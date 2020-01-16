Как сегодня живет женщина, которая родила четверняшек в 65 лет, несмотря на протесты врачей

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Сегодня родами после 30 и даже 40 лет уже никого не удивишь: женщины сначала строят карьеру, а уже потом планируют материнство. Однако героиня нашей истории Аннегрет Рауниг пошла еще дальше: она решила стать мамой на пенсии, несмотря на осуждение окружающих. В 2015 году Аннегрет стала самой взрослой женщиной в мире, которая родила четверняшек.

Мы в AdMe.ru решили разузнать, как сегодня обстоят дела у женщины, которая решила слушать только свое сердце.

Аннегрет Рауниг прославилась еще до рождения четверняшек

Дочь Аннегрет Леля родилась в 2005 году.

Жительница Берлина Аннегрет Рауниг очень любит малышей: всю свою сознательную жизнь она работала учителем младших классов, родила 12 детей и к началу 2000-х успела стать бабушкой. В 2005 году женщина вышла на пенсию и неожиданно для всех решила завести еще одного ребенка. Фрау Рауниг умудрилась поставить на уши всю Германию: 55-летняя пенсионерка прибегла к искусственному оплодотворению, родила здоровую девочку и стала самой пожилой мамой за всю историю страны.

Аннегрет и ее дети на телешоу.

Для добропорядочных немцев такое позднее материнство Аннегрет стало настоящим шоком: люди обвиняли ее в эгоизме и безответственности. Но женщина не унывала: она посещала многочисленные ток-шоу, давала интервью газетам и совершенно не стеснялась своего возраста. Правда, критики даже не подозревали, что скоро Аннегрет удивит их еще сильнее.

Принять решение о рождении детей оказалось легко, и беременность не доставила особых проблем

Через 9 лет, когда страсти улеглись, самая младшая дочь Аннегрет заявила матери, что хочет братика или сестричку. Наша героиня была не против еще одного ребенка: чувствовала она себя хорошо, да и старшие дети помогали чем могли. В 64 года Аннегрет решила стать матерью в 14-й раз. Правда, была одна большая проблема — возраст. Женщина уже пережила менопаузу и не могла завести детей естественным способом. В Германии закон запрещает донорство яйцеклеток. Бесплодным женщинам приходится ездить в соседние страны: в медицинских центрах Восточной Европы (Чехия, Украина) помогают стать мамой без ограничения по возрасту. Аннегрет решила воспользоваться услугами крупной клиники в Киеве, где ей пересадили искусственно оплодотворенную донорскую яйцеклетку. Женщина вытянула счастливый билет: прижились целых 4 эмбриона. Обычно в таких случаях врачи рекомендуют оставить лишь 1 или 2 зародышей, чтобы сократить риски. Существовала опасность, что дети родятся с экстремально низким весом и получат целый букет болезней. Однако Аннегрет отказалась от этой процедуры и решила рожать 4 малышей.

При одноплодной беременности вес ребенка составляет 2,5–4,5 кг.

Героиня нашей статьи действовала как настоящий шпион и не сообщила о своем намерении ни немецким врачам, ни даже старшим детям. Нужно ли говорить, что, когда о беременности стало известно, окружающие отреагировали негативно. Доктора говорили о риске для здоровья матери: многоплодная беременность в таком возрасте могла вызвать проблемы с сердцем, подъем артериального давления и гестационный сахарный диабет. Однако всю беременность Аннегрет чувствовала себя хорошо: она вела здоровый образ жизни и не столкнулась с проблемами, которые ей пророчили врачи.

19 мая 2015 года Аннегрет родила 3 мальчиков и 1 девочку. Правда, врачам пришлось сделать кесарево сечение, и дети появились на свет на 15 недель раньше положенного срока. Все малыши Аннегрет были по-настоящему крошечными и весили не больше 1 кг. Маленьких Ниту, Дриса, Бенса и Фьонна поместили в отделение для недоношенных детей, чтобы они набирались сил. А сама Аннегрет провела 2 недели в палате интенсивной терапии.

Сейчас Аннегрет ведет жизнь, которая не отличается от жизни других матерей-одиночек

После родов Аннегрет переехала из Берлина в небольшой город Хёкстер, поближе к уже взрослым детям. Правда, некоторые из старших детей перестали общаться с матерью из-за скандальной истории с беременностью и слишком пристального внимания прессы. Сейчас Аннегрет помогают только временные няни и 14-летняя Леля (Лейла). Журналист медиахолдинга RTL Биргит Шрованге, которая курирует семью Рауниг, рассказала, что Аннегрет испытывает те же трудности, что и другие молодые мамы. Малыши стали настоящими сорванцами: они бегают, кричат и переворачивают дом вверх дном. Аннегрет тяжело в одиночку таскать 4-местную коляску, и у нее почти нет времени, чтобы заняться собой. Биргит Шрованге отмечает, что у детей есть проблемы со здоровьем, которые еще предстоит решить. Одному из мальчиков требуется физиотерапевт (у ребенка произошло кровоизлияние в мозг и нарушилась координация движений), а единственной девочке нужны очки. Однако Аннегрет не сдается и по-прежнему полагается только на себя. Она постепенно решает возникающие проблемы, не жалуется на жизнь и планирует перебраться обратно в столицу.

Бригитта Нильсен на 9-м месяце беременности.