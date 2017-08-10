Как правильно выбирать детские вещи — 7 советов от педиатров

Любому родителю хочется, чтобы у его детей все было самое лучшее, качественное и безопасное. Чтобы детские ножки не застряли между деталями кроватки и чтобы пластиковая кружка была сделана из безопасных материалов.

Мы в AdMe.ru собрали для вас основные советы, как выбрать качественные вещи для своего ребенка.

1. Детская кроватка

  • Лучшим материалом для детской кроватки считается натуральное дерево. Оно экологически чистое, легко моется и «дышит». Детали и краски кровати не должны быть токсичными.
  • Кроватка для новорожденного может быть не сильно глубокой, чтобы можно было легко, не разбудив младенца, положить его туда.
  • Для детей постарше расстояние от верхней части перил до матраца должно быть минимум 66 см.
  • Рейки кроватки должны быть на расстоянии 6–7 см друг от друга.
  • Если кровать на колесиках, обязательно проверьте тормоза.
  • На кроватке не должно быть выступающих, острых деталей и углов.
  • Кровать должна быть прочной, чтобы выдержать детские игры.
  • Желательны силиконовые накладки на деталях кроватки, чтобы, когда у ребенка начнут прорезаться зубки, не повредить зубки или кроватку.

2. Манеж

  • Желательны манежи из дерева, но если пространства в доме мало, то подойдут складные металлические или сетчатые манежи.
  • Рейки манежа должны быть на расстоянии 6–7 см друг от друга.
  • У сетчатого манежа диаметр окошек сетки должен быть такой, чтобы ребенок не просунул в них пальчики.
  • Будьте осторожны со складными манежами: ребенок может получить травму от складных механизмов.
  • Манеж должен быть устойчив к опрокидыванию.
  • Безопасными считаются манежи высотой 80 см.
  • Манеж должен быть без выступающих, острых деталей и углов.
  • При покупке проверьте все фиксаторы, тормоза, механизмы (если есть).

3. Коляска-люлька

  • Люлька должна быть просторной и, если планируете ее использовать зимой, хорошо утепленной.
  • Дно люльки должно быть ровным и твердым, это важно для позвоночника младенца.
  • Ткани в люльке должны быть дышащими и гипоаллергенными. Снаружи ткани должны быть влаго- и ветростойкими.
  • Желательно, чтобы тканевые части снимались и их можно было постирать.
  • Наличие хороших тормозов обязательно. Наличие амортизаторов желательно.

4. Прогулочная коляска

  • Проверьте коляску на устойчивость: она не должна легко опрокидываться, например, от женской сумки.
  • Большие колеса — это хорошая проходимость, но к тому же больший вес.
  • Обязательно наличие ремней и бампера. Бампер позволит малышу упираться в него. И если малыш не любит ремни, то бампер может стать им хоть какой-то альтернативой.
  • У коляски должно быть как минимум 3 положения: лежа, полулежа и сидя.
  • Важно наличие подставки для ножек.
  • Хорошо, если в капюшоне коляски есть сетчатое окошко, чтобы следить за малышом.

5. Стул для кормления

  • В первую очередь — устойчивость! Проверяйте, насколько устойчив стул, его крепежи и детали.
  • У стульчика не должно быть острых углов и торчащих деталей в поле зрения ребенка.
  • Обязательно наличие подставок под ножки и ремней безопасности.
  • Выбирайте модели, где тканевые части можно снять и постирать.
  • Столешница должна иметь высокие борта и должна сниматься.

6. Одежда

  • Вещи лучше брать в специализированных магазинах и проверенных брендов.
  • Желательно брать вещи из натуральных материалов, таких как хлопок, лен или шерсть.
  • Если есть добавление синтетических материалов, убедитесь, что их процентное содержание не превышает норму.
  • Швы должны быть не грубые и не толстые, но качественные.
  • Никогда не покупайте вещи с узкой горловиной, мелкими пуговицами и тугими резинками.
  • Важно, чтобы одежда могла «дышать».
  • По возможности соблюдайте все нормы стирки. Пуговицы и кнопки должны быть прочно пришиты, чтобы малыш не оторвал и не съел их.
  • Слишком большие пуговицы могут доставить неудобства малышу. На металлических кнопках и застежках не должно быть заусениц.

7. Игрушки

  • Покупать игрушки стоит в специализированных магазинах.
  • На этикетке должны быть указаны материалы, из которых изготовлена игрушка, адреса производителей и сертификаты качества. Все это должно быть четко видно и не размазано.
  • Игрушка должна быть без острых углов и заусениц. У мягких игрушек ворс и швы должны быть крепкими, хорошо прошитыми.
  • Все детали игрушки должны плотно сидеть и быть хорошо закрепленными.
  • Цвета игрушек должны быть естественными, чтобы не нарушать мировосприятие малыша.
  • Принюхайтесь к игрушке — резкий и неприятный запах говорит об использовании токсических веществ.
  • Чаще мойте или стирайте игрушки.

ВАЖНО: Для любого товара смотрите сертификаты качества и материалы, из которых изготовлена вещь. Отдайте предпочтение натуральным и гипоаллергенным материалам.

Фото на превью depositphotos.com

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  • 10 августа 2017
  • 2137

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