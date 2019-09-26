Как одеваются жены миллиардеров в обычной жизни (По красной дорожке в таком не пойдешь)

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Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите словосочетание «жена миллиардера»? Наверное, это дорогие украшения, машины, бриллианты и целые гардеробы люксовой одежды. На самом деле не все эти женщины стараются выставить роскошь напоказ.

AdMe.ru решил узнать, что носят жены самых богатых мужчин мира в обычной жизни и всегда ли они выглядят дорого и богато.

Флора Перес Маркоте, жена испанского предпринимателя Амансио Ортега

Вторая жена богатейшего предпринимателя Испании и владельца бренда Zara долгое время работала у него секретарем. А сейчас Флора Перес Маркоте помогает мужу в его делах. Одевается она скромно и сдержанно, выбирая классические фасоны и неяркие цвета.

Миранда Керр, жена сооснователя Snapchat Эвана Шпигеля

После не совсем удачного брака с Орландо Блумом австралийская супермодель Миранда Керр познакомилась с американским предпринимателем, одним из основателей мессенджера Snapchat Эваном Шпигелем. В 2017 году пара официально оформила отношения, а сейчас ждет малыша. Модель умеет выглядеть стильно не только на подиумах, но и в повседневной жизни. Для этого ей не нужны платья в пол и массивные украшения. Миранда выбирает вещи простого кроя и при создании образов часто использует деним.

Присцилла Чан, жена Марка Цукерберга

Жена владельца империи Facebook Присцилла Чан не отстает от мужа и активно интересуется общественной деятельностью. Девушка имеет диплом педиатра и вместе с супругом занимается благотворительностью. В обычной жизни и на приемах Присцилла часто отдает предпочтение одежде серого и черного оттенков. Возможно, такой стиль лишен яркости и многообразия, но эти цвета девушке определенно идут.

Мелинда Гейтс, жена создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса

Мелинда Гейтс, как и Присцилла Чан, поддерживает инициативы своего мужа. Женщина занимается предпринимательством и благотворительностью, является соучредительницей и сопредседательницей Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Жена основателя Microsoft знает, как выглядеть ярко, но не вызывающе. Для своих повседневных выходов она сочетает базовые цвета и яркие акценты, отдает предпочтение вещам классических фасонов.

Маккензи Безос, бывшая жена владельца Amazon Джеффа Безоса

Маккензи Безос, американская писательница и филантроп, до начала 2019 года была женой самого богатого человека на планете — Джеффа Безоса. Пара прожила в браке 25 лет, но приняла решение расстаться. Маккензи одевалась сдержанно и не всегда умела подчеркнуть свою женственность. Возможно, Джефф тоже решил, что она стала выглядеть слишком просто для жены владельца миллиардного состояния.

Лорен Санчес, нынешняя подруга Джеффа Безоса

Сегодняшней избранницей владельца Amazon является журналистка, телеведущая и актриса Лорен Санчес. Хотя женщина зачастую выбирает довольно простые наряды, она знает, как с их помощью показать фигуру в выгодном свете, подчеркнуть стройные ноги и красивую грудь.

Диана Тейлор, подруга предпринимателя Майкла Блумберга

Майкл Блумберг и Диана Тейлор живут в гражданском браке с 2000 года. Пока муж занимается предпринимательством, Диана не сидит сложа руки: она работает инвестиционным банкиром. В повседневной одежде Диана совмещает простоту с изяществом и всегда выглядит очень свежо. А еще на фото женщина всегда улыбается. И не зря: улыбка является главным ее украшением.

Елена Перминова, жена российского миллиардера Александра Лебедева

Жена общественного деятеля и бизнесмена Александра Лебедева Елена Перминова — известная в России и за рубежом модель, стилист и критик моды. Одевается девушка в соответствии со своей профессией. Елена умело сочетает цвета, ткани и фактуры и может из простых вещей собрать стильный запоминающийся образ.

Сальма Хайек, жена французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино

Сальма Хайек не только известная актриса, но и жена одного из самых богатых людей современности. Ее муж Франсуа-Анри Пино является генеральным директором компании Kering, которая владеет брендами Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen и другими. В обычной жизни Сальма Хайек выглядит совсем не как в кино. Она часто носит свободные юбки, широкие брюки и может показаться на улице без стильной укладки.

А на ваш взгляд, жены миллиардеров должны всегда выглядеть статусно или это совсем не обязательно?