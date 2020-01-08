История особенной девочки, от которой отказалась мама, но рядом оказался лучший папа в мире

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Воспитывать ребенка — большая ответственность для обоих родителей. Что уж говорить о том, когда родитель остается один. Молодой отец Богдан Зверхивськый в одиночку справляется с воспитанием дочки, и задача перед ним стоит непростая: у девочки ДЦП и проблемы со слухом. Впрочем, Богдан не отчаивается и заряжает верой в лучшее читателей своего блога.

Мы в AdMe.ru восхищаемся мужеством Богдана и хотим, чтобы вы тоже прониклись его оптимизмом.

Дочь Богдана родилась 2 июня 2016 года, когда ее мама была на 7-м месяце беременности. Врачи обнаружили у женщины нарушение кровотока и решили пойти на риск: сделать ей кесарево сечение, в результате чего малышка Эмилия появилась на свет недоношенной. Вскоре после этого мама оставила семью и с тех пор не принимает участия в воспитании дочки. Молодому отцу помогает его мама, бабушка Эмилии.

Из-за ранних родов у Эмилии появились проблемы с сетчаткой, и ей провели 2 операции на правом глазу. Операции не помогли. Напротив, стало только хуже: из-за наркоза у малышки появился гипертонус мышц — их напряженность, которая сохраняется даже в состоянии расслабленности. Иногда из-за этого Эмилия долго не может уснуть, и тогда Богдан носит ее на руках и гладит по голове. Он признается, что больше в такие моменты ничего не помогает. Эмилия перестала ходить и потеряла возможность слышать. Сейчас она воспринимает по 105 дБ на каждое ухо — это громкость, сравнимая с грохотом метро. Зато она гораздо сильнее ощущает тепло тела и дыхание. Когда наклоняешься к ней, чтобы поцеловать, малышка непременно это чувствует.

Богдан признается, что труднее всего приходилось вначале, первые 3–4 месяца. Ему пришлось полностью поменять уклад жизни. Если раньше он крутился как белка в колесе, то после рождения дочери перешел на удаленную работу, чтобы проводить с Эмилией больше времени, и осел дома. С тех пор он берет на себя сразу 2 роли: и мамы, и отца, чтобы дочка ни в чем не чувствовала недостатка.

Привыкнуть к новому образу жизни было нелегко, но сейчас Богдан успевает работать, ухаживать за дочкой, ездить с ней по врачам и даже заниматься спортом. И все это при том, что он сам болеет сахарным диабетом уже 12 лет. Он признается, что с момента появления Эмилии научился многие вещи делать одной рукой.

Первые полгода из-за тонуса мышц Эмилия засыпала только к 8 утра. Сейчас положение улучшилось: чаще всего девочка видит сны уже в час ночи, иногда — в 3. Правда, все равно бывают дни, когда Богдан спит по 2–3 часа. Впрочем, рассказывать об этом в своем блоге он не любит. В жизни и без того хватает трудностей, а Богдан хочет делиться со своими читателями позитивом и верой в лучшее.

"Я стараюсь наполнить этот мир любовью. Хочу, чтобы мой ребенок тоже получил ее частичку. Когда Эмилия вырастет, все уже будет в ее руках". Богдан Зверхивськый

После пробуждения и завтрака Эмилии надевают протезы, и она занимается вместе со своей семьей, прорабатывая упражнения, которые показывали в реабилитационном центре. Для реабилитации семья ездит в Польшу, поскольку, как признается Богдан, в центрах его страны не хватает комплексной работы с детьми. Всех специалистов — массажистов, неврологов, реабилитологов — он искал сам.

"Любые важные решения, касающиеся Эмилии, я принимаю не один. Мнение врачей играет большую роль, но не всегда: ситуация нестандартная и они уже очень часто ошибались. Для меня гораздо важнее то, что думают мои мама и брат - бабушка и крестный отец Эмилии. Они самые близкие люди для Эмилии, те, кто ее чувствует". Богдан Зверхивськый

Богдан ощущает с Эмилией особенную связь. Сейчас он любит ее совсем не так, как это было в первые месяцы. Он чувствует потребности и желания Эмилии даже на расстоянии.

"Не знаю, можно ли назвать эту любовь материнской, но это совсем другое, чем просто любовь отца". Богдан Зверхивськый

Многие спрашивают Богдана, как он смог смириться с заболеванием дочери, на что он отвечает просто: это его ребенок, которого он любит. Каждый день он спрашивает себя не «За что?», а «Для чего?», и это поддерживает в нем силы. Справляться с трудностями ему помогает семья, друзья и аудитория блога — Богдан не устает благодарить их за добрые слова и материальную помощь.

Богдан старается поделиться с Эмилией своим миром, окружить ее лаской и заботой и сделать все возможное, чтобы девочка чувствовала себя частью любящей ее семьи. В свое время он даже дал дочери обещание объездить с ней весь мир, и с тех пор они часто путешествуют — проблемы со здоровьем для этого не помеха. Семья не забывает напоминать Эмилии, что она чудесный ребенок, а про болезнь стараются лишний раз не говорить: им не хочется, чтобы девочка чувствовала себя не похожей на других.

"Жизненный иммунитет формируется в детстве одной важной штукой. Она называется „любовь, которую дают ребенку родители“. Этот иммунитет поможет выстоять при любых жизненных неурядицах". Богдан Зверхивськый

Богдан призывает всех родителей помнить о том, что никакие игрушки и подарки не заменят ребенку незабываемые мгновения, проведенные со своей семьей. Именно это откладывается в голове навсегда.

«Самое ценное, что мы можем дать нашему ребенку, — это наше время». Богдан Зверхивский