Как выглядели 11 пар отечественного шоу-бизнеса в день, когда они узаконили свои отношения

Для многих людей, в том числе и для звезд, свадьба — одно из самых запоминающихся событий в жизни. Поэтому публичные личности стараются в этот день выглядеть безупречно. Однако мало кто видел отечественных знаменитостей в подвенечных платьях и свадебных костюмах.

Мы в AdMe.ru прошерстили архивы российских звезд в поисках тех самых заветных фото. Да, кажется, все они были одеты с иголочки, вот только некоторые пары распались, а другие счастливо живут вместе вот уже много лет.

1. Иосиф Пригожин и Валерия

Для Валерии и Иосифа Пригожина их брак стал 3-м по счету. Они познакомились в 2003 году, когда певица подписывала контракт с продюсером, а в 2004-м поженились, так что они стали супругами 17 лет назад. Общего ребенка у них нет, но Пригожин воспринимает детей Валерии от предыдущего брака как родных.

2. Ян Абрамов и Алсу

Алсу и Ян Абрамов состоят в официальных отношениях вот уже 15 лет. Их встреча произошла за год до свадебного торжества, а представили их друг другу общие знакомые. В 2006 году у них родилась дочь Сафина, спустя 2 года — Микелла, а в 2016-м на свет появился наследник Рафаэль.

3. Светлана Шпигель и Николай Басков

В 2001 году Николай Басков заключил свой первый и пока единственный на сегодняшний день брак со Светланой Шпигель. В 2006 году у них родился сын Бронислав, а в 2008-м супруги объявили о расставании.

4. Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов познакомились в феврале 2014 года в Риме на одной из репетиций. Помолвка состоялась летом, а в конце 2015-го оперные певцы стали мужем и женой. Общих детей у них нет, они воспитывают сына Анны от прошлых отношений.

5. Татьяна Буланова и Владислав Радимов

Знакомство Татьяны Булановой и Владислава Радимова состоялось в 2004 году во время интервью, которое певица брала у футболиста. В октябре 2005 года они сыграли свадьбу, а в 2007-м у них родился сын Никита. Звездный брак продлился 11 лет.

6. Евгений Плющенко и Яна Рудковская

Яна Рудковская старше Евгения Плющенко на 7 лет. Они зарегистрировали брак в сентябре 2009 года. В 2013 году у них родился сын Александр, а еще спустя 7 лет от суррогатной матери на свет появился Арсений.

7. Баста и Елена Вакуленко

Василий и Елена познакомились в 2007 году в ресторане. Официально влюбленные зарегистрировали свои отношения в июне 2009 года, так что они женаты вот уже 12 лет. Пара воспитывает двух дочерей — Марию (2009) и Василису (2013).

8. Тарзан и Наташа Королева

Наташа Королева и Тарзан начали жить вместе в 2001 году, а спустя 2 года сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге. Для обоих супругов этот брак стал вторым. Пара воспитывает сына Архипа, которого назвали в честь прадеда певицы.

9. Анжелика Варум и Леонид Агутин

Леонид Агутин и Анжелика Варум — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Они вместе вот уже 24 года, а в браке состоят 20 лет. Свадебное торжество влюбленные провели в Венеции. В 1999 году у них родилась дочь Елизавета-Мария, которая с 2003 года живет в Майами.

10. Стефано Тиоццо и Сати Казанова

Сати Казанова и итальянский фотограф Стефано Тиоццо познакомились на одном из мероприятий, а через несколько месяцев встретились вновь и уже не расставались. В 2017 году они заключили брак, причем свадьбу играли аж 2 раза: в первый раз — на родине певицы, в Кабардино-Балкарии, а во второй — у Стефано в Италии.

11. Анжелика и Александр Ревва

Александр и Анжелика познакомились в 2004 году. По заверению шоумена, у них произошла любовь с первого взгляда. Они состоят в счастливом браке вот уже 14 лет. В 2007 году у пары родилась дочь Алиса, а спустя 5 лет на свет появилась Амели.