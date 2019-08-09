История любви Юрия и Валентины Гагариных, которые праздновали свадьбу дважды, а полюбили раз и на всю жизнь

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Мы знаем Юрия Гагарина как первооткрывателя космоса и человека, проложившего путь к звездам. Его фраза «Поехали!» стала культовой, а его улыбчивое, добродушное лицо помнит весь мир. Он болел небом, жил им, но встретил свою единственную на Земле.

Нас в AdMe.ru тронула история любви первого космонавта и его супруги, которой после смерти мужа пришлось жить за двоих.

Молоденькая Валя Горячева и тогда еще никому не известный курсант Оренбургского летного училища Юра Гагарин познакомились на танцах. Невысокая, темноволосая и кареглазая Валя с россыпью маленьких веснушек на носу сразу приглянулась парню. А после нескольких танцев покорила его своей скромностью и простотой. Весь вечер Гагарин не отходил от девушки ни на шаг, был галантен и сыпал вопросами, а провожая домой, назначил свидание.

Веселый, говорливый Юра с ежиком коротко стриженных волос сначала показался Валентине большеголовым и лопоухим и совсем ей не понравился. Но пойти на свидание она все же согласилась.

После двух лет дружеского общения Гагарин признался Валентине в своих чувствах, а спустя еще два года пара расписалась. Так как родные Гагарина в Оренбург приехать не смогли, свадьбу играли два раза: один раз — на родине невесты, другой — на родине жениха, в Гжатске. По окончании училища Гагарин не захотел оставаться в Оренбурге, а отправился служить на север, в Мурманскую область. Немного позднее к нему переехала жена. В городе Заполярном у Гагариных появилась первая дочь, Елена.

В 1959 году, вскоре после рождения дочки, узнав о наборе в космонавты, Гагарин решает попробовать свои силы в пока еще неизвестном для него деле. Многочисленные испытания и серьезная конкуренция (около 3 тыс. летчиков претендовали на места в группе) не останавливают и не пугают его.

Весной 1960 года Юрий Гагарин был принят в отряд советских космонавтов. Вместе с семьей он поселяется в Звездном Городке неподалеку от Москвы и начинает первые тренировки для полетов. Валентина Ивановна, получившая медицинское образование, устраивается на работу лаборантом-биохимиком в Центр управления полетами. За месяц до первого полета человека в космос в семействе Гагариных рождается вторая дочь — Галина.

Валентина Ивановна не была посвящена в детали космических операций, не знала она, и когда именно состоится полет. Если ее муж был с головой погружен в работу, то свои силы она целиком и полностью отдавала семье. 12 апреля 1961 года началось для женщины как обычно, пока она не услышала крик соседки: «Валюша, включай радио! Юра в космосе!»

12 апреля навсегда изменил быт Гагариных: от спокойной и размеренной жизни не осталось и следа. Журналисты буквально ходили за Валентиной и Юрием по пятам, фотографировали их дочерей, брали интервью, приглашали на телепередачи. Люди во всем мире узнавали Гагарина в лицо и не давали ему прохода, даже когда он с семьей был на отдыхе.

После полета забот у космонавта значительно прибавилось — на семью оставалось совсем немного времени. Поэтому, как только представлялся случай, он мчался к своим любимым, чтобы провести с ними хоть одну лишнюю свободную минуту.

Возвращался домой Юрий всегда с гостинцами. Особенными среди них были «живые» подарки. Собаки, кошки и другая живность всегда приводила девочек в восторг, и заботливый отец то и дело приносил домой нового питомца. Говорят, что одно время в квартире Гагариных жила даже маленькая лань.

Валентина Ивановна вместе с мужем стойко проходила испытание славой: практически в одиночку занималась воспитанием дочерей, встречала именитых гостей, которые приезжали к Гагарину, поддерживала домашний уют. Как супруга первого космонавта она сопровождала Юрия Алексеевича на деловых встречах и приемах, ездила с ним за рубеж. Несмотря на новый статус, женщина по-прежнему оставалась скромной и приветливой в общении. Слава ничуть не испортила ее.

Счастливые родители, радостные дети, дом, полный веселого смеха, — всего этого не стало в один момент. 27 марта 1968 года во время тренировочного полета Юрий Гагарин и его коллега Владимир Серегин разбились. Жизнь семьи раскололась на «до» и «после». Гагарин словно предчувствовал, что небо когда-то откажется его отпустить, и поэтому еще перед полетом в космос оставил жене прощальное письмо. Прочитала она его уже после гибели Юрия.

«Если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать». Юрий Гагарин (из письма жене)

Валентина Ивановна очень тяжело переживала смерть мужа. Но расслабляться было нельзя: подрастали дочки, а она должна была стать им единственной опорой в жизни. Волнуясь за судьбу детей, в столицу Валентина Гагарина не поехала, а осталась с ними в Звездном Городке. Она отгородилась от окружающих и перестала давать интервью, защищая себя и дочерей от ненужного внимания. Спустя 12 лет после трагедии в память о покойном муже Валентина Ивановна выпустила книгу «108 минут и вся жизнь», а позднее неоднократно публиковала воспоминания о нем.

Космонавт Алексей Леонов и Валентина Гагарина.

Дочери Гагарина, как он и мечтал, стали уважаемыми людьми. Старшая Елена занимает пост генерального директора Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», а младшая Галина — заведующая кафедрой региональной и национальной экономики РЭУ им. Плеханова. Каждая из них имеет уже взрослых детей.

Елена Гагарина.

Галина Гагарина с сыном Юрием.

Потеряв своего единственного, Валентина Ивановна больше так и не вышла замуж. Она продолжает жить в той же квартире, в которой когда-то поселилась вместе с мужем. Каждый день из окна женщина видит памятник своему мужу: космонавт будто уходит от нее, сжимая в руке ромашку.