Как я забрала сына из школы, чтобы он учился дома, и почему всем так поступать не советую

96 14 32 14k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

За последние 3 года в России количество детей, перешедших на ту или иную форму семейного обучения, выросло почти в 3 раза. Хотите узнать, что в голове у тех, кто решает забрать ребенка из школы и дать ему домашнее образование?

Привет, меня зовут Юля, и я одна из тех самых «домашников». Я готова рассказать читателям AdMe.ru о том, «как дошла до жизни такой» и что думаю сейчас, когда прошло больше года после принятия и реализации решения.

«Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь»

Семь лет назад я даже не задумывалась о том, что возможно какое-то там домашнее обучение. Мы с радостью отдали сына в «нашу» школу. Ту самую, где когда-то училась я и моя младшая сестра и о которой у нас осталось столько теплых воспоминаний. Учеба давалась ребенку легко, зато мне — нет. С первых же дней стало понятно: чтобы у сына все получалось, нужен неусыпный контроль. Требования предъявлялись такие, что справиться самостоятельно у детей не было ни малейшего шанса. Только всей семьей, да и то если подключать бабушек и дедушек. Как же меня бесила школа! Ночами мы клеили поделки, по выходным исправляли почерк и отсчитывали клеточки. В родительском чатике постоянно ругались из-за денег. Стоило пожаловаться мужу, и он сразу же предложил гениальное решение — нанять репетиторов. А как же, самое время в началке-то. К началу 4-го класса происходящее перестало меня устраивать полностью. Я пыталась вычислить, что нужно поменять: класс, школу, подход. Но тут случилось непредвиденное: на уроке ритмики сын получил серьезную травму, которая на месяц приковала его к больничной койке. После выписки полгода ему пришлось носить корсет, долгое время нельзя было сидеть, разрешалось только лежать и стоять.

На надомном обучении

Дети, которые по состоянию здоровья долгое время не могут ходить в школу, переводятся на надомное обучение. На практике это означает, что ты приносишь соответствующие справки, учебное учреждение составляет расписание, согласовывает его с родителями, и несколько раз в неделю преподаватели приходят к вам с визитом. Представив, что у нас дома будет по 4–5 уроков в день 5 раз в неделю, я почувствовала, что сойду с ума. Но оказалось, что для того чтобы наверстать упущенное и нормально окончить год (оставались еще 2 четверти), достаточно всего 2–3 часов занятий с учителем, и 1 будний день у нас даже оказался полностью свободным. На надомном обучении заниматься сын стал меньше, но успевал гораздо больше. Время, проведенное один на один с учителями, тратилось продуктивно, по сути это были занятия с репетиторами. С домашними заданиями тоже стало намного проще: мне оставалось их только проверять, ребенок отлично все усваивал. Именно после этого у меня появилась крамольная мысль: а так ли нам нужно ходить в школу? Ни к каким выводам я тогда не пришла и на следующий год снова наблюдала за тем, как мое чадушко стоит, прижав к пузу корзинку с цветами, на школьной линейке.

«И вновь продолжается бой»

Мы опять корпели над уроками до ночи: сын проводил в школе положенные 5–6 часов, обедал, отправлялся на занятия в кружках, а вечером выяснялось, что справиться с домашним заданием самостоятельно он снова не в силах. Ложился спать за полночь, а с утра, бледный и невыспавшийся, шел учиться. Однажды вечером я разрыдалась. Из-за школы моя жизнь трещала по швам. Я думала только об уроках, забросила хобби, стала повышать на сына голос, с мужем мы разговаривали в основном о школьных делах, со знакомыми — о них же. И главное, обложившись программами, учебниками, дополнительной литературой, я практически заново изучала с сыном бо́льшую часть того, что он должен был усвоить на уроках.

Хватит!

Мысль о семейном обучении стала посещать меня с настойчивостью дятла, ломящегося под кору дуба за жучками. Я работаю из дома, у меня есть педагогическое образование, я и так трачу на занятия с ребенком уйму времени. Так что меня останавливает? Мне было страшно. Я торчала в группах, посвященных домашнему обучению, и день за днем терзала мужа сомнениями. А как же социализация? А вдруг я что-то упущу? А экзамены? А если я вообще сыну жизнь испорчу? Аааааа!!! И тем не менее я видела в соцсетях все больше и больше детей, которые прекрасно себя чувствовали, получая домашнее образование, их мамы отчитывались об их успехах, в то время как я читала очередные замечания и с «радостью» узнавала от сына-отличника, что трибун — это тот, кто сидит на трибуне. После этого откровения я посмотрела в сторону стопки книг по истории Древнего мира, которую мы не успевали прочесть, потому что вгрызались в учебник, вздохнула и пошла забирать документы.

