделения на группы внутри коллектива, на «красавчиков» и «лузеров», подростки осваивают новый инструмент влияния — принятие и спекуляция им. Задача родителей — формирование у ребенка понимания не только ценности своей личности независимо от мнения других людей, но и необходимости анализировать «испытания» для вступления в группу на предмет адекватности. Не требуют ли от тебя поступить подло, отказаться от своих принципов? Не унижает ли тебя выдвинутое условие? Сто́ят ли люди, выдвигающие подобные требования, твоей дружбы и восхищения? Позаботьтесь о том, чтобы подросток знал, где он может получить помощь, если непринятие перерастет в травлю: у вас, в службе психологической поддержки, на линии телефона доверия.

С момента разделения на группы внутри коллектива, на «красавчиков» и «лузеров», подростки осваивают новый инструмент влияния — принятие и спекуляция им. Задача родителей — формирование у ребенка понимания не только ценности своей личности независимо от мнения других людей, но и необходимости анализировать «испытания» для вступления в группу на предмет адекватности. Не требуют ли от тебя поступить подло, отказаться от своих принципов? Не унижает ли тебя выдвинутое условие? Сто́ят ли люди, выдвигающие подобные требования, твоей дружбы и восхищения? Позаботьтесь о том, чтобы подросток знал, где он может получить помощь, если непринятие перерастет в травлю: у вас, в службе психологической поддержки, на линии телефона доверия. Страх взросления. Пубертатные изменения тела и его реакций могут напугать ребенка. Известны случаи, когда девочки пугались менструаций, думая, что это смертельно. Подобные страхи возникают от непонимания сути происходящего, а это полностью недоработка родителей. Подготовьте ребенка заранее к тому, что будет происходить с ним в ближайшие годы. Если не можете рассказать сами (стесняетесь или не уверены в своих знаниях), в сети достаточно книг и фильмов на эту тему. Подросток должен понимать, что он здоров и нормален.

Общие правила работы с детским страхом

Каким бы ни был страх и сколько бы ни было лет вашему ребенку, эти правила должны соблюдаться обязательно: Не формируйте страхи самостоятельно, пугая малыша или, наоборот, излишне трясясь над каждым эпизодом, когда он чего-то испугался.

Не высмеивайте страх, это не поможет избавиться от него, но нарушит ваше с ребенком взаимопонимание.

Не боритесь со страхами силовыми методами, через «не могу». Да, в терапии применяются техники, снижающие интенсивность пугающего объекта путем постепенного сближения с ним, но для того чтобы их применять, нужны специальные знания, без которых легко навредить ребенку.

Изучите «мягкие» методы борьбы: арт-терапию, релаксацию, терапевтические сказки — многие из них могут успешно применяться в домашних условиях.

Различайте детские страхи и фобии. Если интенсивность переживаний не соответствует их причине, устойчивый страх сохраняется более 2 месяцев и ощутимо влияет на качество жизни ребенка, обратитесь за помощью к детскому психологу.

Самое главное, настройтесь на своего ребенка. Постарайтесь понять причину возникновения страха, подключите всю свою любовь и находчивость, чтобы найти способ борьбы, который подойдет именно вашему чаду. Обычно для этого достаточно лишь внимательно выслушать его и искренне захотеть помочь.