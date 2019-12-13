Как выглядят и чем занимаются наследники миллиардеров (Они ломают стереотип о золотой молодежи)

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Фильмы о наследниках миллиардеров уверяют нас, что богатые дети могут запросто приобрести себе остров, купить место в лучшем университете мира, а слово «работа» в их жизни вообще не фигурирует.

Мы в AdMe.ru решили проверить, как сильно отличается реальная жизнь детей олигархов от киновариантов. В конце статьи вас ждет бонус — фотография папы с дочкой, от которой невозможно оторвать взгляд.

Бернар Арно и его дети: дочь Дельфин и сыновья Фредерик, Александр, Антуан и Жан

Самый богатый человек Европы, стоящий у руля группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, имеет и вторую страсть в своей жизни — семью. У миллиардера 5 детей, и, похоже, каждый из них унаследовал «деловой ген» отца. Кстати, Бернар Арно не раз заявлял журналистам, что руководство империей перейдет к самому способному ребенку, но кто это — все еще секрет. Единственная дочь Арно, Дельфин, занимает пост вице-президента Louis Vuitton, из года в год выводя и без того успешную компанию на новый уровень. Она отдает все свое время работе и пожинает заслуженные плоды: в 2019 году Дельфин заняла 1-е место в рейтинге «50 самых влиятельных французов мира в категории люкс». Фредерик (на фото 1-й справа) развивает свою бизнес-жилку: в 2018 году наследник занял место директора по стратегии и цифровым технологиям в компании TAG Heuer. Кстати, свои рабочие будни Фредерик разбавляет фортепианной музыкой. Еще одна трудолюбивая пчелка в семействе Арно — Александр (2-й справа). В свои 27 лет парень активно развивает бренд Rimowa, у руля которого стоит уже несколько лет. Даже его инстаграм больше похож на рекламную страничку «багажного» бренда: Александр публикует в своем профиле фото чемоданов компании, замеченных в аэропортах. Старший сын, Антуан (3-й справа), может похвастаться статусом гендиректора успешной компании Berluti, которая выпускает мужскую одежду и обувь. В роли руководителя, кстати, он гениален: всего за 3 года Антуан смог утроить продажи бренда, и теперь ежегодный доход компании составляет $ 130 млн. Но главная его победа, пожалуй, состоялась на личном фронте: бизнесмен влюбил в себя Наталью Водянову. Сейчас пара растит 2 сыновей. Жан (4-й справа), младший сын, пока не рвется к руководящим должностям в империи отца, но без дела не сидит: недавно парень проходил практику в Louis Vuitton на Елисейских полях. Помимо игры на фортепиано Жан может похвастаться знанием гитарных риффов.

Ричард Брэнсон и его дети Холли и Сэм

Основатель компании Virgin Group, щупальца которой дотянулись, пожалуй, до всех значимых отраслей, имеет двух наследников — Холли и Сэма. Взрослые дети, как и их папа, год за годом постигают огромный мир бизнеса, занимаются благотворительностью и находят время на эксцентричные поступки. С детства Холли мечтала связать себя с медициной, но, проработав год младшим врачом, поняла, что это не ее место. После уговоров отца, девушка решила попробовать себя в бизнесе — и получилось: сейчас она возглавляет благотворительное подразделение компании отца, а также является создателем благотворительной организации Big Change. Кстати, в 2018 году Холли опубликовала свою первую книгу «WEconomy: You Can Find Meaning, Make а Living, and Change the World». Несмотря на многомиллионное состояние, девушка с радостью может взять билет в экономкласс или остаться на ночь в дешевой гостинице. Сэм же, как и его знаменитый папа, пытается изменить мир, но совершенно другим способом — через кино. Парень владеет киностудией Sundog Pictures, которая снимает документальные фильмы. Также время от времени Сэм появляется в эпизодических ролях. Увидеть его вы можете в «Возвращении Супермена», а также в шоу «Знаменитые и бесстрашные». А еще он большой поклонник йоги, медитации и путешествий.

Дмитрий Мазепин и его сын Никита

Сын миллиардера и основателя «Уралхима» хотя и учится на факультете экономики, связывать жизнь со скучными цифрами не спешит: парень покоряет трассы «Формулы-2», а совсем недавно подписал контракт с командой «Форс Индия» «Формулы-1». Кстати, за 5 лет гонок Никита Мазепин несколько раз занимал вторые места, соревновался на трассах с сыном Шумахера и получил титул вице-чемпиона GP3 в прошлом году.