Свободное плаванье

Согласно федеральному закону, забрать ребенка из школы для семейного обучения вы можете в любой момент, ничего особо никому не объясняя. Достаточно подать заявление в соответствующие инстанции, и со следующего дня за образование своей детки отвечаете вы и только вы. Что дальше? Я понимала, что к более-менее самостоятельному обучению мой сын не готов, да и я не успеваю настолько вникнуть в процесс, чтобы взвалить на себя программу 6-го класса в полном объеме. Поэтому мы посмотрели, что предлагают различные школы дистанционного обучения, и прикрепились к одной из популярных онлайн-площадок. О нашем «уходе» из школы скоро узнали все. «Как ваше домашнее обучение?» — ехидно спрашивали знакомые. А я отмалчивалась, ведь не могла же я им сказать, что понятия не имею, ведь делать выводы было еще рано. Да, ребенок начал высыпаться, я перестала делать план ближайшей аптеке по продаже пустырника и валерианы, собака, проводившая дни под кроватью в поисках тихого уголка, вышла к людям. Но ведь переводились мы не ради этого!

В чем подвох?

Променяв реальную школу на виртуальную, сын был в восторге. Поначалу. Затем новизна схлынула, а необходимость учиться осталась. И вместо мамы — палочки-выручалочки рядом с ним оказалась мама — директор домашней школы. Сказать, что плохо объяснили, уже было нельзя. До ребенка начало доходить, что в школе он еще мог как-то ускользнуть от внимания преподавателей, а вот дома он центральная, она же единственная фигура на этой сцене. Серьезным камнем преткновения стали уроки математики: в онлайн-школе предмет этот изучался строго по программе, домашние задания давались крохотные. При этом именно алгебра была сильной стороной сына. Пока мы не «сошли с рельсов», ему даже удалось несколько раз выиграть школьную олимпиаду. Теперь же он считал, что «сделал дело — гуляй смело», и взваливать на себя дополнительную нагрузку в освободившееся время не планировал. Одновременно с этим я поняла, что нам стало тесно в рамках онлайн-школы. На некоторых уроках сын продолжал киснуть от скуки, и я, прислушиваясь к происходящему, была с ним согласна: тоска-а-а! При этом в соцсетях, на каналах и в группах я видела ссылки на увлекательные лекции, оригинальные методические материалы, книги и пособия. Лиха беда начало: окончив год в онлайн-школе, продлевать абонемент мы не стали.

А что сейчас?

За лето я составила сыну программу, которой мы следуем, взяв целиком на себя историю и литературу, а английский отдав на откуп мужу. Остальные предметы мы «набрали» с бору по сосенке, руководствуясь способностями и восприятием нашего ученика. Так, физику он «слушает» в одной школе, биологию и обществознание — в другой, алгеброй и геометрией занимается с репетитором. Сын, конечно, может поныть, иногда ленится, но берет себя в руки. Бо́льшую часть времени ему действительно интересно. Если я о чем-то и жалею, так это о том, что слишком долго колебалась. Приди мы к семейному обучению раньше, потратили бы меньше нервов. Слушая своих знакомых, чьи дети учатся в школе, родителей бывших одноклассников сына, я каждый раз мелочно радуюсь, что меня это больше не касается. Но могу ли я всем советовать делать как мы? Совершенно точно нет. И вот почему. Как я уже писала выше, у меня есть диплом о педагогическом образовании (я даже несколько лет проработала в школе) и достаточно свободного времени, чтобы вникать в тонкости обучения. Я в курсе, что такое ФГОС, методика преподавания, чем отличаются навыки от умений и знаний. Если вы задумываетесь о семейном образовании, но не готовы углубляться в подробности, тогда вам стоит довериться какой-то из онлайн-школ, благо выбор сейчас есть.

Я могу, не отрываясь от работы, следить, чем занят сын, и вижу, когда он отвлекается и поддается многочисленным соблазнам, поджидающим его в «вольной» жизни: поспать подольше, сделать задание небрежно или променять урок на постороннюю «видюшечку». Если у вас некому оставаться с ребенком в «учебное время», то придется рассчитывать только на его осознанность и мотивацию, а эти качества свойственны далеко не всем детям.

В общеобразовательной школе дети получают обязательное бесплатное образование. Семейное обучение материально обеспечивают родители. Онлайн-школы стоят денег, репетиторы стоят денег, учебники и другие книги тоже недешевы. И не во всех регионах выдают хоть какую-то денежную компенсацию тем, кто не посещает школу.

образование. Семейное обучение материально обеспечивают родители. Онлайн-школы стоят денег, репетиторы стоят денег, учебники и другие книги тоже недешевы. И не во всех регионах выдают хоть какую-то денежную компенсацию тем, кто не посещает школу. Социализация. Если у ребенка нет хобби, он не посещает кружки, дополнительные занятия, мастер-классы со сверстниками, а только ходит в гости «поиграть», ему негде научиться строить рабочие и партнерские отношения с другими людьми. Я считаю, что переводить ребенка на домашнее обучение можно, только если вы уверены, что сумеете дать ему дома не меньше, чем он получит в школе.