Я провела эксперимент и разрешила дочери выбирать себе наряды самостоятельно

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Меня зовут Мария, я мама двоих детей: годовалого Кирилла и 8-летней Даши. У нас очень активная, жизнерадостная дочь, большая модница и фантазерка. Мне стало интересно проверить, что будет, если я на 5 дней разрешу Даше самостоятельно выбирать себе наряд и не стану ее ограничивать.

Ведь моя дочка растет, у нее формируется свой вкус и стиль, и наши мнения все чаще сталкиваются. Специально для AdMe.ru мы согласились на эксперимент, и вот что из этого вышло.

Понедельник

Мама: Сегодня у Даши последний день учебного года. Она учится в 1-м классе и обычно ходит в школу в форме, но сегодня детям разрешили прийти в чем душа пожелает. Учиться дочка любит, а вот школьную форму, похоже, недолюбливает. Честно говоря, самой интересно, что же она выберет!

Даша: Мама никогда не разрешает носить в школу украшения, а так хочется! Я выбрала свои любимые бусы и очки: так круто в школу я еще не наряжалась. Мама: Любимая футболка и легинсы, в которых Даша обычно гуляет во дворе: конечно, в таком виде на занятия я бы ее вряд ли отпустила. Хотя в целом здорово вышло, но, по-моему, школьная форма для учебы подходит все-таки больше и немного дисциплинирует.

Вторник

Мама: Сегодня в школе будет чаепитие в честь окончания учебного года. Выбирать наряд Даше поможет ее младший братик Кирилл: кажется, коробка с украшениями ему понравилась больше всего.

Даша: Обожаю эту игрушку и давным-давно хотела показать ее всем своим одноклассникам! Можно она будет вместо сумочки? А эти сапоги мама мне купила недавно, но поставила в шкаф и пока что не разрешает носить. Зачем взрослые так делают? Но сегодня можно все! Мама: На улице было прохладно, и здорово, что дочка накинула шубку. А вообще я удивлена выбором Даши. Сапоги бы я ей вряд ли разрешила обуть, тем более на утренник, да и отнести большую белую игрушку в школу кажется не лучшей идеей. Но мне все-таки нравится, как она оделась: возможно, моя дочка вырастет стилистом?

Среда

Мама: Сегодня подружки позвали Дашу поиграть во дворе. Правда, с погодой снова не очень повезло. Интересно, что она выберет на этот раз?

Даша: Я эту куртку готова носить целыми днями и даже дома в ней ходила бы. Мама говорит, что она может порваться на площадке, но зато как красиво, да? А ботинки разные, потому что левая кроссовка испачкалась, и мне стало лень ее мыть, вот так! Мама: Даша очень активная, и я стараюсь выбирать для прогулки во дворе вещи, которые не жалко замарать и порвать. С другой стороны, конечно же, ей хочется выглядеть красиво перед подружками, вот и приходится идти на компромиссы. Но с обувью она меня, конечно, поразила!

Четверг

Мама: В четверг мы решили сходить в кино, оставив младшего дома с бабушками. Даша решила найти свое старое платье и перевернула весь свой шкаф: признаюсь, смотреть на это было немного волнительно, но я не вмешивалась в процесс.

Даша: Мое любимое платьишко, я ведь в нем в детский сад ходила! Хорошо, что оно уцелело, а то мама столько моих старых вещей раздала, вы у нее сами спросите.

Пятница

Мама: Наша Даша с раннего детства обожает придумывать вещи из подручных материалов и себе, и куклам. Однажды она нашла мусорный пакет, проделала в нем пару дырок, и получился топ! Мы нашли старые фотографии, и Даша решила снова сделать себе такой модный и экологичный топ. К тому же и повод есть: вечером к нам придут гости.

Даша: Одежду мне в общем-то можно и не покупать, я ее и сама себе сделать могу. Когда вырасту, хочу стать дизайнером и радовать людей своими идеями: их у меня много, мне не жалко! Мама: Даша, конечно, у меня выдумщица потрясающая! Такой необычный наряд у нее получился, я бы и сама такой с удовольствием примерила. Две пары очков — это что-то новенькое. И где она только такое подсмотрела?