Как выглядят дети 17 знаменитостей с уникальной внешностью

Дети знаменитостей зачастую оказываются под пристальным вниманием папарацци, благодаря чему у фанатов появляется возможность проводить параллели, касающиеся их внешности. И если в одних случаях оказывается, что нужно внимательно присмотреться, чтобы разглядеть в ком-то сына или дочь той самой голливудской звезды, то в других случаях все удивительным образом понятно с первого взгляда.