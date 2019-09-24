Как выглядят и чем занимаются дочери известных мировых политиков (Каждая из них заслуживает титула «Мисс мира»)

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Политики стараются не афишировать личную жизнь или показывать только то, что может сыграть им на руку. Но это правило пришлось не по вкусу их дочерям. Они ведут свои личные страницы в соцсетях, нашли себя в профессии, обсуждают острые социальные вопросы, занимаются благотворительностью. А помимо этого они еще и красотки.

Мы в AdMe.ru узнали, что девушки не только красивы внешне, но и успешны в карьере. Возможно, в будущем некоторые из них затмят своих отцов. Например, дочь одного из политиков написала два бестселлера, дочь другого деятеля стала культуристкой, а третьего — художницей.

1. Иванка Трамп, дочь 45-го президента США Дональда Трампа

Как и полагается, миловидную внешность Иванка Трамп унаследовала от своей матери, а от отца — стальной характер. Сначала она пошла по пути наименьшего сопротивления, став моделью. Впрочем, обладая хорошей финансовой поддержкой, она бы могла вообще ничего не делать, а только для удовольствия заниматься модельной карьерой. Но это не про Иванку. Дочь 45-го президента США — невероятный трудоголик: она ни разу не опаздывала на работу, никогда не отменяла встречи и не брала отгулы. Неудивительно, что отец взял себе в советники именно старшую дочь. Наверное, их взаимоотношения являются лучшим примером доверия между отцом и дочерью. Доказательство тому — общение действующего президента США со своей дочерью на переговорах и официальных мероприятиях. Кроме политической жизни Иванка не забывает и про личную. Чтобы вступить в брак со своим будущим мужем, она поменяла вероисповедание, приняв иудаизм. И не пожалела об этом, ведь с Джаредом Кушнером они вместе почти 10 лет, и у них 3 детей.

2. Лейла Алиева, дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева

Родители Лейлы воплотили в реальность модель управления государством из сериала «Карточный домик», где он — президент, а она — первый вице-президент. С такими родителями непросто заявить о себе, но возможно. Лейла Алиева занимается общественной деятельностью, благотворительностью, является вице-президентом Фонда Гейдара Алиева и учредителем Инициативы международного диалога по охране окружающей среды IDEA. Девушка много времени уделяет работе фонда, где особое внимание сфокусировано на тяжелобольных людях, реконструкции образовательных учреждений, создании культурных центров и программ по поддержке искусства, а также воссозданию исторических памятников. Фонд реализует проекты и за пределами Азербайджана. Например, в Ульяновске был проведен капитальный ремонт школы, также в 2012 году фонд выступил в роли мецената в реставрации «римских катакомб» в Ватикане. В свободное время Лейла оттачивает творческие способности: пишет стихи, изучает живопись и режиссерское дело. Стихотворение, посвященное деду Лейлы Гейдару Алиеву (президент Азербайджана с 1993 по 2003 год), было включено в учебники по литературе для учеников 5-х классов. Была замужем за популярным певцом Эмином Агаларовым, но в 2015 году супруги развелись. У пары 3 детей: мальчики-близнецы и приемная дочь, которую Лейла удочерила после благотворительного посещения детского дома.

3. Кинга Дуда, дочь президента Польши Анджея Дуды

Несмотря на юный возраст, Кинга принимала участие в избирательной кампании отца Анджея Дуды, по завершении которой он стал президентом Польши. Накануне выборов она дала интервью, где сказала, что будет голосовать за папу, потому что он честный человек. Политологи сходятся во мнении, что какой-то процент голосов избиратели отдали именно дочери политика. Девушка пошла по стопам родителя, она учится на юридическом факультете в Ягеллонском университете.

4. Барбара Берлускони, дочь бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони

Только по одной говорящей фамилии можно понять, кто отец Барбары. Естественно, это Сильвио Берлускони, 4 раза занимавший должность премьер-министра Италии. Дочь стала успешной бизнес-леди: сейчас женщина занимает управленческую должность в холдинговой компании FinInvest, а в апреле 2011 года Барбара Берлускони стала 13-м членом в совете директоров футбольного клуба «Милан». Барбара — многодетная мать, у нее 4 детей — практически половина футбольной команды.

