Как родителям перестать делать уроки за ребенка и не сойти с ума

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Учебный год в самом разгаре, и многие родители уже успели устать. Ведь кроме профессиональных задач и хлопот по дому большинство взрослых берет на себя школьные дела своих детей, и это изрядно утомляет. Как же сделать так, чтобы передать учебу в руки школьника и перестать его постоянно контролировать? Об этом — в нашей статье.

Нередко родители ждут окончания учебного года даже с большим нетерпением, чем их дети. AdMe.ru уверен, что этого можно избежать. Мы нашли ответы на вопрос, как облегчить школьные будни.

1. Не делайте уроки за ребенка

Родителям не стоит перехватывать ответственность за учебу ребенка. В 7 лет привычку учиться гораздо проще сформировать, чем в 12. Роль родителей сводится к тому, чтобы направлять и поддерживать, при необходимости — помогать ребенку разбираться в сложном, но ни в коем случае не делать все вместо него. Покажите сыну или дочери, как собирать портфель, как заполнять дневник, в какой последовательности выполнять домашние задания, и отойдите в сторону. Если вы проверяете задания и заметили ошибку — предложите ребенку самому найти и исправить ее, но не давайте готовых решений. Проверку постепенно можно свести лишь к факту выполнения заданий: если задано 4 упражнения — 4 и должны быть сделаны. С таким подходом ребенок будет допускать ошибки, но только так и сформируется его ответственность. Это сделает его успеваемость реальной, а не искусственной.

2. Научите ребенка учиться

Первые домашние задания могут вызывать у ребенка замешательство: с чего начать? Родителям важно научить ребенка, как правильно делать уроки. Объясните, почему нужно делать вещи в определенном порядке, проговорите всю последовательность действий вслух, можно даже написать и разместить над письменным столом небольшую памятку. После этого останется сделать лишь все действия по шагам. Обратите внимание, чтобы упражнение было выполнено полностью. Научите ребенка пользоваться справочной литературой, энциклопедиями. Это чаще гораздо лучший помощник , чем интернет: так легче найти информацию и не отвлекаться на лишнее.

3. Правильно организуйте рабочее пространство

Место, где занимается ребенок, сильно влияет на его продуктивность. Организуйте рабочую зону так, чтобы у ребенка было достаточно освещения, все необходимое можно было легко достать, уберите все лишнее, чтобы не отвлекаться. Сгруппируйте книги, тетради, материалы, пособия — так найти нужную информацию будет проще. Если в семье есть братья и сестры — сделайте так, чтобы они не мешали школьнику сосредоточиться во время выполнения уроков.

4. Научите его чувствовать время

Дети часто не чувствуют время: не знают, сколько прошло, а сколько еще осталось. Решить эту проблему можно при помощи обычного будильника или песочных часов. Для начала попробуйте замерять вместе с ребенком, сколько минут у него занимают повседневные дела: посмотреть мультфильм, поесть, навести порядок в комнате, сделать домашнее задание по математике. Вы можете объяснить ребенку, что уроки займут столько же времени, как, например, прогулка с собакой. Перед началом выполнения заданий заведите будильник. Это настроит ребенка на работу, поможет ему не затягивать процесс: чем дольше ребенок проводит за уроками, тем ниже его эффективность. Оптимальное время для выполнения в старших классах — не более 2 часов, а в начальных — не больше 30 минут. Дальше детям уже сложно сосредоточиться.

5. Научите его расставлять приоритеты

Чтобы облегчить обучение и жизнь в целом, научите ребенка выделять главное. Например, при выполнении уроков важно уметь оценивать: 1) объем заданного, что из него понятно, а что нет; 2) на какие задания уйдет больше времени, а на какие меньше; 3) что из уроков ребенок осилит сам, а где ему может понадобиться помощь. Если научить ребенка этому, он будет свободнее ориентироваться в том, что можно сделать легко и быстро самостоятельно, а что можно посмотреть в энциклопедии или спросить у папы или мамы позже. Это здорово выручит детей на контрольных и экзаменах: они не потратят все время на выполнение одного, самого сложного, задания, а оставят его напоследок.

