Исследование показывает, что большую часть генов дети наследуют от своей бабушки по материнской линии

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Наши бабушки по материнской линии уникальны тем, что имеют особую связь с нами, своими внуками. Они играют важную роль в нашей жизни как на эмоциональном, так и на генетическом уровне. Даже если мы не проводим с ними много времени, эта связь никогда не ослабнет. Так происходит потому, что мы наследуем их ДНК, характер, вкусы и даже чувства!

AdMe.ru решил углубиться в эту тему, чтобы понять, что на самом деле связывает нас с бабушками по материнской линии.

Чилийский эссеист Алехандро Ходоровски написал книгу «Метагенеалогия: самопознание через психомагию и семейное древо», где объясняет генетическое влияние бабушек с маминой стороны способностью генов «перескакивать» через поколение, передаваясь внукам напрямую. По словам Алехандро, гены, которые дети получают в утробе матери, наследуются непосредственно от их бабушек. Именно бабушка по материнской линии больше прочих родственников ответственна за передачу генов.

Гены не всегда передаются напрямую следующему поколению, они могут его «перескочить». Именно поэтому всегда есть вероятность, что ребенок будет похож на своих тетю, дядю, бабушку или дедушку больше, чем на собственных родителей. Дети не обязательно будут выглядеть в точности как их бабушки, но какие-то бабушкины черты у них проявятся: родинка, улыбка, цвет глаз, походка, манера двигаться. Также они иногда наследуют строение костей, мышц и даже генетические заболевания.

Примерно 25 % ДНК мы делим с нашими бабушками и дедушками. Ученые из Кембриджского университета опубликовали исследование о связи между внуками и их бабушками по материнской линии. Согласно ему, эта связь устанавливается из-за Х-хромосомы: бабушки по материнской линии передают 25 % своих Х-хромосом всем внукам, что позволяет внукам наследовать бабушкины гены.

Бабушки по отцовской линии передают свои X-хромосомы только внучкам, но не внукам. Выходит, что генетическое сходство на основе X-хромосом внучки и бабушки со стороны папы составляет 50 %, а с внуками оно равно нулю. Но не стоит переживать — это не значит, что внуки не так близки с бабушками по отцу. Самая важная вещь — это частое общение и присутствие в жизни ребенка. Это укрепит узы, которые необходимы, чтобы построить сильную и дружную семью независимо от пола и генов.

Согласно утверждению Ходоровски, дети также наследуют эмоциональный опыт своих бабушек по матери. Эмоции, которые переживала бабушка, когда была беременна своей дочерью, могут передаться будущим внукам, так как эта информация может записываться в ДНК и оставаться в ней даже через поколение.

А вы когда-нибудь замечали свое сходство с бабушкой по материнской линии? Или, может быть, ваши дети похожи на вашу маму? В комментариях можно поделиться фотографиями!