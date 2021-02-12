Как выглядят дети 17 знаменитостей с уникальной внешностью
Дети знаменитостей зачастую оказываются под пристальным вниманием папарацци, благодаря чему у фанатов появляется возможность проводить параллели, касающиеся их внешности. И если в одних случаях оказывается, что нужно внимательно присмотреться, чтобы разглядеть в ком-то сына или дочь той самой голливудской звезды, то в других случаях все удивительным образом понятно с первого взгляда.
В этой статье AdMe.ru собрал именно такие случаи, когда дети ничуть не уступают своим родителям в харизме и удачно переняли от них те самые уникальные и узнаваемые черты.
Лив и Калеб, дети Джулианны Мур
Джулиан, сын Лизы Кудроу
Кингстон, Зума и Аполло, сыновья Гвен Стефани
Люси, дочь Дэнни Де Вито
Колин, сын Тома Хэнкса
Эвер, дочь Миллы Йовович
Лоррейн, дочь Джека Николсона
Матильда, дочь Хита Леджера
Коринн, дочь Джейми Фокса
Харпер, дочь Дэвида Бекхэма
Зигги, сын Боба Марли
Кэрис, дочь Кэтрин Зета-Джонс
Зои, дочь Сэмюэла Джексона
Элла, дочь Джона Траволты
Зельда, дочь Робина Уильямса
Дикон, сын Риз Уизерспун
Блю, дочь Бейонсе
Как считаете, кого из них можно назвать практически точной копией своих родителей?
Фото на превью FaceToFace / REPORTER / East News, Invision / East News
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