6. Мотивируйте

Почаще хвалите ребенка за старания, за хорошие отметки, не принимайте это как само собой разумеющееся. Для детей начальных классов можно использовать доску мотивации. На листке бумаги напишите цели («заправить постель», «сделать домашние задания», «выгулять/ покормить собаку, «вынести мусор»), рядом — день недели. За каждое выполненное задание — плюсик. В конце недели — вознаграждение — например поход всей семьей в кино или на каток. Или можно использовать такой вариант мотивации: «Ты делаешь уроки — и мы все вместе идем гулять/ пить чай/ смотреть фильм». Чаще показывайте ребенку, как он может практически применять свои знания. К примеру, умеешь считать, складывать, вычитать — сможешь посчитать сдачу в магазине, выучил таблицу умножения — знаешь, сколько чупа-чупсов можно купить на 100 рублей.

7. Учите его грамотно разговаривать и задавать вопросы

Все дети, которые идут в школу, умеют разговаривать, но далеко не все умеют правильно доносить информацию, излагать свои мысли. Кому-то мешает застенчивость, кто-то просто не знает, как это правильно сделать. Учите ребенка выражать свое мнение, правильно обращаться с просьбой. Научите вашего школьника разговаривать с преподавателем: ребенок не должен бояться задавать вопросы, переспрашивать столько раз, сколько ему требуется, чтобы понять тему и выполнить задания. Даже если ребенок посещал детский сад, ему бывает сложно привыкнуть к новой обстановке.

8. Помогите ему подружиться с одноклассниками

Для ребенка очень важны отношения с одноклассниками. От того, как они сложатся, во многом зависит уверенность и успеваемость ребенка. Сейчас дети нередко учатся далеко от дома и их после уроков сразу забирают родители. Одноклассники не успевают близко познакомиться, подружиться - им просто не хватает времени. Родителям стоит помочь найти детям друзей в классе: предложить вместе погулять, пригласить одноклассников домой для игры, общения, на чай с тортом.

9. Ваши отношения — на первом месте

Не зацикливайте внимание на успеваемости ребенка — ведь это не единственное и не самое главное в ваших отношениях. Интересуйтесь жизнью ребенка, его увлечениями, чувствами, наблюдениями, желаниями, друзьями. Будьте не контролером для ребенка, а скорее его «болельщиком»: узнавайте, как обстановка в школе, выслушивайте и поддерживайте его. Показывайте, что у вас с ним общая жизнь, что его дела не менее важны, чем ваши. Больше времени проводите вместе, копите общие яркие и счастливые воспоминания.

10. Помните, что оценки не определяют успешность ребенка

Страх родителей перед плохими оценками ребенка — это прежде всего страх за его будущее, а оценка сама по себе показывает лишь то, как он усвоил преподаваемый материал. Плохие оценки вовсе не означают, что он глуп, ленив, безответственен и не сможет работать. Это говорит лишь о том, что у ребенка по каким-то причинам нет желания учиться или он не может это делать в силу сложности программы. Может, вы выбрали лучшую математическую гимназию в городе, а ребенку там слишком тяжело? Если у сына или дочери никак не получается учиться только на 4 и 5 — это не приговор. Среди успешных бизнесменов троечников значительно больше, чем отличников. Вся разгадка в том, что такие люди легче относятся к ошибкам, потому что у них с детства выработался стойкий иммунитет к ним. Их тройки — не результат их лени или низкого интеллекта, а доказательство того, что у них нет интереса к школьной программе. Если это ваш случай — попробуйте сосредоточить внимание ребенка на тех предметах, которые действительно ему по душе.

А ваши дети самостоятельно делают уроки? Есть ли у вас успешный опыт приучения их к самостоятельности в обучении? Делитесь с нами в комментариях.