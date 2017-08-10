Как правильно выбирать детские вещи — 7 советов от педиатров
Любому родителю хочется, чтобы у его детей все было самое лучшее, качественное и безопасное. Чтобы детские ножки не застряли между деталями кроватки и чтобы пластиковая кружка была сделана из безопасных материалов.
Мы в AdMe.ru собрали для вас основные советы, как выбрать качественные вещи для своего ребенка.
1. Детская кроватка
- Лучшим материалом для детской кроватки считается натуральное дерево. Оно экологически чистое, легко моется и «дышит». Детали и краски кровати не должны быть токсичными.
- Кроватка для новорожденного может быть не сильно глубокой, чтобы можно было легко, не разбудив младенца, положить его туда.
- Для детей постарше расстояние от верхней части перил до матраца должно быть минимум 66 см.
- Рейки кроватки должны быть на расстоянии 6–7 см друг от друга.
- Если кровать на колесиках, обязательно проверьте тормоза.
- На кроватке не должно быть выступающих, острых деталей и углов.
- Кровать должна быть прочной, чтобы выдержать детские игры.
- Желательны силиконовые накладки на деталях кроватки, чтобы, когда у ребенка начнут прорезаться зубки, не повредить зубки или кроватку.
2. Манеж
- Желательны манежи из дерева, но если пространства в доме мало, то подойдут складные металлические или сетчатые манежи.
- Рейки манежа должны быть на расстоянии 6–7 см друг от друга.
- У сетчатого манежа диаметр окошек сетки должен быть такой, чтобы ребенок не просунул в них пальчики.
- Будьте осторожны со складными манежами: ребенок может получить травму от складных механизмов.
- Манеж должен быть устойчив к опрокидыванию.
- Безопасными считаются манежи высотой 80 см.
- Манеж должен быть без выступающих, острых деталей и углов.
- При покупке проверьте все фиксаторы, тормоза, механизмы (если есть).
3. Коляска-люлька
- Люлька должна быть просторной и, если планируете ее использовать зимой, хорошо утепленной.
- Дно люльки должно быть ровным и твердым, это важно для позвоночника младенца.
- Ткани в люльке должны быть дышащими и гипоаллергенными. Снаружи ткани должны быть влаго- и ветростойкими.
- Желательно, чтобы тканевые части снимались и их можно было постирать.
- Наличие хороших тормозов обязательно. Наличие амортизаторов желательно.
4. Прогулочная коляска
- Проверьте коляску на устойчивость: она не должна легко опрокидываться, например, от женской сумки.
- Большие колеса — это хорошая проходимость, но к тому же больший вес.
- Обязательно наличие ремней и бампера. Бампер позволит малышу упираться в него. И если малыш не любит ремни, то бампер может стать им хоть какой-то альтернативой.
- У коляски должно быть как минимум 3 положения: лежа, полулежа и сидя.
- Важно наличие подставки для ножек.
- Хорошо, если в капюшоне коляски есть сетчатое окошко, чтобы следить за малышом.
5. Стул для кормления
- В первую очередь — устойчивость! Проверяйте, насколько устойчив стул, его крепежи и детали.
- У стульчика не должно быть острых углов и торчащих деталей в поле зрения ребенка.
- Обязательно наличие подставок под ножки и ремней безопасности.
- Выбирайте модели, где тканевые части можно снять и постирать.
- Столешница должна иметь высокие борта и должна сниматься.
6. Одежда
- Вещи лучше брать в специализированных магазинах и проверенных брендов.
- Желательно брать вещи из натуральных материалов, таких как хлопок, лен или шерсть.
- Если есть добавление синтетических материалов, убедитесь, что их процентное содержание не превышает норму.
- Швы должны быть не грубые и не толстые, но качественные.
- Никогда не покупайте вещи с узкой горловиной, мелкими пуговицами и тугими резинками.
- Важно, чтобы одежда могла «дышать».
- По возможности соблюдайте все нормы стирки. Пуговицы и кнопки должны быть прочно пришиты, чтобы малыш не оторвал и не съел их.
- Слишком большие пуговицы могут доставить неудобства малышу. На металлических кнопках и застежках не должно быть заусениц.
7. Игрушки
- Покупать игрушки стоит в специализированных магазинах.
- На этикетке должны быть указаны материалы, из которых изготовлена игрушка, адреса производителей и сертификаты качества. Все это должно быть четко видно и не размазано.
- Игрушка должна быть без острых углов и заусениц. У мягких игрушек ворс и швы должны быть крепкими, хорошо прошитыми.
- Все детали игрушки должны плотно сидеть и быть хорошо закрепленными.
- Цвета игрушек должны быть естественными, чтобы не нарушать мировосприятие малыша.
- Принюхайтесь к игрушке — резкий и неприятный запах говорит об использовании токсических веществ.
- Чаще мойте или стирайте игрушки.
ВАЖНО: Для любого товара смотрите сертификаты качества и материалы, из которых изготовлена вещь. Отдайте предпочтение натуральным и гипоаллергенным материалам.
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