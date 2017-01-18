Как уберечь пожилых родителей от мошенников

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Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди. Они доверчивы, не привыкли все время быть начеку и, главное, гораздо меньше знают о современных способах мошенничества, чем мы, постоянные обитатели интернета. Поэтому мы в AdMe.ru подготовили для вас небольшую инструкцию — как подготовить наших любимых родителей, бабушек и дедушек к возможным опасностям этого мира. Предупрежден — значит вооружен.

Ночные звонки по телефону

Поздний звонок по телефону, тревожным голосом сообщают: «Ваш сын в милиции за драку/наезд на человека/убийство. Что будем делать? Открываем дело или...? Никому не звоните. Сейчас дадим трубочку одному человеку...» Пенсионер, воодушевленный идеей, что можно откупиться, хватает все сбережения и идет отдавать (или переводить на карту) совершенно незнакомому человеку. Почему это работает? Из-за резкого пробуждения (звонки, как правило, ночные) наш мозг соображает медленнее. К тому же всем известно: ночной звонок не к добру, еще не взяв трубку, мы чувствуем: случилось что-то плохое. Ночью у родителей меньше шансов до вас дозвониться. Даже если они не послушаются мошенников и наберут ваш номер, чтобы проверить, правда ли все это, вы, возможно, просто не возьмете трубку. Многие вообще отключают на ночь телефон. Как предотвратить? Расскажите родителям об этом способе мошенничества подробнее.

Придумайте вместе с ними ключевое слово или контрольный вопрос для экстренных ситуаций. Например, пусть незнакомец в трубке назовет девичью фамилию вашей мамы. Если вы и правда в беде, то такая информация точно не вылетит у вас из головы; если же вами пытается прикинуться мошенник, он ничего не сможет сказать.

Повесьте распечатанную памятку с этим вопросом перед телефоном родителей.

Подозрительные смс

«На ваш счет зачислено 30 000 рублей. С уважением, ваш банк». Вам приходит такое смс, а через несколько минут перезванивает взволнованная девушка. «Ой, простите, я случайно зачислила деньги на вашу карту, пожалуйста, переведите мне их обратно». Вы переводите деньги, после чего оказывается, что никакого зачисления не было, а если и было, то списано обратно. Почему это работает? Нам кажется, что мы совершаем добрый поступок. Это же так приятно —помочь человеку в беде, и нам для этого нужно всего лишь отправить смс. На самом деле у честного отправителя всегда есть возможность вернуть деньги самостоятельно. Не стоит беспокоиться и верить трогательному рассказу о деньгах на учебу, квартиру или лекарства. Как предотвратить? Попросите родителей звонить каждый раз, когда кто-то требует от них перевода денег. И не принимать такие решения, не посоветовавшись.

Успокойте их и скажите, что отправитель может сам очень легко вернуть деньги. Чаще всего они просто об этом не догадываются.

Звонок из «банка»

Вам звонят с неизвестного номера и сообщают, что с вашим счетом проблемы: непонятные списания, кто-то взломал защиту или украл карту. Для блокировки счета вас просят назвать личные данные: номер карты, паспортные данные, пин-коды, номер с обратной стороны карты и так далее. Почему это работает? Нас пугает, что кто-то мог воспользоваться нашей картой. Мы хотим решить проблему как можно скорее, а мошенники не оставляют нам времени подумать над происходящим и проверить, так ли это. Как предотвратить? Расскажите родителям, что нельзя доверять любому, кто назовется сотрудником банка.

Объясните, что у настоящих сотрудников банка уже есть все их паспортные данные, а также все данные, необходимые для блокировки карты в случае обнаружения проблемы. И они не будут их спрашивать повторно. Никакие цифры с банковской карты не стоит сообщать незнакомцам.

Вам посылка

Это немного более старый способ мошенничества, однако все еще работает. Звонок в дверь, за дверью курьер с большой коробкой. Говорит, что принес вам посылку, но чтобы ее получить, нужно оплатить расходы на доставку. Подробностей он не знает, он же курьер. Доверчивые люди оплачивают доставку и получают в подарок коробку с кирпичом и картоном. Почему это работает? Мы верим в чудеса и сюрпризы гораздо больше, чем нам кажется. Подсознательно нам приятнее думать, что кто-то близкий решил сделать нам неожиданный подарок, чем то, что это мошенник, которому нужны наши деньги. Как предотвратить? Объясните родителям, что на любой посылке будет указан не только их адрес, но и имя с фамилией. Если на коробке нет никаких пометок, что она предназначается именно вам, то тут налицо обман.

Псевдоремонтники

Опять-таки звонок в дверь. За дверью мужчины в аккуратной униформе, возможно, даже с логотипами компании. «Здравствуйте, ваш сын попросил нас забрать компьютер в ремонт» (отремонтировать телевизор, стиральную машину, ноутбук, что угодно). «Ремонтники» забирают нужную вещь и уходят. Почему это работает? Техника в любом доме и правда довольно часто ломается, а приглашение ремонтников родители воспринимают как проявление заботы о них. К тому же, если родители достаточно пожилые, они скорее решат, что просто забыли о запланированном ремонте и не будут звонить и переспрашивать об этом у вас. Как предотвратить? Расскажите родителям, что такая ситуация возможна и что не стоит отдавать никакую технику незнакомым людям.

Договоритесь, что они обязательно вам позвонят, если кто-то будет пытаться действовать от вашего имени.

Проверка счетчиков

Человек за дверью покажет вам удостоверение сантехника, электрика или газовщика. Говорить будет уверенно. В ответ на все вопросы покажет распечатку поддельного указа президента или постановления правительства, где будет написано, что в каждой квартире обязан стоять какой-нибудь датчик или счетчик, которого у вас, конечно же, нет. А дальше — либо платите штраф наличными, либо купите у него этот неведомый прибор и услуги по его установке заодно. Почему это работает? Если вы не следите пристально за новостями, вас и правда легко будет убедить, что в законодательстве есть какие-то новые изменения. А уж пожилых родителей, которые больше всего на свете боятся нарушить закон, — и подавно. Как предотвратить? Прежде чем пускать незнакомого человека в дом, родителям стоит позвонить в управляющую компанию, водоканал, газсервис или любую другую официальную организацию (телефоны можно найти в справочнике) и узнать, направляли ли они на ваш адрес специалистов с инспекциями. Чаще всего вы услышите ответ «нет».

Денежная находка

На тротуаре вы внезапно находите кошелек. Но как только берете его в руки, откуда ни возьмись появляется владелец и заявляет, что вы его украли. Он угрожает вызвать полицию, пересчитывает при вас содержимое кошелька и заявляет, что там не хватает круглой суммы. Большинство людей теряется и отдает «недостающую сумму», лишь бы избежать неловкой ситуации. Почему это работает? Такие мошенники, как правило, стараются привлечь к себе как можно больше внимания. За несколько минут вокруг вас собирается внушительная толпа, а мошенник охотно рассказывает всем, что вы вор, и активно зовет полицию (у него, кстати, может быть сообщник в поддельной полицейской форме). Любой человек в такой ситуации готов не то что отдать все деньги, но и просто провалиться от стыда сквозь землю. Как предотвратить? Как и в других случаях — только рассказывать, рассказывать и еще раз рассказывать всем, особенно пожилым людям, про известные способы мошенничества. Поощрять их звонить вам в любой сомнительной ситуации. И главное — почаще общаться (хотя бы по телефону), чтобы они были в курсе вашей жизни и почаще сомневались в словах посторонних людей.