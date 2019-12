Как выглядят и чем занимаются наследники миллиардеров (Они ломают стереотип о золотой молодежи)

Бернар Арно и его дети: дочь Дельфин и сыновья Фредерик, Александр, Антуан и Жан

Ричард Брэнсон и его дети Холли и Сэм

Основатель компании Virgin Group, щупальца которой дотянулись, пожалуй, до всех значимых отраслей, имеет двух наследников — Холли и Сэма. Взрослые дети, как и их папа, год за годом постигают огромный мир бизнеса, занимаются благотворительностью и находят время на эксцентричные поступки.

С детства Холли мечтала связать себя с медициной, но, проработав год младшим врачом, поняла, что это не ее место. После уговоров отца, девушка решила попробовать себя в бизнесе — и получилось: сейчас она возглавляет благотворительное подразделение компании отца, а также является создателем благотворительной организации Big Change. Кстати, в 2018 году Холли опубликовала свою первую книгу «WEconomy: You Can Find Meaning, Make а Living, and Change the World». Несмотря на многомиллионное состояние, девушка с радостью может взять билет в экономкласс или остаться на ночь в дешевой гостинице.

Сэм же, как и его знаменитый папа, пытается изменить мир, но совершенно другим способом — через кино. Парень владеет киностудией Sundog Pictures, которая снимает документальные фильмы. Также время от времени Сэм появляется в эпизодических ролях. Увидеть его вы можете в «Возвращении Супермена», а также в шоу «Знаменитые и бесстрашные». А еще он большой поклонник йоги, медитации и путешествий.