Как сложилась судьба самых знаменитых близнецов, которые делят одно тело на двоих
На протяжении 29 лет уникальные сиамские близнецы Эбигейл и Бриттани Хесел, несмотря на физические трудности, тяжелую операцию, отсутствие каких-либо положительных прогнозов на здоровую жизнь и удивленные взгляды прохожих, живут полноценной жизнью. Своим примером девочки доказывают, что ты можешь преодолеть любые сложности и добиться своей мечты, если действительно этого хочешь.
Мы в AdMe.ru с головой погрузились в жизнь девочек благодаря документальному фильму Joined for Life и их собственному шоу Abby & Brittany и готовы познакомить вас с этими жизнерадостными близняшками поближе.
Родители сестер ждали одного ребенка
Эбби и Бриттани появились на свет 7 марта 1990 года в Миннесоте. Рождение близняшек стало настоящим сюрпризом и для врачей, и для родителей, которые ждали одну девочку, — ультразвуковая диагностика даже не намекала на двойню или какие-либо отклонения у младенца.
Во время родов мать девочек понимала, что что-то идет не так: врачи паниковали и долго не показывали малыша. Когда родители все же увидели близняшек, то моментально влюбились, а все страхи врачей были напрасны.
Жизнь сестер висела на волоске уже с самых первых минут — по статистике, из 30 миллионов сиамских близнецов выживает всего один организм. Внутренние органы остальных отказывают в первые 24 часа после рождения. И, несмотря на неутешительные прогнозы врачей, близняшки перешагнули этот порог и год за годом развивались как физически здоровый ребенок.
О разделении девочек речи даже не шло: такое решение предполагало либо смерть одной из них, либо неполноценность обеих. Да и сами близняшки были против операции: они привыкли жить вместе, иметь рядом самого близкого человека, который всегда поймет и поддержит.
Родители сделали все, чтобы сестры чувствовали себя нормальными детьми, несмотря на дефицит информации об их случае. Семья отдала девочек в обычную школу, где они научились не обращать внимания на косые взгляды и заводить друзей.
Чита Хенсел всегда отказывалась ставить какие-либо эксперименты над близняшками, даже если они могли предсказать их дальнейшее развитие и состояние здоровья.
Как устроен организм девочек
Две головы, две руки и ноги, два позвоночника, три легких, два сердца, одна печень, два желудка, три почки, общая кровеносная система и общие половые органы — анатомия девочек неповторима, и врачи до сих пор не могут найти ответ, как их общий организм так слаженно работает.
Каждая из близнецов может контролировать только свою сторону, не ощущая прикосновения к другой. Например, Эбби не чувствует, когда кто-то здоровается за руку с Бриттани, и наоборот. Уже в детстве девочки научились синхронизировать свои движения и координировать все действия. Это получалось настолько идеально, что они с легкостью научились играть на пианино, плавать, кататься на велосипеде и заниматься спортом.
Ученые полагают, что у девушек есть общие нейронные связи, которых не имеет какой-либо другой человеческий организм. Поэтому близняшки могут читать мысли друг друга, писать электронные письма, не советуясь друг с другом, и даже заканчивают вместе предложения. Кстати, на интуитивном уровне складываются и потребности организма: когда Эбби хочет пить, Бриттани начинает испытывать жажду, когда одна хочет поправить прическу или макияж, другая помогает ей.
В чем различие близняшек
Проблемы в развитии такого сложного организма — вопрос времени. И в возрасте 12 лет Эбби и Бриттани столкнулись с одной из них — Эбби начала активно расти, позвоночник стал вытягиваться, что грозило разлому общей грудной клетки. Врачам пришлось приостановить рост и спасти жизнь девочкам, но Эбби все же успела вырасти на 10 сантиметров, поэтому Бриттани приходится постоянно вставать на носочек.
Посещение хирурга, невролога и педиатра было с детства рутиной для близняшек. И, несмотря на постоянные обследования, Эбби уже 2 раза болела воспалением легких, а Бриттани приходилось проводить недели в кровати вместе с сестрой.
