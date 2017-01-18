Как уберечь пожилых родителей от мошенников
Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди. Они доверчивы, не привыкли все время быть начеку и, главное, гораздо меньше знают о современных способах мошенничества, чем мы, постоянные обитатели интернета.
Поэтому мы в AdMe.ru подготовили для вас небольшую инструкцию — как подготовить наших любимых родителей, бабушек и дедушек к возможным опасностям этого мира. Предупрежден — значит вооружен.
Ночные звонки по телефону
Поздний звонок по телефону, тревожным голосом сообщают: «Ваш сын в милиции за драку/наезд на человека/убийство. Что будем делать? Открываем дело или...? Никому не звоните. Сейчас дадим трубочку одному человеку...»
Пенсионер, воодушевленный идеей, что можно откупиться, хватает все сбережения и идет отдавать (или переводить на карту) совершенно незнакомому человеку.
Почему это работает?
Из-за резкого пробуждения (звонки, как правило, ночные) наш мозг соображает медленнее. К тому же всем известно: ночной звонок не к добру, еще не взяв трубку, мы чувствуем: случилось что-то плохое. Ночью у родителей меньше шансов до вас дозвониться. Даже если они не послушаются мошенников и наберут ваш номер, чтобы проверить, правда ли все это, вы, возможно, просто не возьмете трубку. Многие вообще отключают на ночь телефон.
Как предотвратить?
- Расскажите родителям об этом способе мошенничества подробнее.
- Придумайте вместе с ними ключевое слово или контрольный вопрос для экстренных ситуаций. Например, пусть незнакомец в трубке назовет девичью фамилию вашей мамы. Если вы и правда в беде, то такая информация точно не вылетит у вас из головы; если же вами пытается прикинуться мошенник, он ничего не сможет сказать.
- Повесьте распечатанную памятку с этим вопросом перед телефоном родителей.
Подозрительные смс
«На ваш счет зачислено 30 000 рублей. С уважением, ваш банк». Вам приходит такое смс, а через несколько минут перезванивает взволнованная девушка. «Ой, простите, я случайно зачислила деньги на вашу карту, пожалуйста, переведите мне их обратно». Вы переводите деньги, после чего оказывается, что никакого зачисления не было, а если и было, то списано обратно.
Почему это работает?
Нам кажется, что мы совершаем добрый поступок. Это же так приятно —помочь человеку в беде, и нам для этого нужно всего лишь отправить смс. На самом деле у честного отправителя всегда есть возможность вернуть деньги самостоятельно. Не стоит беспокоиться и верить трогательному рассказу о деньгах на учебу, квартиру или лекарства.
Как предотвратить?
- Попросите родителей звонить каждый раз, когда кто-то требует от них перевода денег. И не принимать такие решения, не посоветовавшись.
- Успокойте их и скажите, что отправитель может сам очень легко вернуть деньги. Чаще всего они просто об этом не догадываются.
Звонок из «банка»
Вам звонят с неизвестного номера и сообщают, что с вашим счетом проблемы: непонятные списания, кто-то взломал защиту или украл карту. Для блокировки счета вас просят назвать личные данные: номер карты, паспортные данные, пин-коды, номер с обратной стороны карты и так далее.
Почему это работает?
Нас пугает, что кто-то мог воспользоваться нашей картой. Мы хотим решить проблему как можно скорее, а мошенники не оставляют нам времени подумать над происходящим и проверить, так ли это.
Как предотвратить?
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Расскажите родителям, что нельзя доверять любому, кто назовется сотрудником банка.
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Объясните, что у настоящих сотрудников банка уже есть все их паспортные данные, а также все данные, необходимые для блокировки карты в случае обнаружения проблемы. И они не будут их спрашивать повторно. Никакие цифры с банковской карты не стоит сообщать незнакомцам.
