Как сложилась взрослая жизнь детей, из которых родители мечтали сделать суперзвезд

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Многие родители хотят вырастить из ребенка настоящую знаменитость, поэтому развивают их творческие или иные способности с раннего детства. Возможно, таким образом они хотят привить детям уверенность в себе, а также обеспечить им безбедное будущее. Правда, иногда цена такой популярности и успеха оказывается слишком высокой.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, чем сейчас занимаются дети, которые некогда были суперпопулярны.

1. Ричард Сандрак (Маленький Геркулес)

В 8 лет Ричард Сандрак был признан самым сильным ребенком в мире и получил прозвище Маленький Геркулес. Только вот этот титул дался ему совсем не легко. Ричард родился на Украине, но, когда мальчику было 2 года, его семья эмигрировала в США. Отец ребенка, бывший спортсмен, мечтал сделать из сына культуриста-чемпиона, поэтому приучал его к изнурительным тренировкам с раннего детства. Помимо ежедневных занятий, Ричард должен был правильно питаться, не есть сладостей и не общаться со сверстниками, чтобы те его «не испортили». Вскоре родители показали мальчика одному из лучших тренеров, который оказался просто потрясен его успехами. Тогда про Маленького Геркулеса стали писать почти все СМИ, он часто мелькал на телевидении и принимал участие во многих шоу по бодибилдингу. Однако в какой-то момент его отца посадили в тюрьму за домашнее насилие, поскольку тот нередко избивал свою жену. С 2015 года Ричард забросил тренировки, сказав, что больше не хочет так жить. Чем занимается сейчас: Сандраксу 27 лет, он увлекается скейтбордом, работает каскадером на студии Universal и по его внешнему виду нельзя сказать, что некогда он был чемпионом.

2. Алана Томпсон (Милашка Бу-Бу)

Алана Томпсон, более известная как Милашка Бу-Бу, стала настоящей звездой в раннем детстве. Ее мать всегда мечтала прославиться, поэтому с 6 лет водила свою дочь на всевозможные конкурсы красоты. Однажды их семью заметили продюсеры и предложили снять реалити-шоу про их жизнь «А вот и Милашка Бу-Бу». Надо сказать, что передача пользовалась огромным успехом, ведь в нем американцам показывали не звезд, а реальную жизнь обычных людей со всеми ее проблемами и трудностями. Когда мать девочки поняла, что напала на золотую жилу, она решила выжать из популярности своей дочери максимум: перед съемками поила ее смесью газировки с энергетиком, чтобы малышка была «поактивнее», и в результате довела дочь до 3-й степени ожирения. Чем занимается сейчас: Алане Томпсон 14 лет, и она пытается бороться с лишним весом, который набрала во время съемок популярного шоу.

3. Джош Бейтсон

Когда Джошу было 10 лет, мама привела его на кастинг рекламы шоколада — так он стал лицом бренда Kinder. С тех пор мальчик с голубыми глазами и белоснежной улыбкой стал известен всему миру. После такого успеха Бейтс не раз участвовал в рекламных кампаниях и подрабатывал моделью. Кроме того, у парня 139 тыс. подписчиков в инстаграме. Чем занимается сейчас: Джошу недавно исполнилось 25 лет, он окончил престижный вуз — Университет Лафборо в Англии, где изучал международные отношения и политологию.

4. Алина Гросу

Творческая карьера украинской певицы Алины Гросу началась еще в 3 года. Тогда девочка приняла участие в конкурсе «Мини-мисс Украина» и завоевала титул «Маленькая барышня-талант». На профессиональной сцене Алина стала выступать с 4 лет, а через 2 года победила в номинации «Ребенок года». При этом нельзя сказать, что Гросу росла в творческой семье: ее отец — бизнесмен, а мама — медсестра. Тем не менее родители девочки всячески способствовали развитию ее карьеры, так что маленькая певица участвовала почти во всех национальных конкурсах наравне со взрослыми артистами. Повзрослев, девушка поступила в академию эстрадного и циркового искусства. Чем занимается сейчас: сегодня Алине Гросу 24 года, она выступает под сценическим псевдонимом GROSU. Недавно она сменила имидж на менее откровенный и пытается вернуться к лирической музыке.