Энн Херст и ее дочь Аманда

Наследница американского конгломерата СМИ Hearst Communications хотя и бастовала по молодости — отказалась от учебы в колледже ради карьеры модели, все же смогла взять себя в руки, окончить вуз и пополнить число редакторов семейного дела. Кстати, красотка тратит заработанные деньги и силы не на дорогие вещи, а на помощь тем, кто в ней отчаянно нуждается: Аманда основала организацию Friends of Finn, пресекающую бесчеловечное обращение с животными на фабриках по разведению щенков.

Игорь Кудряшкин и его дочь Анастасия

Дочь одного из богатейших бизнесменов России не только светская львица, но и хип-хоп- исполнительница. Настя записывает треки совместно с Ольгой Бузовой, Алексеем Воробьевым, выпускает провокационные клипы со знаменитостями: в одном из них можно увидеть звезду «Сумерек» Кэма Жиганде.

Петр Авен с сыном Денисом

Один из самых богатых российских наследников решил построить карьеру за рубежом, поэтому и вуз выбрал соответствующий: парень изучал экономику и математику в Йельском университете. Сейчас Денис трудится в нью-йоркском инвестиционном фонде Warburg Pincus, куда, кстати, не так уж и легко попасть.

Ларри Эллисон и его дети Дэвид и Меган

Несмотря на то, что американский предприниматель Ларри Эллисон большую часть своей жизни посвятил работе, детей он вырастил невероятно талантливых, целеустремленных и уверенных в себе. Например, быть гениальным продюсером для Дэвида было недостаточно, и он решил открыть собственную компанию Skydance Productions, благодаря который вышли такие шедевры, как «Война миров Z», пара частей блокбастера «Миссия невыполнима» и «Аннигиляция». К слову, в 2016 году парень занялся играми и виртуальной реальностью, создав соответствующие отделы в своей фирме. Меган, подражая старшему брату, тоже занялась продюсированием. «Афера по-американски», «Она», «Собачий остров» — эти фильмы зритель увидел благодаря ее компании Annapurna Pictures. Кстати, в 2014 году Меган пополнила рейтинг «100 самых влиятельных людей мира» и стала первой женщиной, которую номинировали сразу на 2 премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Берни Экклстоун и его дочери Тамара и Петра

Привлекательность досталась этим красоткам от матерей, а вот трудолюбие и упорство — от знаменитого отца Берни Экклстоуна. Молодая и смелая Тамара (на фото справа) решила зарабатывать и внешностью, и умом: она не стесняется откровенных фотосессий для мужских журналов, комментирует гонки на канале Channel и вместе с сестрой руководит продюсерской компанией. Помимо этого, Тамара успевает найти время и для добрых дел: девушка собирает деньги на лечение детей в больнице Great Ormond Street Hospital. Младшая же дочь, Петра (на фото слева), когда-то пробовала покорить подиум, но поняла, что ее место по другую сторону бизнеса — в создании тех самых роскошных нарядов. С 19 лет она шьет мужские костюмы.

Василий Анисимов и его дочь Анна

СМИ называют дочь миллиардера русской Пэрис Хилтон неспроста: Анна может похвастаться состоянием в $ 2 млрд и эффектной внешностью. Кстати, привлекательность помогла россиянке обратить на себя внимание ее будущего мужа — главы кинокомпании Sunrise Pictures — и попасть в большое кино. Ее игру можно оценить в таких фильмах, как «Новая попытка Кейт МакКолл», «Там всегда Вудсток» и «Гениальный папа».

Майкл Блумберг и его дочь Джорджина

Дочь одного из самых богатых людей в мире посвятила свою жизнь конному спорту. Красавица Джорджина не только ежегодно пополняет свою коллекцию наград новыми кубками, но и пишет книги о конном шоу. Она пытается заразить и других любовью к животным: девушка жертвует спортивную одежду для программ терапевтической верховой езды, а также поддерживает благотворительный фонд Аманды Херст Friends of Finn.

Бонус: Джим Керри с дочерью Джейн

Красотка Джейн имеет не только лучезарную улыбку, но и несколько талантов в придачу: звездная дочь пишет музыку, стихи для своей группы, снимается в фильмах и иногда встает за камеру. Когда-то у нее даже была собственная программа — «Шоу Джейн Керри». Документалка «Джим Керри: мне нужен цвет» — тоже ее рук дело.

А чем бы занимались вы, если бы вам досталась в наследство парочка миллионов долларов?