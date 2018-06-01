Как понять, когда странные сигналы организма требуют диагностики, а не слов «само пройдет»

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С наступлением лета начинается война между теми, кому жарко, и теми, кто вечно мерзнет. А между тем, это могут быть не только простые капризы, но и симптомы некоторых заболеваний. Из статьи вы узнаете, куда посоветовать пойти коллеге, который просит закрыть все окна, даже если на улице жара, и куда отправить того, кто эти окна открывает в любую погоду.

AdMe.ru советует прислушиваться к сигналам собственного организма, какими бы странными они ни казались.

1. Розовые пятки

Производители средств для ухода за ногами часто обещают эффект пяточек «как у младенца». Но если вы заметили, что ваши пятки действительно стали розовыми, а кожа при этом выглядит тонкой или морщинистой, то стоит сдать анализы и проверить уровень сахара в крови. Такой симптом может указывать на заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, в том числе и на диабет. К кому обратиться: к эндокринологу.

2. Ощущение объятий

Объятия не всегда бывают приятными. Если вы иногда чувствуете, будто вас кто-то сильно обнимает или связывает веревками вокруг талии, туловища или ног, то стоит пройти обследование и исключить риск развития рассеянного склероза. Также могут возникать неприятные ощущения в руках и ногах — человеку кажется, что он в перчатках или в тяжелой обуви. Чувство может варьироваться от раздражающего до очень болезненного, но в любом случае на это стоит обратить внимание. К кому обратиться: к неврологу.

3. Лысые брови

Если вы давно перестали или никогда не выщипывали брови, но при этом замечаете, что с каждым разом их становится все меньше (особенно с внешней стороны) и стали появляться проплешины, то стоит обратиться к врачу и проверить работу щитовидной железы. Это может быть один из симптомов гипотиреоза. К кому обратиться: к эндокринологу.

4. Пальцы как сосиски

Даже если у вас чистая кожа, без раздражений, и вы не чувствуете зуда, но при этом пальцы ног стали больше похожи на сосиски, то стоит записаться на осмотр и консультацию к врачу. Такой симптом может говорить о псориатическом артрите. К кому обратиться: к дерматологу, ревматологу.

5. Быстрое насыщение

Быстрое насыщение — это не подарок судьбы, который поможет наконец-то похудеть, а симптом некоторых заболеваний пищеварительной системы. Если при этом вас еще стала беспокоить изжога, то это может быть признаком ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни). К кому обратиться: к гастроэнтерологу.

6. Непереносимость помещений

Если вы из тех людей, которые вечно просят открыть окна в транспорте и в помещении, а на улице вам гораздо легче дышится, чем на работе или дома, то стоит провести обследование и исключить вероятность сердечной недостаточности. Также стоит проверить работу щитовидной железы, такой симптом характерен при гипертиреозе. К кому обратиться: к кардиологу, к эндокринологу.

7. Ненависть к открытым окнам

Но если вы на другой стороне баррикады и мерзнете даже летом, то и в этом случае стоит проверить работу щитовидной железы. Возможно, ваш организм страдает из-за нехватки йода, что может вызвать гипотиреоз. К кому обратиться: к эндокринологу.

8. Желание украсть что-нибудь

Внезапное пренебрежение к закону и желание украсть какую-нибудь мелочь, даже если вы в состоянии за нее заплатить, может быть первым признаком деменции. К сожалению, редко кто способен признать проблему и самостоятельно обратиться за помощью. Поэтому стоит внимательнее относиться к своим близким, особенно к людям пожилого возраста. К кому обратиться: к терапевту, неврологу, психиатру.

9. Круглые ногти

Если вы заметили, что ваши ногти стали менять форму, становясь все толще и шире, то это может указывать на проблемы с сердцем. Но стоит помнить, что симптом барабанных палочек не является самостоятельным заболеванием, а указывает на патологические процессы в организме, которые могут быть вызваны не одним заболеванием, поэтому лучше пройти полное обследование. К кому обратиться: к терапевту, к кардиологу

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