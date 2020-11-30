Поразительная история пары, у которой появилось 9 детей менее чем за 3 года

Паре из Пенсильвании Максин и Джейку Янг (Maxine and Jake Young) 2020 год подготовил такой сюрприз, который кажется вымыслом, пока не увидишь сам. Что ж, у всех нас есть уникальная возможность стать свидетелями того, как жизнь умеет ошеломлять покруче кого бы то ни было.

Мы в AdMe.ru обожаем истории, полные неожиданностей, но в которых самое главное — это счастливый финал.

Джейк и Максин поженились в 2016-м, и они всегда мечтали о большой семье, где хватит места как своим детям, так и приемным.

Пока супруги проходили обучение для приемных родителей, они пытались завести ребенка. После многих трудностей и ЭКО у них наконец родился долгожданный первенец — Генри.

Через год, когда они закончили все процедуры, связанные с усыновлением, в их доме появились еще 4 приемных детей: 2 мальчика и 2 девочки.

Дом, полный детского смеха, ежедневного погрома и родительских улыбок, вскоре ждал большой сюрприз. Максин узнала, что беременна. Естественным путем, без ЭКО и других вмешательств. Четверней!

«Конечно, для нас это было шоком, — рассказала Максин позже. — Но мы благодарны жизни за ее подарки». Мама пятерых детей родила еще четверых 31 июля 2020 года, на 32-й неделе беременности.

Малыши провели некоторое время в отделении интенсивной терапии, но потом отправились наконец домой. «Встреча с младенцами была непередаваемым моментом. Все трудности последних месяцев были немедленно забыты, боль и стресс не имели значения. В тот момент все, через что мы прошли, того стоило», — поделилась мама теперь уже 9 детей, которые появились в ее жизни менее чем за 3 года.

«Конечно, растить так много детишек нелегко. Они, как и любые дети, тоже ссорятся и устраивают истерики. Я стараюсь организовывать дела определенным образом, чтобы каждый день проводить время с каждым из моих детей. Но все равно порой я ложусь спать с чувством, что я не справилась. Однажды одна из моих дочерей Элль подошла ко мне, обняла меня за шею и прошептала: „Ты лучшая мама на свете!“ Эти слова смывают всю усталость и грусть и делают меня невероятно счастливой».

«Я очень волновалась, как сложатся отношения между детьми, ведь половина из них биологически наши, а четверо — нет. Мы всегда старались изо всех сил, чтобы все наши дети знали, что в этом доме любовь создает семью. Что все они равны, что все они занимают одно и то же особое место в наших сердцах. Но все же я волновалась. Оказалось, в этом не было необходимости. Они рады видеть улыбки друг друга, они скучают, они счастливы».

«Я до сих пор не могу поверить, что у меня столько детей. Для многих 5 детей — это уже много, а у меня в 2 раза больше. По правде говоря, я нервничаю только из-за одного... За наш будущий счет за еду. Боюсь представить, сколько съедят 6 мальчиков-подростков и 3 их подружки-девчонки. Но это все ерунда, конечно же. Больше всего я хочу увидеть, какими дружными они вырастут».