5. Алия Шагиева, дочь бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева

«Киргизская принцесса» Алия Шагаева ведет страничку в Instagram, где публикует свои рисунки, высказывается по острым социальным вопросам, а также выкладывает творческие фотографии. Алия — художница, в марте 2016 года в Бишкеке прошла ее первая авторская выставка «Метаморфозы». Все вырученные средства с продажи билетов и работ, она пожертвовала в фонд помощи детям с синдромом Дауна. Именно после этой выставки общественность узнала, что она дочь тогда еще президента Алмазбека Атамбаева. До этого Алия не афишировала, кто ее отец, поэтому она представлялась всегда под фамилией матери. Восточная красавица независимая, отстаивающая свою позицию по многим вопросам, поэтому замуж она вышла тайно и за простого русского парня, сейчас они воспитывают 2 детей.

6. Фрэнсис Абботт, дочь бывшего премьер-министра Австралии Тони Абботта

Суперулыбчивая Фрэнсис активно занимается спортом, какое-то время увлекалась культуризмом. Недавно она вышла замуж и решила сбрить свои белые локоны — в новую жизнь с новой прической. Молодожены много путешествуют, о чем свидетельствуют многочисленные фото в соцсетях.

7. Мари де Вильпен, дочь бывшего премьер-министра Франции Доминика де Вильпена

Надо признать, что мы относимся с особым трепетом и интересом к французским актрисам. Мари де Вильпен — модель, актриса и певица. После получения степени по прикладной математике переехала в Нью-Йорк, где работала моделью и впоследствии стала лицом парфюма Givenchy Ange ou Dеmon. Для роли в фильме «Байконур» Мари прошла полный курс подготовки космонавтов в условиях невесомости. Еще женщина занимается кикбоксингом и дзюдо.

8. Лола Каримова-Тилляева, дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова

Младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова была представителем республики при ЮНЕСКО. Лола Каримова-Тилляева основала 2 благотворительных фонда: «Ты не одинок» и Республиканский центр социальной адаптации детей. Первый помогает детям-сиротам, второй оказывает поддержку детям-инвалидам и детям из неблагополучных семей. Лола также является президентом Азиатского гимнастического союза. Она убеждена, что симбиоз образования, культуры и спорта способствует поддержанию мира и толерантности, помогает преодолевать невежество и стереотипы. На семейном поприще Лола тоже достигла определенных успехов — с мужем, бизнесменом Тимуром Тилляевым, они воспитывают 3 детей.

9. Кэтрин Шварценеггер, дочь бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер может гордиться своей старшей дочерью Кэтрин — у нее не только миловидная внешность, но и доброе сердце. Ведь она является послом Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. В подростковом возрасте девушка переживала этапы неуверенности в себе, в связи с чем решила написать книгу «Твоя судьба: Как полюбить свою внешнюю и внутреннюю красоту. Советы того, кто прошел через это». В 2012 году Кэтрин закончила Университет Южной Калифорнии, но с планами на будущее никак не могла определиться, поэтому обратилась за советами по карьере ко многим людям. Затем собрала их воедино и выпустила еще одну книгу «Я только что закончила обучение... Что дальше? Честные ответы того, кто прошел через это». Это своеобразное руководство для студентов-выпускников. Но и это еще не все! Девушка не обошла стороной и детей, написав книгу и для этой аудитории «Маверик и я», в которой рассказывается о домашних животных.

10. Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Елизавета Пескова закончила школу-интернат во Франции и экстерном школу в Москве. Затем училась в Парижской школе бизнеса, а сейчас в магистратуре МГИМО. Елизавета ведет блог на сайте популярного радио «Эхо Москвы», где делится своим мнением на различные темы, порой отличным от отцовского. Также активно пишет посты на своей странице в Instagram, которые нередко подвергаются критике со стороны читателей.

11. Сесилия Ахерн, дочь бывшего премьер-министра Ирландии Берти Ахерна

Наверняка многие из вас смотрели фильмы, снятые по книгам Сесилии Ахерн: «P.S. Я люблю тебя» и «С любовью, Рози». Сесилия написала 20 романов, многие из которых переведены на разные языки мира и стали бестселлерами. В 21 год она издала первый роман «P.S. Я люблю тебя». Он занял первые места в рейтингах бестселлеров США, Англии, Ирландии, Германии. За свою публицистическую деятельность она несколько раз награждалась литературными премиями. Сесилия замужем и воспитывает 2 детей.