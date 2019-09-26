Как одеваются жены миллиардеров в обычной жизни (По красной дорожке в таком не пойдешь)
Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите словосочетание «жена миллиардера»? Наверное, это дорогие украшения, машины, бриллианты и целые гардеробы люксовой одежды. На самом деле не все эти женщины стараются выставить роскошь напоказ.
AdMe.ru решил узнать, что носят жены самых богатых мужчин мира в обычной жизни и всегда ли они выглядят дорого и богато.
Флора Перес Маркоте, жена испанского предпринимателя Амансио Ортега
Вторая жена богатейшего предпринимателя Испании и владельца бренда Zara долгое время работала у него секретарем. А сейчас Флора Перес Маркоте помогает мужу в его делах. Одевается она скромно и сдержанно, выбирая классические фасоны и неяркие цвета.
Миранда Керр, жена сооснователя Snapchat Эвана Шпигеля
После не совсем удачного брака с Орландо Блумом австралийская супермодель Миранда Керр познакомилась с американским предпринимателем, одним из основателей мессенджера Snapchat Эваном Шпигелем. В 2017 году пара официально оформила отношения, а сейчас ждет малыша.
Модель умеет выглядеть стильно не только на подиумах, но и в повседневной жизни. Для этого ей не нужны платья в пол и массивные украшения. Миранда выбирает вещи простого кроя и при создании образов часто использует деним.
Присцилла Чан, жена Марка Цукерберга
Жена владельца империи Facebook Присцилла Чан не отстает от мужа и активно интересуется общественной деятельностью. Девушка имеет диплом педиатра и вместе с супругом занимается благотворительностью.
В обычной жизни и на приемах Присцилла часто отдает предпочтение одежде серого и черного оттенков. Возможно, такой стиль лишен яркости и многообразия, но эти цвета девушке определенно идут.
Мелинда Гейтс, жена создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса
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Мелинда Гейтс, как и Присцилла Чан, поддерживает инициативы своего мужа. Женщина занимается предпринимательством и благотворительностью, является соучредительницей и сопредседательницей Фонда Билла и Мелинды Гейтс.
Жена основателя Microsoft знает, как выглядеть ярко, но не вызывающе. Для своих повседневных выходов она сочетает базовые цвета и яркие акценты, отдает предпочтение вещам классических фасонов.
Маккензи Безос, бывшая жена владельца Amazon Джеффа Безоса
Маккензи Безос, американская писательница и филантроп, до начала 2019 года была женой самого богатого человека на планете — Джеффа Безоса. Пара прожила в браке 25 лет, но приняла решение расстаться.
Маккензи одевалась сдержанно и не всегда умела подчеркнуть свою женственность. Возможно, Джефф тоже решил, что она стала выглядеть слишком просто для жены владельца миллиардного состояния.
Лорен Санчес, нынешняя подруга Джеффа Безоса
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Сегодняшней избранницей владельца Amazon является журналистка, телеведущая и актриса Лорен Санчес. Хотя женщина зачастую выбирает довольно простые наряды, она знает, как с их помощью показать фигуру в выгодном свете, подчеркнуть стройные ноги и красивую грудь.
Диана Тейлор, подруга предпринимателя Майкла Блумберга
Майкл Блумберг и Диана Тейлор живут в гражданском браке с 2000 года. Пока муж занимается предпринимательством, Диана не сидит сложа руки: она работает инвестиционным банкиром.
В повседневной одежде Диана совмещает простоту с изяществом и всегда выглядит очень свежо. А еще на фото женщина всегда улыбается. И не зря: улыбка является главным ее украшением.
Елена Перминова, жена российского миллиардера Александра Лебедева
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Жена общественного деятеля и бизнесмена Александра Лебедева Елена Перминова — известная в России и за рубежом модель, стилист и критик моды.
Одевается девушка в соответствии со своей профессией. Елена умело сочетает цвета, ткани и фактуры и может из простых вещей собрать стильный запоминающийся образ.
Сальма Хайек, жена французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино
Сальма Хайек не только известная актриса, но и жена одного из самых богатых людей современности. Ее муж Франсуа-Анри Пино является генеральным директором компании Kering, которая владеет брендами Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen и другими.
В обычной жизни Сальма Хайек выглядит совсем не как в кино. Она часто носит свободные юбки, широкие брюки и может показаться на улице без стильной укладки.
А на ваш взгляд, жены миллиардеров должны всегда выглядеть статусно или это совсем не обязательно?
Фото на превью Xurxo Lobato / Contributor / gettyimages