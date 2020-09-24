История любви Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс, которая была похожа на сказку. Пока судьба не поставила подножку

Актеры Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас родились в один день — 25 сентября, только с разницей в 25 лет. Однако цифры в паспорте не стали преградой их любви, которая длится уже 21 год. Хотя в их жизни за годы брака было немало серьезных проблем, из-за которых пара могла расстаться.

Мы в AdMe.ru любим эту замечательную звездную чету и нашли интересные факты о том, как они выходили из сложных ситуаций и как, несмотря ни на что, смогли вернуть свою любовь.

Любовь с первого взгляда

До знакомства с Кэтрин Майкл уже был известным актером, а вот ее мировая известность была еще впереди. Пара познакомилась после съемок фильма «Маска Зорро», и именно эта картина сделала из актрисы звезду с миллионными гонорарами.

Талант и красота Кэтрин поразили Майкла. Антонио Бандерас и его жена Мелани Гриффит познакомили его с актрисой на приеме, который был посвящен в том числе премьере фильма «Маска Зорро». Майкл тут же заявил друзьям, что именно эту женщину он видит матерью своих детей. Мало того, похожую фразу он сказал и Кэтрин, чем поверг ее в недоумение. Юмора и такого быстрого сокращения дистанции она не оценила.

Ухаживания Майкла длились около полугода, он осыпал Кэтрин цветами и подарками, но она держала актера на расстоянии. Одной из причин ее недоверия оказался семейный статус Дугласа. Он не жил с супругой уже 3 года, но официально все еще был женат. Пара, которая прожила вместе 23 года, не могла решить вопрос финансов.

В итоге Кэтрин приняла предложение Майкла о браке, но поставила 2 условия: он должен был закрыть все вопросы с бывшей супругой, а также подписать брачный контракт, согласно которому ей должны были выплачиваться солидные суммы в случае его измены.

«Я сделал ей предложение 31 декабря 1999 года, — вспоминал Майкл Дуглас. — Никогда не забуду эту дату! Канун Нового года, Миллениум, мы оба свалились с жесточайшим гриппом. Я предложил ей выйти за меня замуж. Она сказала: „Нет!“»

В начале 2000 года помолвка состоялась. Журналисты говорили о том, что на согласие Кэтрин повлияла банальная причина: она была беременна.

В августе 2000 года у пары родился сын Дилан Майкл. А через 4 месяца после рождения ребенка они отпраздновали свадьбу. Торжество проходило в старинном отеле «Плаза» в Нью-Йорке. Майкл подарил невесте кольцо за баснословную сумму $ 2 млн.