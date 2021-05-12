История нигерийской модели, которая вышла замуж за парня из Якутии и нашла счастье за тысячи километров от родины

Пожалуй, из-за любви люди могут совершать настоящие подвиги. Есть те, кто ради любимого человека готов бросить привычную жизнь и уехать даже не в другой город или страну, а на другой континент. Так сделала Рут Тетте, которая родилась в Африке и переехала к возлюбленному в холодную Якутию, не испугавшись морозов ниже 50 градусов.

AdMe.ru расспросил влюбленных, как им живется в Якутии и как Рут переносит лютые холода.

Смелый шаг ради любви с первого взгляда

Несколько лет назад Дмитрий приехал в отпуск в Санкт-Петербург. Молодой человек увлекался фотографией, и когда он заметил эффектную девушку с бешеной харизмой, под рукой оказалась камера. Он не мог оторвать взгляд от красавицы и втайне сфотографировал ее. Девушка заметила, что ее снимают, и ей это не слишком-то и понравилось. Но ребята все равно познакомились: ее звали Рут, и она приехала в Санкт-Петербург из Нигерии, а Дмитрий — из Якутии. Молодые люди разговорились и обнаружили, что они родственные души. Общаться было легко, тем более что Дмитрий в совершенстве владеет английским.

В разговоре выяснилось, что через несколько часов девушка улетает к себе на родину. В России она работала моделью и училась, и вот теперь, получив диплом экономиста в питерском университете, собирается улетать в Нигерию. Рут родилась в многодетной семье, и ее родные ждали ее возвращения. Но случайная встреча за несколько часов до вылета изменила планы Рут: из-за любви с первого взгляда она сдала билеты на самолет и осталась в России.

Парень помог девушке с оформлением документов, которые позволили Рут оставаться в Санкт-Петербурге. Но сам был вынужден улететь обратно в Якутск. Молодые люди жили на разных концах страны около пяти лет. Он выбирался к ней на каникулы, жили на два города. В один прекрасный день Дмитрий решил, что так больше продолжаться не может, и сделал Рут романтичное предложение выйти за него замуж. Рут согласилась не только стать его женой, но и отправиться вместе в Якутию. Там девушка познакомилась с родителями будущего супруга, которые волновались едва ли не сильнее, чем сама Рут. В итоге родители Дмитрия без труда нашли общий язык с невесткой.

Африканская девушка в заснеженном Якутске

На родине жены Дмитрий пока не был, но планирует. Рут же пришелся по духу русский уклад жизни. Например, она полюбила борщ. Также девушка поддерживает традиции своей новой русской семьи: ходит в лес, чтобы выбрать елку на Новый год, наряжается в карнавальные костюмы. К примеру, она примерила образ Снегурочки, а ее тесть — деда Мороза.

Рут увлеклась рыбалкой, разделив это хобби с мужем. Она плавает в прохладных горных речках и фотографируется в купальнике на снегу. А также нигерийской девушке оказался близок огород и выращивание овощей.

Якутские морозы для девушки не стали чем-то невыносимым. К снегу и низким температурам она привыкла быстро. Для Рут более лютыми в Якутске оказались цены. По ее словам, стоимость продуктов в Республике Саха выше, чем в Санкт-Петербурге. При этом ассортимент товаров довольно скудный.

Несколько месяцев назад у пары родился сын. Девушка прислала родственникам из роддома фото сына сразу после родов, но Дмитрий отказался смотреть. Дело в том, что он хотел посмотреть на сына при выписке, а не на снимке. Первенца назвали Ярослав. Несмотря на суровый климат, молодая мама выходит с малышом на прогулки, укутавшись в теплую одежду.

Дмитрий и Рут во время беременности девушки задались вопросом о том, кровь каких национальностей будет у их сына. Помимо русских и нигерийских корней, у малыша есть британские и ганские родственные связи.

Между Нигерией и Якутией около 10 тысяч километров. При этом Дмитрий и Рут оказались близки друг другу, несмотря на разницу менталитетов и традиций.