5. Грегори Смит

В 10 лет американский подросток Грегори Смит уже учился в университете и был основателем международной ассоциации International Youth Advocates, которая объединяла детей по всему миру. Как активист движения за права детей, юный политик брал интервью у многих национальных лидеров, в том числе у Михаила Горбачева и Билла Клинтона, а также выступал на заседании ООН. Более того, Смит несколько раз был номинирован на Нобелевскую премию. Правда, ни разу ее не получил. Чем занимается сейчас: 29-летний Грегори защитил докторскую диссертацию в области вычислительной биологии и иногда появляется в различных ток-шоу.

6. Тилан Блондо

Тилан — одна из самых известных девочек-моделей. Ее родители, телеведущая и футболист, начали строить модельную карьеру дочери буквально с пеленок. С 4 лет Тилан сотрудничала с ведущими брендами, например с Jean Paul Gaultier. А в возрасте 10 лет девочка приняла участие в довольно неоднозначной фотосессии для журнала Vogue, где была одета и накрашена как взрослая женщина. После этого в обществе разгорелся нешуточный скандал: многие были возмущены и выступили против эксплуатации детей в столь откровенном образе. Позднее, в возрасте 12 лет, Тилан подписала контракт с международным модельным агентством IMG Models и в 18 лет стала одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Чем занимается сейчас: продолжает работать моделью. Была лицом таких брендов, как Lacoste, Hugo Boss, Ralph Lauren и многих других. Кроме того, Блондо сыграла в фильме «Белль и Себастьян», а также опубликовала несколько сборников стихов.

7. Джонатан Липники

Джонатан Липники известен публике как мальчик из фильмов «Джерри Магуайер», «Стюарт Литтл» и «Как Майк». Он начал сниматься, когда ему едва исполнилось 6 лет, и вскоре приобрел большую популярность. До 2002 года он снимался чуть ли не каждый год, а потом переключился с актерской карьеры на спортивную. Чем занимается сейчас: сегодня Джонатану 29 лет, он профессионально занимается фитнесом и боксом, а также увлекается музыкой. С 2015 года он не появлялся на широких экранах.

8. Ариэль Уинтер

Ариэль Уинтер начала свою творческую карьеру еще в 4 года, а в подростковом возрасте стала звездой сериала «Американская семейка». По словам Уинтер, ее мать всегда хотела сделать из нее знаменитость, поэтому неизменно присутствовала на всех съемках дочери. Она следила за каждым движением Ариэль и постоянно спорила с продюсерами и режиссерами о том, как лучше снимать ее дочь. Девочку даже несколько раз увольняли из-за поведения матери. Кроме того, она тщательно следила за питанием дочери на съемочной площадке, опасаясь, что девочка наберет вес. Когда Уинтер исполнилось 14 лет, она обратилась в суд, обвинив свою мать в эмоциональном и физическом насилии. Девушка попросила, чтобы ее опекуном стала старшая сестра, а контроль над ее финансами получил отец. В итоге Ариэль выиграла суд. Чем занимается сейчас: 21-летняя девушка продолжает строить актерскую карьеру, а также начала заниматься пением.

9. Евгений Кисин

Женя Кисин получил звание пианиста-виртуоза, когда в 10 лет сыграл 20-й концерт Моцарта с оркестром. Через год юный музыкант уже собирал публику на сольные концерты в Большом зале Московской консерватории. В 19 лет Евгений приехал с гастролями в США и выступил в Карнеги-холле. С тех пор молодой человек стал настоящей мировой звездой. Помимо музыки, Евгений пишет стихи на русском языке и на идише. Чем занимается сейчас: музыкант живет в Праге и продолжает гастролировать по миру, неизменно собирая аншлаги.

10. Мара Уилсон

Впервые Мара появилась в кино в 7 лет и фильме «Миссис Даутфайр». Затем каждый год малышке предлагали новые роли, и после фильма «Матильда» 9-летняя актриса получила премию «Молодая звезда года». Однако вскоре ее семью постигло несчастье: от рака молочной железы умерла ее мама, так что к 13 годам Мара потеряла интерес к актерской карьере. Кроме того, внезапно обрушившаяся слава стала причиной того, что у девочки диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство. Чем занимается сейчас: Мара Уилсон окончила школу искусств в Нью-Йорке и стала писательницей. Она сочиняла материалы для юмористического сайта, а потом стала автором пьесы, которую поставили на Нью-Йоркском международном фестивале.