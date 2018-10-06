8 особенностей школьной жизни в разных странах мира

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Во всех школах мира начался учебный год: где-то совсем недавно, а где-то он в полном разгаре. Вместе с учебным годом начались и споры вокруг системы образования. Кто-то недоволен слишком большой нагрузкой: у детей свободного времени не остается; кто-то, наоборот, считает, что ребенок должен быть целый день занят делом.

Мы в AdMe.ru изучили особенности учебного процесса в школах разных стран мира, ведь правила и традиции одной страны могут оказаться весьма полезными для другой.

Нидерланды

Учебный год начинается в конце августа — начале сентября в зависимости от региона. Ученики в Нидерландах до 10 лет не получают домашние задания, до 12 лет у них нет экзаменов и тестов. Знания оцениваются по 10-балльной шкале. Удовлетворительной считается отметка 6. В голландских школах проводят уроки, посвященные половому воспитанию, вреде наркотиков и алкоголя. Дети даже сдают по ним экзамены и получают отметки. К прогулам и опозданиям здесь относятся очень серьезно. За систематические пропуски без уважительной причины могут выписать штраф или даже посадить родителей под месячный арест, а ученика-подростка — привлечь к общественно-полезному труду.

Германия

Учебный год в основном начинается на второй неделе сентября (плюс-минус 1–3 недели). Оценки выставляют с 3-го класса (и то — если родители согласны), с 4-го класса оценки обязательны. Действует 6-балльная система: лучшая оценка — 1, худшая — 6. После начальной школы детей, в зависимости от их способностей и пожеланий родителей и самих учеников, делят на группы: главная, или основная, школа, реальная школа и гимназия. После основной школы можно поступить в профессиональное училище или идти работать, например водителем или продавцом. Выпускники реальной школы либо поступают в профколледж, либо продолжают обучение в гимназии. Гимназия же открывает двери в вузы. На переменах детей в обязательном порядке отправляют играть на свежий воздух во двор (при каждой школе есть детская площадка). В Германии со школьной скамьи учат ездить на велосипеде по правилам. Дети сдают полицейским экзамен и получают самые настоящие права.

Северная Корея

Учебный год начинается 1 апреля. Первый семестр длится до 31 июля. Второй семестр начинается 1 сентября и заканчивается 31 декабря. Школьное обучение в КНДР устроено по образцу советской системы образования. Помимо основных предметов, школьники проходят политические курсы вроде «коммунистическая мораль», «политика коммунистической партии» или «жизнь великого Ким Ир Сена».

В 10 лет северокорейские дети в обязательном порядке вступают в Союз детей (структура, подобная пионерии в СССР). Сначала в него принимают отличников, потом середнячков, затем всех остальных. Члены Союза носят красные галстуки. В Северной Корее по-прежнему школьников принято возить на сельхозработы и стройки. Самой необычной экскурсией, по воспоминанию бывших школьников, стала экскурсия на смертную казнь.

Южная Корея

Первый семестр начинается 1 марта, второй — с конца августа. Каждый ученик в корейской школе получает свой порядковый номер: класс, номер группы и номер ученика по списку. Список учеников в Корее составляется не по алфавиту, как мы привыкли, а по дате рождения. Чтобы обеспечить равные права в получении образования, каждый год учеников и учителей перемешивают между классами.

Корейских школьников с младших классов готовят к выпускному экзамену. Ради него ученики старших классов 5 дней в неделю находятся в школе, порой до 22–23 часов ночи. А в выходные занимаются в кружках и с репетиторами. Накануне экзамена церкви в Южной Корее переполнены: родители молятся, чтобы их дети сдали экзамен. В день экзамена перекрывают дороги, чтобы школьники из-за пробок не опоздали, а также запрещены полеты самолетов, чтобы их шум не отвлекал учеников.

Швейцария

Учебный год, в зависимости от кантона, начинается с середины августа или начала сентября. Перед поступлением в школу с ребенком беседует психолог, чтобы оценить его психологическую зрелость. Если он решает, что ребенок еще не готов идти в школу, то советует родителям подождать год-другой. В некоторых швейцарских школах, помимо психолога, с классом работает стоматолог, чьи услуги оплачивает государство. Ученикам строго запрещено приносить в школу смартфоны. Зато можно без спросу ходить в туалет или попить. На уроках, чтобы ответить, ученики поднимают не руку, а пальчик. Еще в швейцарских школах на уроках физкультуры учат детей прыгать через резиночку. Есть даже пособия по такой дисциплине.

Болгария

Учебный год в Болгарии начинается с 15 сентября. С 6 до 14 лет обучение в школе обязательное, после 8-го класса подростки либо подают документы для обучения в гимназии, либо идут в техникумы получать среднеспециальное образование. В школах принята 6-балльная система оценок, где самая лучшая отметка — это шестерка. Русский язык во многих школах Болгарии изучается как второй иностранный. Домашние задания почти не задают, разве что выучить стих наизусть или выполнить задание по музыке. Всю остальную работу дети делают в школе или в продленке. Школы в Болгарии отличаются не по номерам, а по названиям, которые дают в честь какого-то известного деятеля, например «Професор Константин Гълъбов», «Мигел Де Сервантес», «Константин Кирил Философ».

Бали

Учебный год здесь начинается в середине июля. Летние каникулы длятся всего месяц. На Бали широко празднуют День знаний — только не один раз, когда начинается новый учебный год, а каждые 210 дней. День знаний всегда выпадает на субботу. В этот день балийцы чествуют богиню знаний и мудрости, ученики поют песни и танцуют. В школах Бали носят одинаковую форму. В младших классах она обычно красного цвета, в старших — синего. На праздники надевают галстуки и цветные шляпы. Имена детей на Бали не слишком разнообразны: их дают в зависимости от очередности появления ребенка в семье. Первенец-девочка — Ваян, мальчик — Путу. Второй ребенок — Мади или Кадек, третий — Ньоман или Коман, четвертый — Кетут, вне зависимости от того, мальчик это или девочка. Пятого ребенка называют так же, как и первого, и дальше по кругу. Чтобы в школах учителя не путались, каждому ребенку дают прозвище, например «Сын мясника с улицы Легиан» или «Дочь скульптора из Убуда».

Чехия

Учебный год — с 1 сентября. В младших классах чешских школ оценки почти не ставят, в средних и старших классах действует 5-балльная система. Здесь наивысший балл — 1, а самый низкий — 5. Каникулы у школьников 2 раза в год: летом и зимой. Летом каждая школа организует лагеря для учеников, в которых проходят двухмесячные курсы по подготовке к поступлению в вузы. Зимой в средней школе существует обязательный зимний курс, когда школьники едут в горы, чтобы научиться кататься на лыжах.

Еще в Чехии приветствуются классические танцы, действует множество школьных кружков по обучению танцам.

А в какую школу отдали бы своего ребенка вы?