Вам посылка
Это немного более старый способ мошенничества, однако все еще работает. Звонок в дверь, за дверью курьер с большой коробкой. Говорит, что принес вам посылку, но чтобы ее получить, нужно оплатить расходы на доставку. Подробностей он не знает, он же курьер. Доверчивые люди оплачивают доставку и получают в подарок коробку с кирпичом и картоном.
Почему это работает?
Мы верим в чудеса и сюрпризы гораздо больше, чем нам кажется. Подсознательно нам приятнее думать, что кто-то близкий решил сделать нам неожиданный подарок, чем то, что это мошенник, которому нужны наши деньги.
Как предотвратить?
- Объясните родителям, что на любой посылке будет указан не только их адрес, но и имя с фамилией. Если на коробке нет никаких пометок, что она предназначается именно вам, то тут налицо обман.
Псевдоремонтники
Опять-таки звонок в дверь. За дверью мужчины в аккуратной униформе, возможно, даже с логотипами компании. «Здравствуйте, ваш сын попросил нас забрать компьютер в ремонт» (отремонтировать телевизор, стиральную машину, ноутбук, что угодно). «Ремонтники» забирают нужную вещь и уходят.
Почему это работает?
Техника в любом доме и правда довольно часто ломается, а приглашение ремонтников родители воспринимают как проявление заботы о них. К тому же, если родители достаточно пожилые, они скорее решат, что просто забыли о запланированном ремонте и не будут звонить и переспрашивать об этом у вас.
Как предотвратить?
- Расскажите родителям, что такая ситуация возможна и что не стоит отдавать никакую технику незнакомым людям.
- Договоритесь, что они обязательно вам позвонят, если кто-то будет пытаться действовать от вашего имени.
Проверка счетчиков
Человек за дверью покажет вам удостоверение сантехника, электрика или газовщика. Говорить будет уверенно. В ответ на все вопросы покажет распечатку поддельного указа президента или постановления правительства, где будет написано, что в каждой квартире обязан стоять какой-нибудь датчик или счетчик, которого у вас, конечно же, нет. А дальше — либо платите штраф наличными, либо купите у него этот неведомый прибор и услуги по его установке заодно.
Почему это работает?
Если вы не следите пристально за новостями, вас и правда легко будет убедить, что в законодательстве есть какие-то новые изменения. А уж пожилых родителей, которые больше всего на свете боятся нарушить закон, — и подавно.
Как предотвратить?
- Прежде чем пускать незнакомого человека в дом, родителям стоит позвонить в управляющую компанию, водоканал, газсервис или любую другую официальную организацию (телефоны можно найти в справочнике) и узнать, направляли ли они на ваш адрес специалистов с инспекциями. Чаще всего вы услышите ответ «нет».
Денежная находка
На тротуаре вы внезапно находите кошелек. Но как только берете его в руки, откуда ни возьмись появляется владелец и заявляет, что вы его украли. Он угрожает вызвать полицию, пересчитывает при вас содержимое кошелька и заявляет, что там не хватает круглой суммы. Большинство людей теряется и отдает «недостающую сумму», лишь бы избежать неловкой ситуации.
Почему это работает?
Такие мошенники, как правило, стараются привлечь к себе как можно больше внимания. За несколько минут вокруг вас собирается внушительная толпа, а мошенник охотно рассказывает всем, что вы вор, и активно зовет полицию (у него, кстати, может быть сообщник в поддельной полицейской форме). Любой человек в такой ситуации готов не то что отдать все деньги, но и просто провалиться от стыда сквозь землю.
Как предотвратить?
- Как и в других случаях — только рассказывать, рассказывать и еще раз рассказывать всем, особенно пожилым людям, про известные способы мошенничества. Поощрять их звонить вам в любой сомнительной ситуации. И главное — почаще общаться (хотя бы по телефону), чтобы они были в курсе вашей жизни и почаще сомневались в словах посторонних людей.
Yekaterina Ragozina специально для AdMe.ru
По материалам pikabu.ru