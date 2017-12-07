2 минуты нужно онлайн-преступнику, чтобы добраться до ребенка. Посмотрите, что делать, чтобы этого не случилось

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Виртуальному преступнику, заинтересованному в получении откровенных изображений ребенка, часто требуется не более 2 минут, чтобы завоевать доверие и попросить переслать личные фото или видео. Такой вывод был сделан в результате исследования European Online Grooming Project. В дальнейшем используется повторяющаяся схема — шантаж с целью получения денег или новых, еще более откровенных снимков (секстинг). И только от того, подготовлен ли ребенок к подобным ситуациям, зависит дальнейшее развитие событий. Учитывая многократно возросшее число подобного рода преступлений, Совет Европы разработал памятку для родителей о том, как привить ребенку интернет-грамотность, а также рассказал, что делать, если ребенок все же попал в расставленную злоумышленниками ловушку. Мы в AdMe.ru уверены, что каждый заботливый родитель должен ознакомиться с этими рекомендациями для того, чтобы уберечь детей от такого рода угроз и тем самым сделать интернет чище и безопаснее.

Дети от 9 до 12 лет

Именно в этом возрасте дети становятся активными интернет-пользователями. Многие исследования показывают, что запрет на использование гаджетов в качестве способа родительского контроля не приводит к сокращению времени, проводимого ребенком в сети: есть смартфоны друзей, компьютеры в школе и другие возможности обойти это ограничение. В действительности родителям остается только одно — вникнуть в контент, который интересует их сына или дочь, а также иметь представление о том, с кем и о чем ребенок разговаривает в интернете.

Родители при этом должны убедиться, что их ребенок знает: что недопустимо передавать личную информацию кому бы то ни было в сети;

как блокировать нежелательные контакты. Объясните ребенку, что все, что он отправляет в интернет, уходит из-под его контроля навсегда. А также постарайтесь сделать так, чтобы ваш ребенок обратился именно к вам за помощью, если в интернете с ним что-то случится.

Подростки от 13 до 17 лет

Недавнее исследование показало, что каждый 3-й опрошенный британский подросток отправлял свои откровенные фото и видео с помощью интернета. Некоторые делали это для привлечения внимания (28 %), а около 14 % были вынуждены это сделать под давлением. С детьми этого возраста больше половины успеха зависит от того, насколько доверительные отношения у вас выстроены. Старайтесь как можно больше разговаривать с подросшим сыном или дочерью обо всем, в том числе и о том, что происходит в их виртуальной жизни.

При этом обязательно обратите внимание на: изменение настроения ребенка после того, как он встал из-за компьютера;

поведение подростка, когда вы входите в комнату (быстро закрывает вкладки или выключает компьютер). Обязательно объясните подростку такое понятие, как «порноместь», то есть распространение в сети интимных фотографий с целью унижения человека. Обратите его внимание на то, что не стоит делать интимные фото себя или других, а если такие снимки сделал кто-то из знакомых, то необходимо настойчиво попросить удалить их со всех устройств. Если вы понимаете, что не можете справиться с ситуацией, обратитесь за помощью или советом к другим родителям, учителям или психологу.

Если ребенок стал жертвой интернет-преступника

Всеми возможными способами поддержите ребенка. В любом возрасте тяжело справиться с подобным давлением. Дети должны чувствовать, что вы рядом и на их стороне.

Сохраните как можно больше доказательств, сделайте скриншоты переписки.

Заблокируйте злоумышленника во всех соцсетях и мессенджерах.

Обязательно обратитесь в полицию.

Необходимо помнить, что «цифровое воспитание», хотим мы этого или нет, уже давно стало важной частью того, что родители должны дать своему ребенку. Оставляя детей наедине с компьютером, вы должны быть уверены, что ребенок не относится беспечно к виртуальным незнакомцам и не считает такие знакомства абсолютно безопасными.