История матери-одиночки из простой семьи, которая вскружила голову наследному принцу Норвегии

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Где искать современного принца? На крупных благотворительных вечеринках, куда съезжаются миллионеры и голливудские знаменитости? На официальных приемах, куда доступ посторонним закрыт? В ложах крупных оперных театров? А вот и нет. На скандальном музыкальном фестивале, где устраиваются шоу, имеющие мало общего с королевским церемониалом. Именно там свою судьбу встретила девушка из простой семьи по имени Метте-Марит, к которой теперь обращаются не иначе как «Ваше Королевское Высочество».

Мы в AdMe.ru не знаем, мечтала ли в детстве наша героиня стать принцессой, брала ли уроки вальса и заглядывалась ли на роскошные платья известных дизайнеров. Зато нам известно, что, несмотря на свое неоднозначное прошлое, она стала женой кронпринца Норвегии.

Бурная молодость кронпринцессы

Метте-Марит в 1992 году.

Метте-Марит Хёйби родилась в 1973 году в довольно крупном норвежском городе Кристиансанн. Спустя 11 лет ее родители развелись, и отец, журналист Свен Олаф Хёйби, женился на бывшей стриптизерше. Девочка, ее братья и сестра остались жить вместе с матерью и отчимом, а папу навещали по выходным. Образование она получила в школе своего родного города. Затем в течение года Метте-Марит была студенткой по обмену и жила в приемной семье в Австралии. Там она смогла показать себя с хорошей стороны. После девушка проходила обучение в Соборной школе Кристиансанна, где ее называли матерью всего класса, поскольку она заботилась об окружающих и проявляла сочувствие. Но, видимо, такая правильная жизнь скоро наскучила энергичной девушке, и она отправилась в столицу. Там ее привлекали ночные клубы и раскованные парни. В конце 1995 — начале 1996 года у нее завязались отношения с одним из норвежских красавцев. До знакомства с Метте-Марит он задерживался за хранение запрещенных веществ и отбыл небольшой срок в тюрьме за вождение в нетрезвом виде и нападение. Но связь закончилась быстро, и красавица-блондинка обнаружила себя беременной и в одиночестве. Тем не менее она решила родить ребенка. Так появился на свет Мариус. Параллельно молодая мама стала обучаться на заочном отделении и работать официанткой в ресторане.

Метте-Марит и Мариус.

Знакомство с принцем Хоконом

Первая встреча с наследным принцем состоялась еще во время беременности Метте-Марит. Они познакомились через общих друзей на музыкальном фестивале Quart — самом посещаемом мероприятии того времени с провокационными шоу в духе Мэрилина Мэнсона. Неизвестно, насколько молодые люди тогда заинтересовались друг другом, но когда они пересеклись на фестивале второй раз, у них завязались отношения. В декабре 1999 года несколько газет сообщили, что Метте-Марит и принц Хокон — пара. Это заставило их задуматься, есть ли будущее у их отношений. Около года влюбленные и сын Метте-Марит Мариус прожили в квартире в Осло. Они слушали любимых диджеев, посещали бары и гуляли по улицам.

Скандальная пара объявляет о помолвке

Когда Хокон сообщил отцу, королю Харольду, о намерении жениться на своей необычной избраннице, тот, хотя и не сразу, поддержал его выбор. Несомненно, огромную роль в этом сыграло то, что отец Хокона, который в 1968 году женился на женщине простого происхождения Соне Харальдсен, сам 9 лет добивался у родителей разрешения на брак. А вот общество известие о помолвке восприняло негативно. Если информация о том, что у невесты королевского сына есть внебрачный ребенок, никого не смутила (в Норвегии половина детей рождается в незарегистрированных браках), то сообщения в СМИ об участии Метте-Марит в сомнительных вечеринках бросали на нее серьезную тень. Лютеранская церковь мягко осудила молодую пару за внебрачные отношения. И, надо признать, на то была причина: ведь когда Хокон станет королем, он также будет главой церкви, которая выступает против сожительства. Остроты ситуации добавили откровения отца Метте-Марит. Он нуждался в деньгах и ради заработка печатал статьи сомнительного и провокационного содержания в журналах вроде Se og Hør. Эти сообщения не только испортили его отношения с дочерью — ее репутация пострадала еще больше.

Отец Метте-Марит Свен О. Хёйби с норвежской кантри-певицей Лайлой.

Чтобы успокоить норвежцев, за 3 дня до свадьбы пара выступила на пресс-конференции. Во время нее Метте-Марит со слезами на глазах призналась, что сожалеет о своей старой беспутной жизни и надеется на прощение. Честность и искренность (те качества кронпринцессы, которые, по-видимому, и покорили принца) пришлись по душе людям. И Метте-Марит постепенно удалось заслужить расположение своего народа.

Метте-Марит выходит замуж

Пара поженилась в 2001 году в кафедральном соборе Осло. Невеста плакала на протяжении всей церемонии. К алтарю ее подвел, вопреки традиции, не отец, а сам Хокон. 4-летний сын Метте-Марит Мариус также присутствовал на церемонии.

Позже у пары появились общие дети — принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Мангус. Супруги с одинаковой любовью относятся ко всем 3 детям, хотя Мариус, конечно, не может претендовать на норвежский престол. В 2004 году на крещение маленькой принцессы Ингрид Александры был приглашен ее дедушка Свен О. Хёйби, так что кронпринцесса и ее отец-журналист примирились. Единственное, что немного расстраивает эту пару, — это диагностированный в 2018 году у Метте-Марит фиброз легких, из-за которого она была вынуждена отказаться от части официальных визитов.

Кронпринцесса Метте-Марит с принцем Хоконом и детьми: Мариусом, принцессой Ингрид Александрой и маленьким принцем Сверре Мангусом.

Кронпринцесса Метте-Марит и Эстель, герцогиня Эстергётландская, на чемпионате по горнолыжному спорту, 2019 год. Кронпринц Норвегии приходится маленькой Эстель крестным отцом.

Так в чем же секрет этого счастливого брака? Принц Хокон встретил привлекательную девушку, которую нисколько не смутило то, что он является наследным принцем. Она полюбила его, а не его титул, и рядом с ней он чувствует себя комфортно и расслабленно. Даже сейчас, спустя годы, эта пара все так же близка и счастлива вместе. Просто посмотрите на них.