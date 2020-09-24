История любви Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс, которая была похожа на сказку. Пока судьба не поставила подножку
Актеры Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас родились в один день — 25 сентября, только с разницей в 25 лет. Однако цифры в паспорте не стали преградой их любви, которая длится уже 21 год. Хотя в их жизни за годы брака было немало серьезных проблем, из-за которых пара могла расстаться.
Мы в AdMe.ru любим эту замечательную звездную чету и нашли интересные факты о том, как они выходили из сложных ситуаций и как, несмотря ни на что, смогли вернуть свою любовь.
Любовь с первого взгляда
До знакомства с Кэтрин Майкл уже был известным актером, а вот ее мировая известность была еще впереди. Пара познакомилась после съемок фильма «Маска Зорро», и именно эта картина сделала из актрисы звезду с миллионными гонорарами.
Талант и красота Кэтрин поразили Майкла. Антонио Бандерас и его жена Мелани Гриффит познакомили его с актрисой на приеме, который был посвящен в том числе премьере фильма «Маска Зорро». Майкл тут же заявил друзьям, что именно эту женщину он видит матерью своих детей. Мало того, похожую фразу он сказал и Кэтрин, чем поверг ее в недоумение. Юмора и такого быстрого сокращения дистанции она не оценила.
Ухаживания Майкла длились около полугода, он осыпал Кэтрин цветами и подарками, но она держала актера на расстоянии. Одной из причин ее недоверия оказался семейный статус Дугласа. Он не жил с супругой уже 3 года, но официально все еще был женат. Пара, которая прожила вместе 23 года, не могла решить вопрос финансов.
В итоге Кэтрин приняла предложение Майкла о браке, но поставила 2 условия: он должен был закрыть все вопросы с бывшей супругой, а также подписать брачный контракт, согласно которому ей должны были выплачиваться солидные суммы в случае его измены.
«Я сделал ей предложение 31 декабря 1999 года, — вспоминал Майкл Дуглас. — Никогда не забуду эту дату! Канун Нового года, Миллениум, мы оба свалились с жесточайшим гриппом. Я предложил ей выйти за меня замуж. Она сказала: „Нет!“»
В начале 2000 года помолвка состоялась. Журналисты говорили о том, что на согласие Кэтрин повлияла банальная причина: она была беременна.
В августе 2000 года у пары родился сын Дилан Майкл. А через 4 месяца после рождения ребенка они отпраздновали свадьбу. Торжество проходило в старинном отеле «Плаза» в Нью-Йорке. Майкл подарил невесте кольцо за баснословную сумму $ 2 млн.
Дети
Будучи беременной дочерью Кэрис, Кэтрин Зета-Джонс снялась в экранизации культового мюзикла «Чикаго», в котором сыграла Вэлму Келли.
За эту роль она получила первый «Оскар». На церемонии Кэтрин появилась за 2 недели до родов и взволнованно сказала со сцены, что мечтала об этой награде всю жизнь. Она не прерывала карьеру и после рождения ребенка — через 2–3 месяца после появления малышки уже выходила на съемочную площадку.
Сегодня Дилану Майклу уже 20 лет, а его сестре — 17. Они очень близки с родителями и уже участвуют в совместных проектах. Но судьба «звездных детей» не всегда была к ним благосклонна. Например, Кэрис рассказывала, что нередко становилась предметом насмешек одноклассников из-за разницы в возрасте родителей. Например, они могли сказать: «Твой дедушка приехал за тобой».
Однако саму семейную пару эта разница никогда особо не смущала.
Кэтрин Зета-Джонс отмечала: «Когда мать рассказывала мне о мужчинах и какие-то факты из жизни, она никогда не ставила возрастную планку. Это довольно забавно, что Майкл и мои родители одного возраста, однако когда они видели нас вместе, то никогда даже не задумывались о том, что он старше меня на 25 лет».
Несчастье, которое сблизило супругов
Брак актеров можно было назвать идеальным, но в 2010 году у Майкла Дугласа диагностировали рак горла. Это известие повергло в шок всю семью, Кэтрин была ужасно зла на врачей, потому что заболевание было выявлено на поздней стадии, хотя Майкл регулярно проходил обследования.
«Я подумала: „Сейчас кому-то придется поднимать меня с пола“. Это был чудовищный шок. Когда тебя огорошивают такими новостями, очевидно, что вся гармония благополучной жизни катится под откос», — вспоминала Кэтрин.
Прогнозы были не очень хорошими, но Кэтрин сделала все, чтобы Майкл выздоровел. Она провела больше года у его постели, ухаживая за ним. И он выздоровел.
И второе, которое чуть не разрушило всю жизнь
Майкл был здоров, но для Кэтрин весь этот стресс не прошел бесследно. У нее начались расстройства психики, ей поставили диагноз «биполярное расстройство». Она прошла 2 курса лечения, но болезнь отступала медленно. В 2013 году Майкл Дуглас заявил, что подает на развод, так как больше не в силах выносить постоянное депрессивное состояние жены. Поклонники и журналисты были возмущены решением Дугласа. Жена помогла ему победить болезнь, а он так легко отказывается от нее. Хотя, по сути, именно его болезнь стала толчком к развитию проблем у Кэтрин.
3 месяца супруги прожили отдельно, а потом помирились. Говорят, что кризис они преодолели и не последнюю роль в этом сыграл фильм «Побочный эффект», где Кэтрин играла психоаналитика.
Как складывается жизнь пары сейчас
«Я просто двигаюсь вперед. У меня был рак, и в этот момент я задумывался над тем, что моя жена гораздо младше. Но, как только я получил справку о том, что абсолютно здоров, я понял, что надо идти дальше. Молодая жена помогает мне чувствовать себя хорошо и держать себя в тонусе», — отмечает Майкл.
Актер также признался, что еще одним стимулом жить для него всегда являлся отец Кирк Дуглас, который прожил 103 года.
С тех пор в семье царят мир и привязанность. Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс снимаются в разных фильмах: он стал изобретателем Хэнком Пимом во вселенной Marvel, она — звездой сериалов «Вражда» и «Королева Америка». Дети растут, а родители готовятся к очередной веселой вечеринке в честь дня рождения.
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