Несмотря на внешнее сходство, Эбби и Бриттани совершенно разные по характеру и личностным качествам. Эбби интроверт, любит проводить вечера дома, при этом обожает командовать и боится высоты. Бриттани, в свою очередь, несмотря на то, что молчалива и задумчива, с радостью проводит время в компании друзей. Кстати, даже гастрономические вкусы у девушек разнятся: Эбби ненавидит молоко, а Бриттани пьет его спокойно, зато наотрез отказывается от мяса и рыбы.
Если в детстве девочки часто ругались и даже разок подрались, то сейчас они быстро приходят к компромиссу. Например, Эбби обожает фиолетовый цвет, а Бриттани нравится золотой, поэтому на фиолетовых стенах их комнаты прикреплены золотые полки.
В выборе одежды тоже бывают сложности — близняшкам сложно найти удобную одежду, которая нравилась бы каждой. К слову, после покупки вещи подшивают по их индивидуальному размеру и вкусу.
В одном девушки сходятся — им не нравится, когда их фотографируют без спроса или просто глазеют. Они не против ответить на вопросы незнакомцев или мило побеседовать, но люди редко относятся к этому с пониманием, и сестрам приходится прятаться за спинами своих друзей слишком часто.
В школе близняшки всегда сдавали экзамены по отдельности — каждой давали индивидуальный вариант и следили за тем, чтобы девочки не помогали друг дружке. Практически всегда оценки у близнецов были разные — у Эбби математический склад ума, у Бриттани — гуманитарный.
Со сдачей на права девушкам тоже не повезло: им пришлось проходить экзамен по вождению 2 раза по одному и тому же маршруту. Эбби контролировала педали и переключатели, а Бриттани следила за поворотниками и фарами.
Чем сейчас занимаются сестры
Университет стал очередным вызовом для сестер Хенсел, которые не только справились с ним на отлично, но и в очередной раз доказали всему миру, что можно вести нормальную, активную жизнь, имея всего одно тело на двоих.
Девушки всегда ладили с детьми — во время школьных каникул они работали няньками, поэтому неудивительно, что близняшки выбрали преподавание.
Кстати, в подростковом возрасте девушки часто говорили о том, что в будущем хотели бы завести большую семью. Врачи уверяют, что они в состоянии родить, но это сложный вопрос с нравственной точки зрения, ведь организм у них, опять же, один на двоих.
Сейчас у девушек разные дипломы, работают они в одной начальной школе, преподавая разные предметы: Эбби — математику и физику, Бриттани — литературу и историю. Но получают девушки одну зарплату на двоих, что, естественно, расстраивает.
Несмотря на то что с 2002 года девушки находились под пристальным наблюдением СМИ, несколько лет назад они решили перестать сотрудничать с журналистами и даже забросили свои страницы в соцсетях. Возможно, это решение было принято после слуха, который разлетелся по всему интернету, о том, что Бриттани была помолвлена.
Другие сиамские близнецы
Несмотря на то что сиамские близнецы рождаются очень редко — 1 раз на каждые 200 тысяч родов, сестры Хенсел не единственный пример ныне живущих активных и жизнерадостных близняшек.
Шиванатх и Шиврам Саху родились в крошечной индийской деревне в 2002 году. Братья имеют 4 руки, 2 ноги, но их торсы соединены в районе живота. В 2014 году сиамские близнецы отказались от предложения врачей о разделении.
Родители бросили Лори и Джордж Шапелл сразу же после их рождения, когда увидели сросшиеся головы детей. Но, несмотря на это, Джордж стала известной кантри-исполнительницей, а Лори была помолвлена и даже профессионально играла в боулинг.
Ронни и Донни Гэлион — самые старые в мире сиамские близнецы (сейчас им 68 лет). К сожалению, братьев не взяли ни в одну из школ, поэтому, безграмотным, им пришлось зарабатывать на кусок хлеба, показывая свое тело и рассказывая о жизни в нем.